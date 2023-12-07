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В Китае заявили о безосновательных обвинениях Остина в адрес РФ

В Китае заявили о безосновательных обвинениях Остина в адрес РФ - 07.12.2023 Украина.ру

В Китае заявили о безосновательных обвинениях Остина в адрес РФ

Заявление главы Пентагона Ллойда Остина о том, что Россия якобы намеревается напасть на Европу после победы на Украине, не имеет никаких оснований. Об этом пишет гонконгское СМИ Asia Times

2023-12-07T20:51

2023-12-07T20:51

2023-12-07T20:52

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До этого шеф Пентагона сказал, что если американский Конгресс не одобрит помощь Киеву в размере 61 миллиарда долларов, то "возрастёт вероятность" военного столкновения американских и российских войск на европейской земле. Этому предшествовало аналогичное заявление координатора по стратегическим коммуникациям совета нацбезопасности Белого дома Джона Кирби, который считает, что у США есть только два варианта: либо вооружать Украину, либо поплатиться за отказ от этого кровью НАТО. Тем временем пользователи в сети также критикуют безосновательные обвинения США. Напомним, 6 декабря президент Соединенных Штатов Джо Байден заявил, что уверен в атаке со стороны России на страны Североатлантического альянса после победы на Украине. В этот же день в Белом доме отвергли условия республиканцев для продолжения помощи Украине.

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, россия, сво, ллойд остин, пентагон, военная помощь, военная техника, нападение, нато