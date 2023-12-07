В Китае заявили о безосновательных обвинениях Остина в адрес РФ - 07.12.2023 Украина.ру
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В Китае заявили о безосновательных обвинениях Остина в адрес РФ
В Китае заявили о безосновательных обвинениях Остина в адрес РФ - 07.12.2023 Украина.ру
В Китае заявили о безосновательных обвинениях Остина в адрес РФ
Заявление главы Пентагона Ллойда Остина о том, что Россия якобы намеревается напасть на Европу после победы на Украине, не имеет никаких оснований. Об этом пишет гонконгское СМИ Asia Times
2023-12-07T20:51
2023-12-07T20:52
новости
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ллойд остин
пентагон
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До этого шеф Пентагона сказал, что если американский Конгресс не одобрит помощь Киеву в размере 61 миллиарда долларов, то "возрастёт вероятность" военного столкновения американских и российских войск на европейской земле. Этому предшествовало аналогичное заявление координатора по стратегическим коммуникациям совета нацбезопасности Белого дома Джона Кирби, который считает, что у США есть только два варианта: либо вооружать Украину, либо поплатиться за отказ от этого кровью НАТО. Тем временем пользователи в сети также критикуют безосновательные обвинения США. Напомним, 6 декабря президент Соединенных Штатов Джо Байден заявил, что уверен в атаке со стороны России на страны Североатлантического альянса после победы на Украине. В этот же день в Белом доме отвергли условия республиканцев для продолжения помощи Украине.
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новости, украина, россия, сво, ллойд остин, пентагон, военная помощь, военная техника, нападение, нато
Новости, Украина, Россия, СВО, Ллойд Остин, Пентагон, военная помощь, военная техника, нападение, НАТО

В Китае заявили о безосновательных обвинениях Остина в адрес РФ

20:51 07.12.2023 (обновлено: 20:52 07.12.2023)
 
© AP / Alex Brandon
- РИА Новости, 1920, 07.12.2023
© AP / Alex Brandon
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Заявление главы Пентагона Ллойда Остина о том, что Россия якобы намеревается напасть на Европу после победы на Украине, не имеет никаких оснований. Об этом пишет гонконгское СМИ Asia Times
До этого шеф Пентагона сказал, что если американский Конгресс не одобрит помощь Киеву в размере 61 миллиарда долларов, то "возрастёт вероятность" военного столкновения американских и российских войск на европейской земле. Этому предшествовало аналогичное заявление координатора по стратегическим коммуникациям совета нацбезопасности Белого дома Джона Кирби, который считает, что у США есть только два варианта: либо вооружать Украину, либо поплатиться за отказ от этого кровью НАТО.
"Остин представил себе угрозу в том, что Россия, покончив с Киевом, нападет на Европу. Но объективно нет никаких доказательств того, что Москва угрожает кому-либо в Евросоюзе. Аргумент Остина является ложным и вводит в заблуждение", — сказано в статье.
Тем временем пользователи в сети также критикуют безосновательные обвинения США.

"Если Путин победит на Украине, он нападет на страны НАТО. Но если Украина станет членом НАТО, Путин не будет нападать на Украину, потому что он будет бояться атаковать страну НАТО. Улавливаете связь?", – сказано в одной из публикаций.

Напомним, 6 декабря президент Соединенных Штатов Джо Байден заявил, что уверен в атаке со стороны России на страны Североатлантического альянса после победы на Украине. В этот же день в Белом доме отвергли условия республиканцев для продолжения помощи Украине.
 
НовостиУкраинаРоссияСВОЛлойд ОстинПентагонвоенная помощьвоенная техниканападениеНАТО
 
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