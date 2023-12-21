Евродепутат резко высказался о финансировании ЕС Киева - 21.12.2023 Украина.ру
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Евродепутат резко высказался о финансировании ЕС Киева
Евродепутат резко высказался о финансировании ЕС Киева - 21.12.2023 Украина.ру
Евродепутат резко высказался о финансировании ЕС Киева
Депутат Европарламента Мик Уоллес сравнил оборонную промышленность Евросоюза с паразитом, который пожирает средства ЕС на фоне украинского конфликта. По его словам, Евросоюз уже потратил миллиарды на проигравший киевский режим
2023-12-21T22:38
2023-12-21T22:38
новости
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евросоюз
финансирование
военная помощь
всу
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Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что не видит смысла в идее ЕС о выделении Киеву финансовой помощи сроком на пять лет, потому как неясно, как в эти годы будут развиваться события на Украине. По его словам, Евросоюз, добиваясь согласия на пятилетний план поддержки Киева, "фактически шантажирует" Венгрию, используя для этого заблокированные средства, предназначенные для Будапешта. До этого Евродепутаты призвали взять под контроль расходование Украиной денег.На сегодня в Европе по-прежнему нет единства в вопросе дальнейшей помощи Киеву.
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новости, украина, евросоюз, финансирование, военная помощь, всу, сво
Новости, Украина, Евросоюз, финансирование, военная помощь, ВСУ, СВО

Евродепутат резко высказался о финансировании ЕС Киева

22:38 21.12.2023
 
© Фото : CC0, Pixabay
- РИА Новости, 1920, 21.12.2023
© Фото : CC0, Pixabay
Читать в
Депутат Европарламента Мик Уоллес сравнил оборонную промышленность Евросоюза с паразитом, который пожирает средства ЕС на фоне украинского конфликта. По его словам, Евросоюз уже потратил миллиарды на проигравший киевский режим

"Европейская программа оборонной промышленности лишь вливает больше средств в оружейную отрасль – можно поклясться, что мы работаем на этих паразитов. Теперь они хотят дать ещё больше этим торговцам смертью?", – задаётся вопросом евродепутат на своей странице в сети Х.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что не видит смысла в идее ЕС о выделении Киеву финансовой помощи сроком на пять лет, потому как неясно, как в эти годы будут развиваться события на Украине. По его словам, Евросоюз, добиваясь согласия на пятилетний план поддержки Киева, "фактически шантажирует" Венгрию, используя для этого заблокированные средства, предназначенные для Будапешта.
До этого Евродепутаты призвали взять под контроль расходование Украиной денег.
На сегодня в Европе по-прежнему нет единства в вопросе дальнейшей помощи Киеву.
1 ноября, 00:39
Евродепутат заявил, что Украине не место в ЕС из-за притеснений УПЦУкраина никогда не должна стать членом Евросоюза, потому как киевский режим нарушает права граждан страны путём гонений верующих. Об этом заявил депутат Европарламента от нидерландской партии "Форум за демократию" (FVD) Марсель де Грааф
 
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