https://ukraina.ru/20231221/1052317182.html

Евродепутат резко высказался о финансировании ЕС Киева

Евродепутат резко высказался о финансировании ЕС Киева - 21.12.2023 Украина.ру

Евродепутат резко высказался о финансировании ЕС Киева

Депутат Европарламента Мик Уоллес сравнил оборонную промышленность Евросоюза с паразитом, который пожирает средства ЕС на фоне украинского конфликта. По его словам, Евросоюз уже потратил миллиарды на проигравший киевский режим

2023-12-21T22:38

2023-12-21T22:38

2023-12-21T22:38

новости

украина

евросоюз

финансирование

военная помощь

всу

сво

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/103398/78/1033987835_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_899489c173cb801db4ece6bd25c782e4.jpg

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что не видит смысла в идее ЕС о выделении Киеву финансовой помощи сроком на пять лет, потому как неясно, как в эти годы будут развиваться события на Украине. По его словам, Евросоюз, добиваясь согласия на пятилетний план поддержки Киева, "фактически шантажирует" Венгрию, используя для этого заблокированные средства, предназначенные для Будапешта. До этого Евродепутаты призвали взять под контроль расходование Украиной денег.На сегодня в Европе по-прежнему нет единства в вопросе дальнейшей помощи Киеву.

https://ukraina.ru/20231101/1050663380.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, евросоюз, финансирование, военная помощь, всу, сво