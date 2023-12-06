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Евродепутаты призвали взять под контроль расходование Украиной денег
Евродепутаты призвали взять под контроль расходование Украиной денег - 06.12.2023 Украина.ру
Евродепутаты призвали взять под контроль расходование Украиной денег
Деньги, выделенные на поддержку Украины, не контролируются должным образом, заявили депутаты Европарламента
2023-12-06T15:45
2023-12-06T15:45
2023-12-06T15:45
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Комитет по бюджетному контролю Европарламента утвердил ежегодный отчет о борьбе с мошенничеством за 2022 год. Помимо этого депутаты обсудили способы защиты средств ЕС от мошенничества. Документ был принят практически единогласно: 17 голосов "за" и 2 – "воздержались".Один из вопросов, который обозначен в отчете, касается средств, направляемых Украине.Они призвали Комиссию провести более тщательные проверки, чтобы гарантировать, что средства ЕС в конечном итоге дойдут до тех, кто больше всего в них нуждается. В частности, члены Европарламента обеспокоены пиком нарушений, затрагивающих Инструмент помощи перед вступлением (IPA). В связи с этим депутаты призывают Комиссию защитить от мошенничества любые будущие действия, в том числе, когда Украина получит значительные ресурсы от IPA и Европы.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, новости украины, европа, европарламент, деньги
Новости, Новости Украины, Европа, Европарламент, деньги
Евродепутаты призвали взять под контроль расходование Украиной денег
Деньги, выделенные на поддержку Украины, не контролируются должным образом, заявили депутаты Европарламента
Комитет по бюджетному контролю Европарламента утвердил ежегодный отчет о борьбе с мошенничеством за 2022 год. Помимо этого депутаты обсудили способы защиты средств ЕС от мошенничества. Документ был принят практически единогласно: 17 голосов "за" и 2 – "воздержались".
"Комитет по бюджетному контролю подчеркивает большой риск для финансовых интересов ЕС, создаваемый кумовством, используемым при получении средств ЕС", – говорится на сайте Европарламента.
Один из вопросов, который обозначен в отчете, касается средств, направляемых Украине.
"Средства ЕС на помощь странам, не входящим в ЕС, и деньги, выделяемые на ответ Европы на агрессию России против Украины, не контролируются и контролируются должным образом", – подчеркивают депутаты.
Они призвали Комиссию провести более тщательные проверки, чтобы гарантировать, что средства ЕС в конечном итоге дойдут до тех, кто больше всего в них нуждается.
В частности, члены Европарламента обеспокоены пиком нарушений, затрагивающих Инструмент помощи перед вступлением (IPA). В связи с этим депутаты призывают Комиссию защитить от мошенничества любые будущие действия, в том числе, когда Украина получит значительные ресурсы от IPA и Европы.