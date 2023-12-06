Евродепутаты призвали взять под контроль расходование Украиной денег - 06.12.2023 Украина.ру
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Евродепутаты призвали взять под контроль расходование Украиной денег
Евродепутаты призвали взять под контроль расходование Украиной денег - 06.12.2023 Украина.ру
Евродепутаты призвали взять под контроль расходование Украиной денег
Деньги, выделенные на поддержку Украины, не контролируются должным образом, заявили депутаты Европарламента
2023-12-06T15:45
2023-12-06T15:45
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Комитет по бюджетному контролю Европарламента утвердил ежегодный отчет о борьбе с мошенничеством за 2022 год. Помимо этого депутаты обсудили способы защиты средств ЕС от мошенничества. Документ был принят практически единогласно: 17 голосов "за" и 2 – "воздержались".Один из вопросов, который обозначен в отчете, касается средств, направляемых Украине.Они призвали Комиссию провести более тщательные проверки, чтобы гарантировать, что средства ЕС в конечном итоге дойдут до тех, кто больше всего в них нуждается. В частности, члены Европарламента обеспокоены пиком нарушений, затрагивающих Инструмент помощи перед вступлением (IPA). В связи с этим депутаты призывают Комиссию защитить от мошенничества любые будущие действия, в том числе, когда Украина получит значительные ресурсы от IPA и Европы.
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новости, новости украины, европа, европарламент, деньги
Новости, Новости Украины, Европа, Европарламент, деньги

Евродепутаты призвали взять под контроль расходование Украиной денег

15:45 06.12.2023
 
© РИА Новости . Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкСаммит ЕС в Брюсселе
Саммит ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 06.12.2023
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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Деньги, выделенные на поддержку Украины, не контролируются должным образом, заявили депутаты Европарламента
Комитет по бюджетному контролю Европарламента утвердил ежегодный отчет о борьбе с мошенничеством за 2022 год. Помимо этого депутаты обсудили способы защиты средств ЕС от мошенничества. Документ был принят практически единогласно: 17 голосов "за" и 2 – "воздержались".
"Комитет по бюджетному контролю подчеркивает большой риск для финансовых интересов ЕС, создаваемый кумовством, используемым при получении средств ЕС", – говорится на сайте Европарламента.
Один из вопросов, который обозначен в отчете, касается средств, направляемых Украине.
"Средства ЕС на помощь странам, не входящим в ЕС, и деньги, выделяемые на ответ Европы на агрессию России против Украины, не контролируются и контролируются должным образом", – подчеркивают депутаты.
Они призвали Комиссию провести более тщательные проверки, чтобы гарантировать, что средства ЕС в конечном итоге дойдут до тех, кто больше всего в них нуждается.
В частности, члены Европарламента обеспокоены пиком нарушений, затрагивающих Инструмент помощи перед вступлением (IPA). В связи с этим депутаты призывают Комиссию защитить от мошенничества любые будущие действия, в том числе, когда Украина получит значительные ресурсы от IPA и Европы.
 
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