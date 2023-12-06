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Евродепутаты призвали взять под контроль расходование Украиной денег

Евродепутаты призвали взять под контроль расходование Украиной денег - 06.12.2023 Украина.ру

Евродепутаты призвали взять под контроль расходование Украиной денег

Деньги, выделенные на поддержку Украины, не контролируются должным образом, заявили депутаты Европарламента

2023-12-06T15:45

2023-12-06T15:45

2023-12-06T15:45

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Комитет по бюджетному контролю Европарламента утвердил ежегодный отчет о борьбе с мошенничеством за 2022 год. Помимо этого депутаты обсудили способы защиты средств ЕС от мошенничества. Документ был принят практически единогласно: 17 голосов "за" и 2 – "воздержались".Один из вопросов, который обозначен в отчете, касается средств, направляемых Украине.Они призвали Комиссию провести более тщательные проверки, чтобы гарантировать, что средства ЕС в конечном итоге дойдут до тех, кто больше всего в них нуждается. В частности, члены Европарламента обеспокоены пиком нарушений, затрагивающих Инструмент помощи перед вступлением (IPA). В связи с этим депутаты призывают Комиссию защитить от мошенничества любые будущие действия, в том числе, когда Украина получит значительные ресурсы от IPA и Европы.

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2023

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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