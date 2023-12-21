https://ukraina.ru/20231221/1052314967.html

Россия ведёт на Украине СВО, а не войну – Орбан

Россия ведёт на Украине СВО, а не войну – Орбан - 21.12.2023 Украина.ру

Россия ведёт на Украине СВО, а не войну – Орбан

Россия не воюет с Украиной, а сам конфликт представляет собой Специальную военную операцию. Об этом в четверг, 21 декабря, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на ежегодной пресс-конференции в Будапеште, посвященной итогам года

2023-12-21T19:34

2023-12-21T19:34

2023-12-21T19:34

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В ходе встречи журналисты напомнили Орбану как он в разговоре с президентом России Владимиром Путиным назвал боевые действия на Украине Спецоперацией. По словам венгерского премьера, на то, что это СВО, а не война указывает отказ Москвы от всеобщей мобилизации. Вместе с тем, с точки зрения Киева конфликт действительно является "полноценной войной", так как тотальная мобилизация на Украине объявлена, добавил премьер. На сегодня важно договориться о прекращении огня и понять состав участников переговоров о мире. Кроме того, Европе угрожает опасность, так как если она не начнёт переговоры, то "русские будут договариваться с американцами через голову Европы", считает Орбан. Также премьер-министр Венгрии не видит смысла в идее ЕС о выделении Киеву финансовой помощи сроком на пять лет, потому как неясно, как в эти годы будут развиваться события на Украине. Он подчеркнул, что ЕС, добиваясь согласия на пятилетний план поддержки Киева, "фактически шантажирует" Венгрию, используя для этого заблокированные средства, предназначенные для Будапешта. Ранее Орбан объяснил, почему ЕС не может наказать Венгрию за отказ помогать Украине.

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новости, украина, россия, война, сво, спецоперация, виктор орбан, венгрия, евросоюз, финансирование