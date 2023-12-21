Россия ведёт на Украине СВО, а не войну – Орбан - 21.12.2023 Украина.ру
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Россия ведёт на Украине СВО, а не войну – Орбан
Россия ведёт на Украине СВО, а не войну – Орбан - 21.12.2023 Украина.ру
Россия ведёт на Украине СВО, а не войну – Орбан
Россия не воюет с Украиной, а сам конфликт представляет собой Специальную военную операцию. Об этом в четверг, 21 декабря, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на ежегодной пресс-конференции в Будапеште, посвященной итогам года
2023-12-21T19:34
2023-12-21T19:34
новости
украина
россия
война
сво
спецоперация
виктор орбан
венгрия
евросоюз
финансирование
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В ходе встречи журналисты напомнили Орбану как он в разговоре с президентом России Владимиром Путиным назвал боевые действия на Украине Спецоперацией. По словам венгерского премьера, на то, что это СВО, а не война указывает отказ Москвы от всеобщей мобилизации. Вместе с тем, с точки зрения Киева конфликт действительно является "полноценной войной", так как тотальная мобилизация на Украине объявлена, добавил премьер. На сегодня важно договориться о прекращении огня и понять состав участников переговоров о мире. Кроме того, Европе угрожает опасность, так как если она не начнёт переговоры, то "русские будут договариваться с американцами через голову Европы", считает Орбан. Также премьер-министр Венгрии не видит смысла в идее ЕС о выделении Киеву финансовой помощи сроком на пять лет, потому как неясно, как в эти годы будут развиваться события на Украине. Он подчеркнул, что ЕС, добиваясь согласия на пятилетний план поддержки Киева, "фактически шантажирует" Венгрию, используя для этого заблокированные средства, предназначенные для Будапешта. Ранее Орбан объяснил, почему ЕС не может наказать Венгрию за отказ помогать Украине.
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новости, украина, россия, война, сво, спецоперация, виктор орбан, венгрия, евросоюз, финансирование
Новости, Украина, Россия, война, СВО, Спецоперация, Виктор Орбан, Венгрия, Евросоюз, финансирование

Россия ведёт на Украине СВО, а не войну – Орбан

19:34 21.12.2023
 
© РИА Новости . Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкРабочий визит президента РФ В. Путина в Венгрию
Рабочий визит президента РФ В. Путина в Венгрию - РИА Новости, 1920, 21.12.2023
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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Россия не воюет с Украиной, а сам конфликт представляет собой Специальную военную операцию. Об этом в четверг, 21 декабря, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на ежегодной пресс-конференции в Будапеште, посвященной итогам года
В ходе встречи журналисты напомнили Орбану как он в разговоре с президентом России Владимиром Путиным назвал боевые действия на Украине Спецоперацией. По словам венгерского премьера, на то, что это СВО, а не война указывает отказ Москвы от всеобщей мобилизации.
"Это Специальная военная операция, потому что Россия не объявляла войну Украине... Пока что надо радоваться, что войны нет, потому что война означает всеобщую мобилизацию", – цитирует Орбана РИА Новости.
Вместе с тем, с точки зрения Киева конфликт действительно является "полноценной войной", так как тотальная мобилизация на Украине объявлена, добавил премьер.
На сегодня важно договориться о прекращении огня и понять состав участников переговоров о мире. Кроме того, Европе угрожает опасность, так как если она не начнёт переговоры, то "русские будут договариваться с американцами через голову Европы", считает Орбан.
Также премьер-министр Венгрии не видит смысла в идее ЕС о выделении Киеву финансовой помощи сроком на пять лет, потому как неясно, как в эти годы будут развиваться события на Украине.
"Позиция Венгрии заключается в том, что если мы хотим выделить деньги Украине, то мы не должны согласовывать сумму сразу на пять лет, потому что мы не представляем, что может произойти даже в ближайшие три месяца", - сказал Орбан.
Он подчеркнул, что ЕС, добиваясь согласия на пятилетний план поддержки Киева, "фактически шантажирует" Венгрию, используя для этого заблокированные средства, предназначенные для Будапешта.
Ранее Орбан объяснил, почему ЕС не может наказать Венгрию за отказ помогать Украине.
Александр Носович интервью - РИА Новости, 1920, 21.12.2023
03:00
Александр Носович: Пока вредный Орбан не пускает Украину в ЕС, НАТО осваивает театр войны против РоссииВоенные базы, которые разместятся на территории новых членов НАТО, будут постоянными, даже если лицемерно будут называться временными, считает главный редактор аналитического портала "Рубалтик.ру" Александр Носович
 
НовостиУкраинаРоссиявойнаСВОСпецоперацияВиктор ОрбанВенгрияЕвросоюзфинансирование
 
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