https://ukraina.ru/20231221/1052303596.html
Орбан объяснил, почему ЕС не может наказать Венгрию за отказ помогать Украине
Орбан объяснил, почему ЕС не может наказать Венгрию за отказ помогать Украине - 21.12.2023 Украина.ру
Орбан объяснил, почему ЕС не может наказать Венгрию за отказ помогать Украине
У Еврокомиссии нет причин начинать процесс о лишении Венгрии права голоса по седьмой статье договора ЕС. Об этом 21 декабря заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан на пресс-конференции, посвященной итогам 2023 года
2023-12-21T14:04
2023-12-21T14:04
2023-12-21T14:04
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голосование
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"По седьмой статье основного договора ЕС можно начать процесс, если есть угроза нарушения принципа верховенства права. Но Еврокомиссия сама только что заявила, что это прошло, что правовая система Венгрии в порядке", - сказал Орбан.Он подчеркнул, что Будапешт "получил бумагу", свидетельствующую, что "в Венгрии самая свежая и положительно оцененная правовая система из всех стран ЕС".На прошлой неделе Венгрия на саммите в Брюсселе наложила вето на увеличение многолетнего бюджета ЕС на 2024-2027 годы, включая 50 миллиардов евро на макрофинансовую помощь Киеву.Газета Financial Times сообщила, что некоторые чиновники в ЕС рассматривают возможность возобновления процедуры наказания Венгрии по статье 7 за нарушения верховенства закона, которая может привести к приостановке ее права голоса, чтобы повлиять на позицию Будапешта по выделению финансирования Украине.
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Украина.ру
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венгрия, зарубежье, ес, новости, украина, голосование
Венгрия, Зарубежье, ЕС, Новости, Украина, голосование
Орбан объяснил, почему ЕС не может наказать Венгрию за отказ помогать Украине
У Еврокомиссии нет причин начинать процесс о лишении Венгрии права голоса по седьмой статье договора ЕС. Об этом 21 декабря заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан на пресс-конференции, посвященной итогам 2023 года
"По седьмой статье основного договора ЕС можно начать процесс, если есть угроза нарушения принципа верховенства права. Но Еврокомиссия сама только что заявила, что это прошло, что правовая система Венгрии в порядке", - сказал Орбан.
Он подчеркнул, что Будапешт "получил бумагу", свидетельствующую, что "в Венгрии самая свежая и положительно оцененная правовая система из всех стран ЕС".
"То есть нет причин для начала против Венгрии процесса по седьмой статье", - пояснил Орбан.
На прошлой неделе Венгрия на саммите в Брюсселе наложила вето на увеличение многолетнего бюджета ЕС на 2024-2027 годы, включая 50 миллиардов евро на макрофинансовую помощь Киеву.
Газета Financial Times сообщила, что некоторые чиновники в ЕС рассматривают возможность возобновления процедуры наказания Венгрии по статье 7 за нарушения верховенства закона, которая может привести к приостановке ее права голоса, чтобы повлиять на позицию Будапешта по выделению финансирования Украине.