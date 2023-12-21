Орбан объяснил, почему ЕС не может наказать Венгрию за отказ помогать Украине - 21.12.2023 Украина.ру
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Орбан объяснил, почему ЕС не может наказать Венгрию за отказ помогать Украине
Орбан объяснил, почему ЕС не может наказать Венгрию за отказ помогать Украине - 21.12.2023 Украина.ру
Орбан объяснил, почему ЕС не может наказать Венгрию за отказ помогать Украине
У Еврокомиссии нет причин начинать процесс о лишении Венгрии права голоса по седьмой статье договора ЕС. Об этом 21 декабря заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан на пресс-конференции, посвященной итогам 2023 года
2023-12-21T14:04
2023-12-21T14:04
венгрия
зарубежье
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новости
украина
голосование
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"По седьмой статье основного договора ЕС можно начать процесс, если есть угроза нарушения принципа верховенства права. Но Еврокомиссия сама только что заявила, что это прошло, что правовая система Венгрии в порядке", - сказал Орбан.Он подчеркнул, что Будапешт "получил бумагу", свидетельствующую, что "в Венгрии самая свежая и положительно оцененная правовая система из всех стран ЕС".На прошлой неделе Венгрия на саммите в Брюсселе наложила вето на увеличение многолетнего бюджета ЕС на 2024-2027 годы, включая 50 миллиардов евро на макрофинансовую помощь Киеву.Газета Financial Times сообщила, что некоторые чиновники в ЕС рассматривают возможность возобновления процедуры наказания Венгрии по статье 7 за нарушения верховенства закона, которая может привести к приостановке ее права голоса, чтобы повлиять на позицию Будапешта по выделению финансирования Украине.
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венгрия, зарубежье, ес, новости, украина, голосование
Венгрия, Зарубежье, ЕС, Новости, Украина, голосование

Орбан объяснил, почему ЕС не может наказать Венгрию за отказ помогать Украине

14:04 21.12.2023
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкПрибытие участников саммита Европейского политического сообщества в Праге
Прибытие участников саммита Европейского политического сообщества в Праге - РИА Новости, 1920, 21.12.2023
© РИА Новости . Стрингер
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Читать в
У Еврокомиссии нет причин начинать процесс о лишении Венгрии права голоса по седьмой статье договора ЕС. Об этом 21 декабря заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан на пресс-конференции, посвященной итогам 2023 года
"По седьмой статье основного договора ЕС можно начать процесс, если есть угроза нарушения принципа верховенства права. Но Еврокомиссия сама только что заявила, что это прошло, что правовая система Венгрии в порядке", - сказал Орбан.
Он подчеркнул, что Будапешт "получил бумагу", свидетельствующую, что "в Венгрии самая свежая и положительно оцененная правовая система из всех стран ЕС".

"То есть нет причин для начала против Венгрии процесса по седьмой статье", - пояснил Орбан.

На прошлой неделе Венгрия на саммите в Брюсселе наложила вето на увеличение многолетнего бюджета ЕС на 2024-2027 годы, включая 50 миллиардов евро на макрофинансовую помощь Киеву.
Газета Financial Times сообщила, что некоторые чиновники в ЕС рассматривают возможность возобновления процедуры наказания Венгрии по статье 7 за нарушения верховенства закона, которая может привести к приостановке ее права голоса, чтобы повлиять на позицию Будапешта по выделению финансирования Украине.
флаг Венгрия
18 декабря, 09:41
Члены ЕС могут лишить Венгрию права голоса, чтобы помочь Киеву - Financial TimesВ Евросоюзе подумывают лишить Венгрию права голоса, чтобы заключить соглашение о выделении средств Украине. Об этом сообщила газета Financial Times
 
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