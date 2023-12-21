https://ukraina.ru/20231221/1052303596.html

Орбан объяснил, почему ЕС не может наказать Венгрию за отказ помогать Украине

Орбан объяснил, почему ЕС не может наказать Венгрию за отказ помогать Украине - 21.12.2023 Украина.ру

Орбан объяснил, почему ЕС не может наказать Венгрию за отказ помогать Украине

У Еврокомиссии нет причин начинать процесс о лишении Венгрии права голоса по седьмой статье договора ЕС. Об этом 21 декабря заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан на пресс-конференции, посвященной итогам 2023 года

2023-12-21T14:04

2023-12-21T14:04

2023-12-21T14:04

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"По седьмой статье основного договора ЕС можно начать процесс, если есть угроза нарушения принципа верховенства права. Но Еврокомиссия сама только что заявила, что это прошло, что правовая система Венгрии в порядке", - сказал Орбан.Он подчеркнул, что Будапешт "получил бумагу", свидетельствующую, что "в Венгрии самая свежая и положительно оцененная правовая система из всех стран ЕС".На прошлой неделе Венгрия на саммите в Брюсселе наложила вето на увеличение многолетнего бюджета ЕС на 2024-2027 годы, включая 50 миллиардов евро на макрофинансовую помощь Киеву.Газета Financial Times сообщила, что некоторые чиновники в ЕС рассматривают возможность возобновления процедуры наказания Венгрии по статье 7 за нарушения верховенства закона, которая может привести к приостановке ее права голоса, чтобы повлиять на позицию Будапешта по выделению финансирования Украине.

https://ukraina.ru/20231218/1052190044.html

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венгрия, зарубежье, ес, новости, украина, голосование