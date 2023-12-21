https://ukraina.ru/20231221/1052291655.html

В Польше начался гибридный государственный переворот

В Польше начался гибридный государственный переворот - 21.12.2023 Украина.ру

В Польше начался гибридный государственный переворот

Новые власти Польши, прямо нарушая закон, сменили руководство публичных СМИ, радио и телевидение уже взяты ими под контроль. Кроме того, Сейм провозгласил неконституционным Высший совет правосудия страны.

2023-12-21T07:19

2023-12-21T07:19

2023-12-21T07:47

эксклюзив

польша

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Новые власти Польши во главе с премьером Дональдом Туском, начиная с вечера вторника, 19 декабря, начали эшелонированное наступление с целью захвата контроля над публичными СМИ (Польское радио, группа телеканалов TVP и информационное агентство РАР) и Национальным советом правосудия (НСП, назначает всех судей Польши).Кроме того, удар нанесён по крупнейшей оппозиционной партии «Право и Справедливость» (ПиС) – два депутата Сейма (парламента) от ПиС неожиданно признаны виновными, хотя по этому делу их ещё в 2015 году помиловал президент Польши Анджей Дуда. Собственно, именно президент является конечной целью всех этих ударов, и глава государства уже публично встал на защиту медиа, назначенных им судей и помилованных депутатов. В ПиС действия своих оппонентов назвали «гибридным государственным переворотом».Своеобразным стартовым выстрелом к его началу стало внесение в Сейм проекта постановления «О восстановлении правопорядка, беспристрастности и надежности публичных средств массовой информации и Польского агентства печати (РАР)». На это сразу же отреагировал президент Польши Анджей Дуда, который в письме спикеру Сейма Шимону Головне написал: «Не ставя под сомнение право большинства на внесение изменений, следует подчеркнуть, что политическая цель не может служить оправданием для нарушения или обхода конституционных и законодательных положений».Дело в том, что, согласно польскому закону, любые изменения в руководстве Польского радио, TVP и РАР может осуществлять только Совет национальных медиа (СНМ), члены которого назначены предыдущим составом Сейма, и не могут быть отозваны до окончания полномочий в 2027 году, несмотря на смену власти.Внести изменения в этот закон новая коалиция не может, ибо на них наложит вето президент, а 2/3 для его преодоления у Туска сотоварищи в Сейме нет. Кроме того, этот закон в 2016 году был признан конституционным решением Конституционного суда Польши, который 14 декабря 2023-го также принял специальное обеспечивающее решение о недопустимости изменения руководства публичных медиа.Однако около 22:00 19 декабря 244 депутата Сейма от либеральной «Гражданской коалиции» (ГК), популистского блока «Третий Путь» (ТП) и «Новых левых» (НЛ) проголосовали за упомянутый проект. Воздержались 16 депутатов от националистической «Конфедерации», против были 84 депутата от ПиС – потому что большинство избранников от этой партии во главе с её лидером Ярославом Качиньским в момент голосования уже находились в штаб-квартире TVP. При этом первый канал государственного телевидения начал ретрансляцию чисто информационного канала TVP.info.В постановлении было сказано, что «в течение двух предыдущих сроков полномочий Сейма Польши общественное радио и телевидение, а также Польское агентство печати полностью утратили свою миссию и роль, определенные законом, а также социальную потребность в доступе к достоверной, беспристрастной информации, и такая ситуация продолжается и по сей день».Сейм призвал «все органы государственной власти Польши немедленно принять меры, направленные на восстановление конституционного порядка в плане доступа граждан к достоверной информации и функционирования общественных СМИ, а также в плане независимости, объективности и плюрализма в реализации общественной миссии общественным радио и телевидением, а также в сфере получения и передачи информации Польским агентством печати».Это была политическая индульгенция для нового министра культуры Польши Бартоломея Сенкевича, который утром 20 декабря личным решением назначил новые наблюдательные советы ТVP, Польского радио и агентства РАР. Формальным обоснованием прямого нарушения закона о национальных медиа был назван тот факт, что как государственные предприятия эти СМИ находятся в ведении Министерства культуры.За несколько минут до полудня 20 декабря, когда в эфир должна была выйти программа новостей, трансляция каналов TVP1 и TVP.info прекратилось. Информационный телеканал так и не возобновил вещание, из сети также исчезла его ютуб-трансляция. Акаунты TVP.info на Ютуб и в Facebook* оказались под контролем нового руководства.На TVP1 через несколько десятков минут стали показывать исторический сериал. При этом на предназначенном для региональных новостей телеканале TVP3 началась ретрансляция развлекательного канала TVP2, в сетке которого нет новостных программ. Примерно в то же время новое руководство взяло под контроль и Польское радио.Новости на TVP1 20 декабря так и не появились, в предназначенное для их вечернего выпуска время, 19.30, было показано обращение бывшего журналиста TVP Марека Чижа, который пообещал, что вскоре зрители «вместо пропагандистского супа получат чистую воду» настоящих новостей.Получение технического контроля над TVP стао настоящей спецоперацией. «За захватом новой командой аккаунтов TVP.info в Facebook* и YouTube стоит группа ИТ-специалистов из Telewizja Polska, которые обеспечили доступ к профилям общественного вещателя в социальных сетях. Однако у новой команды большие проблемы с Twitter, где профиль TVP.info (846 000 подписчиков) контролируется – по нашей информации – лично Самуэлем Перейрой. Предыдущая команда общественного телевидения также контролирует доступ к сайту TVP Parlament», – сообщил портал Wirtualna Polska.В свою очередь, портал Onet.pl сообщил, что несколько ключевых сотрудников TVP уже давно находились в контакте с командой, готовившей захват общественного телевидения. «План держался в строгом секрете. По словам наших информаторов, окончательные решения о форме и методах изменений были приняты в минувшие выходные, и во всём процессе была задействована очень небольшая группа людей», – написал Onet.Таким образом, настоящий захват TVP произошёл на техническом уровне, и присутствие в его штаб-квартире десятков депутатов от ПиС никак на это не повлияло. Собственно, сами депутаты-оппозиционеры уже 20 декабря в штаб-квартиру TVP прорывались через кордоны полиции, а значительной части сотрудников телеканала заблокировали пропуска. Люди не могут забрать свои личные вещи и деньги, при этом об увольнении им не сообщали. На данный момент государственное телевидение находится под полным контролем новых властей Польши.Политики правящей коалиции в восторге от захвата публичных медиа, хотя даже полностью поддерживающий их портал OKO.press вынужден был признать, что «это точно такое же беззаконие, которое творил ПиС в 2015-2016 годах» – но, мол, нет другого выхода, чтобы защитить демократию.«Я ни разу не сказал доброго слова о TVP при ПиС. Это было дно, ил, и водоросли умерли от стыда. Но новое правительство фактически аннулировало Сейм. Если каждый аспект его работы – закон или конституция – может быть признан недействительным обычным постановлением, то зачем же парламент, если достаточно одного полковника?», – так прокомментировал события среды известный польский журналист Роберт Мазурек, намекая на времена военного положения в Польше.Бывший журналист, депутат Сейма от ПиС Войцех Скуркевич сказал об этом прямо. «За всю историю польских СМИ телевизионный сигнал отключался всего дважды. Это произошло 13 декабря 1981 года, когда было введено военное положение, и сегодня, когда отключили сигнал TVP.info. Это беспрецедентная ситуация в демократической стране, в правовом государстве. Такая деятельность абсолютно антидемократична и не имеет ничего общего с верховенством права» – заявил он порталу DoRzeczy.Его коллега по партии и Сейму Марчин Романовский назвал происходящее в Польше «гибридным государственным переворотом». При этом сам Романовский с группой депутатов ПиС находится в штаб-квартире агентства РАР, которое новым властям пока не удалось взять под контроль. По его словам, РАР пока удалось отбить, но «ситуация остаётся подвешенной».Эти слова вполне можно применить к Польше в целом. Вечером 20 декабря Сейм проголосовал за очередное постановление, уже непосредственно бьющее по президенту Польши. В нём сказано, что три решения Сейма в 2018, 2021 и 2022 году о выборах судей – членов Национального совета правосудия, были приняты с грубым нарушением Конституции Польши.Членам НСП, избранным этими решениями, было предложено прекратить свою деятельность в Совете, а президента призвали к «немедленным действиям по возвращению Национальному совету правосудия его политической позиции и функций, предусмотренных Конституцией Польши и соответствующих демократическому правовому государству».Однако ещё перед голосованием этого постановления Анджей Дуда направил в Сейм письмо, в котором отметил, что назначение судей – это исключительная прерогатива главы государства. «Я никогда не соглашусь поставить под сомнение статус судей, назначенных президентом Польши», – написал Дуда, подчеркнув, что закон об НСП признан конституционным ещё в 2019 году.Пока что постановление об СНП не вызвало никаких реальных последствий, хотя польские аналитики предполагают, что членов этого совета просто физически не допустят к исполнению обязанностей. На это намекнул и новый министр юстиции, генеральный прокурор Польши Адам Боднар, заявив, что «для нас это постановление является началом процесса, это не значит, что будет символическое постановление, – и ничего больше».При этом польские судьи, которых ПиС не удалось полностью взять под контроль за восемь лет правления, поспешили своеобразно присягнуть на верность новой власти. В среду, 20 декабря, Окружной суд Варшавы признал двух депутатов Сейма от ПиС – Мариуша Каминьского и Мачея Вонсика – виновными в злоупотреблении служебным положением, и приговорил к двум годам тюремного заключения каждого.Речь идёт о деле, которое инициировало предыдущее правительство Дональда Туска. Оно касалось действий Каминьского (как руководителя Центрального антикоррупционного бюро) и Вонсика (как его заместителя) ещё в 2007 году. В 2015 году Районный суд Варшавы приговорил обоих политиков к трём годам заключения и 10 годам запрета работы на госслужбе, однако их помиловал президент Анджей Дуда.Теперь же глава государства оказался в тяжёлой ситуации. Он встретился с Каминьским и Вонсиком в своей резиденции, а Канцелярия президента Польши сообщила, что «помилование 2015 года было осуществлено в соответствии с законом, что подтверждено Конституционным судом, и остается в законной силе». Однако спикер Сейма Шимон Головня считает по-другому.С его точки зрения, Каминьский и Вонсик утратили мандаты депутатов Сейма в момент объявления обвинительного приговора, но у них есть три дня на его обжалование в Верховном суде, который на протяжении недели должен принять окончательное решение. «До тех пор я призову этих депутатов воздержаться от выполнения своих служебных обязанностей, и не буду принимать никаких решений относительно назначения на их место новых депутатов», – заявил Головня.При этом он откровенно поиздевался над Дудой. «Если бы президент захотел опять помиловать обоих господ, он бы нанёс себе смертельный удар. В юридическом смысле, конечно, потому что он противоречил бы сам себе. Президент заявил, что он фактически помиловал их, поэтому, если он помилует их ещё раз, это будет означать, что ранее он сделал это безуспешно. То есть не сделал того, о чём сказал», – отметил спикер Сейма.Стоит отметить, что на протяжении 8 лет пребывания в оппозиции, а особенно в ходе избирательной кампании осенью этого года, Дональд Туск и его соратники постоянно обвиняли правительства «Права и Справедливости» в том, что те «превращают Польшу в тоталитарную Россию». Ныне же подобную риторику используют политики ПиС.«До сих пор в Европе было только два режима, стандартом которых был запрет вещания невыгодных правительству телеканалов. Это были Россия и Белоруссия. Сегодня режим Туска ввёл Польшу в эту позорную компанию», – заявил Антоний Мачеревич.«Что касается польского законодательства и источников права, то это, конечно же, Конституция Польши и законы. Не постановления, а законы. Это Путин управляет своей страной при помощи постановлений и указов. Мы не хотим, чтобы наша страна пошла по тому же пути, что и Российская Федерация» – вторит ему Войцех Скуркевич, то ли сознательно солгав, то ли проявляя некомпетентность относительно происходящего в России, где подобное невозможно.То есть даже проиграв всё, лишившись власти и влияния на медиа, оказавшись перед угрозой тюрьмы (а посадкой двух оппозиционеров новые власти явно не ограничатся), соратники Ярослава Качиньского первым делом мечут молнии в адрес России. Осталось только обвинить Путина в организации «гибридного переворота» в Польше, раз уж от версии о причастности РФ к катастрофе самолёта польского президента в 2010 году даже записной русофоб Туск официально отказался.*Организация, деятельность которой запрещена на территории РФ

https://ukraina.ru/20210819/1032091346.html

https://ukraina.ru/20231220/1052273493.html

https://ukraina.ru/20231124/1051307685.html

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Олег Хавич

Олег Хавич

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Олег Хавич

эксклюзив, польша