Роман Алехин объяснил, зачем Украина продвигает нарратив про "хитрого Залужного" и второй "контрнаступ"

Подполковник ФСБ Сергей Храпач о войнах могущественных разведок мира и о том, как КГБ превращалось в ФСБ

Россия отмечает 20 декабря День работника органов безопасности. Это профессиональный праздник сотрудников ФСБ, СВР, ФСО и других служб госбезопасности, установленный на основании указа президента России с 1995 года. Ранее в течение многих десятилетий указанный день неофициально знаменовался как День чекиста.