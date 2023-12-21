Роман Алехин объяснил, зачем Украина продвигает нарратив про "хитрого Залужного" и второй "контрнаступ"
© AP
© AP
За время летней кампании ВСУ потеряли около сотни тысяч человек и огромное количество западной техники. Но на Украине продвигают новый нарратив о том, что главком ВСУ Валерий Залужный обманул американцев и специально не пошел в "контрнаступ". Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру социальный технолог и военный волонтер Роман Алехин
Сейчас на Украине продвигают новый нарратив. Что хитрый главком ВСУ Валерий Залужный обманул американцев и специально не пошел в "контрнаступ". Якобы он сохранил технику, чтобы сберечь армию и пойти в новое наступление, рассказал волонтер.
"Этот нарратив из той же серии, что украинцы ложками выкопали Черное море. За время контрнаступа потери ВСУ составили под сотню тысяч человек. А сколько было сожженной техники? Это слишком много для хитрости. Это откровенная глупость", - подчеркнул Алехин.
Но дело не в том, что в такой глупый нарратив верят украинцы. Это киевская пропаганда пытается преподнести нарратив таким образом, будто бы в него верят украинцы, добавил специалист.
На самом деле российские бойцы в зоне спецоперации говорят, что в рядах противника есть серьезная деморализация. ВСУ не сдаются только потому, что они русские, а всем известно, что русские не сдаются, резюмировал собеседник Украина.ру.
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