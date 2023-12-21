Роман Алехин объяснил, зачем Украина продвигает нарратив про "хитрого Залужного" и второй "контрнаступ" - 21.12.2023 Украина.ру
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Роман Алехин объяснил, зачем Украина продвигает нарратив про "хитрого Залужного" и второй "контрнаступ"
Роман Алехин объяснил, зачем Украина продвигает нарратив про "хитрого Залужного" и второй "контрнаступ" - 21.12.2023 Украина.ру
Роман Алехин объяснил, зачем Украина продвигает нарратив про "хитрого Залужного" и второй "контрнаступ"
За время летней кампании ВСУ потеряли около сотни тысяч человек и огромное количество западной техники. Но на Украине продвигают новый нарратив о том, что главком ВСУ Валерий Залужный обманул американцев и специально не пошел в "контрнаступ". Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру социальный технолог и военный волонтер Роман Алехин
2023-12-21T05:10
2023-12-21T05:10
новости
украина
россия
сво
контрнаступление
валерий залужный
всу
техника
пропаганда
русский
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Сейчас на Украине продвигают новый нарратив. Что хитрый главком ВСУ Валерий Залужный обманул американцев и специально не пошел в "контрнаступ". Якобы он сохранил технику, чтобы сберечь армию и пойти в новое наступление, рассказал волонтер.Но дело не в том, что в такой глупый нарратив верят украинцы. Это киевская пропаганда пытается преподнести нарратив таким образом, будто бы в него верят украинцы, добавил специалист.На самом деле российские бойцы в зоне спецоперации говорят, что в рядах противника есть серьезная деморализация. ВСУ не сдаются только потому, что они русские, а всем известно, что русские не сдаются, резюмировал собеседник Украина.ру.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20231220/1052221893.html
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Украина.ру
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новости, украина, россия, сво, контрнаступление, валерий залужный, всу, техника, пропаганда, русский, военная техника, украинцы, потери всу
Новости, Украина, Россия, СВО, контрнаступление, Валерий Залужный, ВСУ, техника, пропаганда, русский, военная техника, украинцы, потери ВСУ

Роман Алехин объяснил, зачем Украина продвигает нарратив про "хитрого Залужного" и второй "контрнаступ"

05:10 21.12.2023
 
© AP
- РИА Новости, 1920, 21.12.2023
© AP
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За время летней кампании ВСУ потеряли около сотни тысяч человек и огромное количество западной техники. Но на Украине продвигают новый нарратив о том, что главком ВСУ Валерий Залужный обманул американцев и специально не пошел в "контрнаступ". Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру социальный технолог и военный волонтер Роман Алехин
Сейчас на Украине продвигают новый нарратив. Что хитрый главком ВСУ Валерий Залужный обманул американцев и специально не пошел в "контрнаступ". Якобы он сохранил технику, чтобы сберечь армию и пойти в новое наступление, рассказал волонтер.
"Этот нарратив из той же серии, что украинцы ложками выкопали Черное море. За время контрнаступа потери ВСУ составили под сотню тысяч человек. А сколько было сожженной техники? Это слишком много для хитрости. Это откровенная глупость", - подчеркнул Алехин.
Но дело не в том, что в такой глупый нарратив верят украинцы. Это киевская пропаганда пытается преподнести нарратив таким образом, будто бы в него верят украинцы, добавил специалист.
На самом деле российские бойцы в зоне спецоперации говорят, что в рядах противника есть серьезная деморализация. ВСУ не сдаются только потому, что они русские, а всем известно, что русские не сдаются, резюмировал собеседник Украина.ру.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
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НовостиУкраинаРоссияСВОконтрнаступлениеВалерий ЗалужныйВСУтехникапропагандарусскийвоенная техникаукраинцыпотери ВСУ
 
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Заголовок открываемого материала
05:10Роман Алехин объяснил, зачем Украина продвигает нарратив про "хитрого Залужного" и второй "контрнаступ"
05:00Хитрая игра. Военный волонтер о том, что реально задумал враг и зачем США "имитируют" отказ от Украины
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04:20"Мы выстроили эшелоны ПВО": политолог объяснил, почему у Киева не получилось устроить "ответку" армии РФ
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