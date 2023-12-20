Западное оружие оказалось непригодным для долгого конфликта - немецкий журналист - 20.12.2023 Украина.ру
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Западное оружие оказалось непригодным для долгого конфликта - немецкий журналист
Западное оружие оказалось непригодным для долгого конфликта - немецкий журналист - 20.12.2023 Украина.ру
Западное оружие оказалось непригодным для долгого конфликта - немецкий журналист
Западные самоходные гаубицы показали свою неэффективность в конфликте на Украине, написал немецкий журналист Юлиан Рёпке в соцсети X
2023-12-20T10:20
2023-12-20T10:20
новости
украина
всу
снаряды
гаубицы
запад
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Западные самоходные гаубицы, отметил Рёпке, созданы не для настоящих продолжительных боевых действий, а только для коротких операций.Ранее телеканал CNN со ссылкой на официальные лица сообщил, что украинским войскам приходится нормировать применение боеприпасов, пока российская армия ведет ответный огонь по их позициям с интенсивностью, в пять-семь раз превосходящей возможности ВСУ.Накануне, руководитель Главного управления разведки (ГУР) Украины Кирилл Буданов признал, что Россия воюет за свой счёт, а Украина за чужой. Именно поэтому, по мнению Буданова, Россия тщательно считает свои средства.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. А министр иностранных дел России Сергей Лавров подчеркивал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, украина, всу, снаряды, гаубицы, запад
Новости, Украина, ВСУ, снаряды, гаубицы, Запад

Западное оружие оказалось непригодным для долгого конфликта - немецкий журналист

10:20 20.12.2023
 
© РИА Новости . Сергей Аверин / Перейти в фотобанкБойцы ЧВК "Вагнер" в освобожденной части Артемовска
Бойцы ЧВК Вагнер в освобожденной части Артемовска - РИА Новости, 1920, 20.12.2023
© РИА Новости . Сергей Аверин
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Западные самоходные гаубицы показали свою неэффективность в конфликте на Украине, написал немецкий журналист Юлиан Рёпке в соцсети X
"Мои контакты в украинской армии рассказывают мне: не хватает не только 155-мм и 152–мм артиллерийских снарядов, но и просто больше ничего не работает", — написал журналист.
Западные самоходные гаубицы, отметил Рёпке, созданы не для настоящих продолжительных боевых действий, а только для коротких операций.
Ранее телеканал CNN со ссылкой на официальные лица сообщил, что украинским войскам приходится нормировать применение боеприпасов, пока российская армия ведет ответный огонь по их позициям с интенсивностью, в пять-семь раз превосходящей возможности ВСУ.
Накануне, руководитель Главного управления разведки (ГУР) Украины Кирилл Буданов признал, что Россия воюет за свой счёт, а Украина за чужой. Именно поэтому, по мнению Буданова, Россия тщательно считает свои средства.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. А министр иностранных дел России Сергей Лавров подчеркивал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России.
ВСУ артиллерия пушка - РИА Новости, 1920, 09.12.2023
9 декабря, 05:00
Артиллерия замолчала. Военный волонтер о том, как "быстрый удар" Украины привел к снарядному голоду ВСУУкраина ошибочно понадеялась на быстрый удар и вложила в него все свои силы. ВСУ безуспешно пытались продавить российскую оборону в Клещеевке и сейчас для Киева наступил снарядный голод. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру социальный технолог и военный волонтер Роман Алехин
 
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