https://ukraina.ru/20231220/1052263749.html

Западное оружие оказалось непригодным для долгого конфликта - немецкий журналист

Западное оружие оказалось непригодным для долгого конфликта - немецкий журналист - 20.12.2023 Украина.ру

Западное оружие оказалось непригодным для долгого конфликта - немецкий журналист

Западные самоходные гаубицы показали свою неэффективность в конфликте на Украине, написал немецкий журналист Юлиан Рёпке в соцсети X

2023-12-20T10:20

2023-12-20T10:20

2023-12-20T10:20

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Западные самоходные гаубицы, отметил Рёпке, созданы не для настоящих продолжительных боевых действий, а только для коротких операций.Ранее телеканал CNN со ссылкой на официальные лица сообщил, что украинским войскам приходится нормировать применение боеприпасов, пока российская армия ведет ответный огонь по их позициям с интенсивностью, в пять-семь раз превосходящей возможности ВСУ.Накануне, руководитель Главного управления разведки (ГУР) Украины Кирилл Буданов признал, что Россия воюет за свой счёт, а Украина за чужой. Именно поэтому, по мнению Буданова, Россия тщательно считает свои средства.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. А министр иностранных дел России Сергей Лавров подчеркивал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России.

https://ukraina.ru/20231209/1051853765.html

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новости, украина, всу, снаряды, гаубицы, запад