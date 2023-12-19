Зеленского уличили во лжи в вопросах обеспечения переселенцев
23:40 19.12.2023 (обновлено: 23:41 19.12.2023)
© скриншотПресс-конференция Владимира Зеленского 2023 год
© скриншот
Говоря о том, что финансовая помощь внутренне перемещённым лицам Украины не будет уменьшаться, президент страны Владимир Зеленский солгал, так как в реальности дела с выплатами обстоят иначе. Об этом сообщил Пётр Андрющенко, занимающий на Украине должность "советника мэра Мариуполя"
В своём телеграм-канале Андрющенко написал, что вероятно, президента вводят в заблуждение из-за чего тот в ходе большой пресс-конференции с журналистами сказал неправду.
"Кто-то откровенно вводит в заблуждение президента или скорее просто пи***ит, выгораживая себя. Потому что помощь уже сократили и сокращают дальше. Но, похоже, докладывают другое", – написал Андрющенко.
Во вторник, 19 декабря, Зеленский сказал, что помощь внутренне перемещенным лицам уменьшаться не будет, пообещал работать с выплатами. Это заявление идёт в разрез с информацией министерства социальной политики Украины, опубликованной 11 декабря.
Согласно ей, с 1 февраля 2024 года большая часть внутренне перемещённых лиц – переселенцев Украины, получавших помощь до 1 августа, будут лишены выплат. Сообщалось также, что ведомство разработало проект постановления, которым предлагается продолжить выплаты только некоторым ВПЛ: пенсионерам и тем, кто не может трудоустроиться по объективным причинам (уход за ребенком, инвалидом и т.д.).
Ещё более странно на фоне слов Зеленского звучит его прежнее заявление от 15 ноября. Тогда президент Украины предрёк кризис в части социальных выплат без дополнительной поддержки Запада.
Напомним, сегодня ситуация с дальнейшим финансированием Киева остаётся нерешённой. Евросоюз не может выделить Украине 50 миллионов евро из-за протеста Венгрии, а в Конгрессе США пока не одобрили пакет военной помощи объёмом в 61 миллиард долларов из-за нерешённого вопроса по контролю государственной границы.
18 декабря, 17:20"Пока США и ЕС возятся, Киев горит". Сколько Украина протянет без помощи ЗападаДо конца года остаются считанные дни, а западные партнёры Украины до сих пор не определились, в каких объёмах будут оказывать ей помощь, и будут ли вообще. Это вызывает в Киеве серьёзную обеспокоенность – ВСУ в критическом положении, деньги в госбюджете заканчиваются