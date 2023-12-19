Зеленского уличили во лжи в вопросах обеспечения переселенцев - 19.12.2023 Украина.ру
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Зеленского уличили во лжи в вопросах обеспечения переселенцев
Зеленского уличили во лжи в вопросах обеспечения переселенцев - 19.12.2023 Украина.ру
Зеленского уличили во лжи в вопросах обеспечения переселенцев
Говоря о том, что финансовая помощь внутренне перемещённым лицам Украины не будет уменьшаться, президент страны Владимир Зеленский солгал, так как в реальности дела с выплатами обстоят иначе. Об этом сообщил Пётр Андрющенко, занимающий на Украине должность "советника мэра Мариуполя"
2023-12-19T23:40
2023-12-19T23:41
новости
украина
владимир зеленский
переселенцы
социальные расходы
социальные выплаты
кризис
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В своём телеграм-канале Андрющенко написал, что вероятно, президента вводят в заблуждение из-за чего тот в ходе большой пресс-конференции с журналистами сказал неправду. Во вторник, 19 декабря, Зеленский сказал, что помощь внутренне перемещенным лицам уменьшаться не будет, пообещал работать с выплатами. Это заявление идёт в разрез с информацией министерства социальной политики Украины, опубликованной 11 декабря. Согласно ей, с 1 февраля 2024 года большая часть внутренне перемещённых лиц – переселенцев Украины, получавших помощь до 1 августа, будут лишены выплат. Сообщалось также, что ведомство разработало проект постановления, которым предлагается продолжить выплаты только некоторым ВПЛ: пенсионерам и тем, кто не может трудоустроиться по объективным причинам (уход за ребенком, инвалидом и т.д.). Ещё более странно на фоне слов Зеленского звучит его прежнее заявление от 15 ноября. Тогда президент Украины предрёк кризис в части социальных выплат без дополнительной поддержки Запада. Напомним, сегодня ситуация с дальнейшим финансированием Киева остаётся нерешённой. Евросоюз не может выделить Украине 50 миллионов евро из-за протеста Венгрии, а в Конгрессе США пока не одобрили пакет военной помощи объёмом в 61 миллиард долларов из-за нерешённого вопроса по контролю государственной границы.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, украина, владимир зеленский, переселенцы, социальные расходы, социальные выплаты, кризис
Новости, Украина, Владимир Зеленский, переселенцы, социальные расходы, социальные выплаты, кризис

Зеленского уличили во лжи в вопросах обеспечения переселенцев

23:40 19.12.2023 (обновлено: 23:41 19.12.2023)
 
© скриншотПресс-конференция Владимира Зеленского 2023 год
Пресс-конференция Владимира Зеленского 2023 год
© скриншот
Читать в
Говоря о том, что финансовая помощь внутренне перемещённым лицам Украины не будет уменьшаться, президент страны Владимир Зеленский солгал, так как в реальности дела с выплатами обстоят иначе. Об этом сообщил Пётр Андрющенко, занимающий на Украине должность "советника мэра Мариуполя"
В своём телеграм-канале Андрющенко написал, что вероятно, президента вводят в заблуждение из-за чего тот в ходе большой пресс-конференции с журналистами сказал неправду.
"Кто-то откровенно вводит в заблуждение президента или скорее просто пи***ит, выгораживая себя. Потому что помощь уже сократили и сокращают дальше. Но, похоже, докладывают другое", – написал Андрющенко.
Во вторник, 19 декабря, Зеленский сказал, что помощь внутренне перемещенным лицам уменьшаться не будет, пообещал работать с выплатами. Это заявление идёт в разрез с информацией министерства социальной политики Украины, опубликованной 11 декабря.
Согласно ей, с 1 февраля 2024 года большая часть внутренне перемещённых лиц – переселенцев Украины, получавших помощь до 1 августа, будут лишены выплат. Сообщалось также, что ведомство разработало проект постановления, которым предлагается продолжить выплаты только некоторым ВПЛ: пенсионерам и тем, кто не может трудоустроиться по объективным причинам (уход за ребенком, инвалидом и т.д.).
Ещё более странно на фоне слов Зеленского звучит его прежнее заявление от 15 ноября. Тогда президент Украины предрёк кризис в части социальных выплат без дополнительной поддержки Запада.
Напомним, сегодня ситуация с дальнейшим финансированием Киева остаётся нерешённой. Евросоюз не может выделить Украине 50 миллионов евро из-за протеста Венгрии, а в Конгрессе США пока не одобрили пакет военной помощи объёмом в 61 миллиард долларов из-за нерешённого вопроса по контролю государственной границы.
- РИА Новости, 1920, 18.12.2023
18 декабря, 17:20
"Пока США и ЕС возятся, Киев горит". Сколько Украина протянет без помощи ЗападаДо конца года остаются считанные дни, а западные партнёры Украины до сих пор не определились, в каких объёмах будут оказывать ей помощь, и будут ли вообще. Это вызывает в Киеве серьёзную обеспокоенность – ВСУ в критическом положении, деньги в госбюджете заканчиваются
 
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