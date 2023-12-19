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Зеленского уличили во лжи в вопросах обеспечения переселенцев

Зеленского уличили во лжи в вопросах обеспечения переселенцев - 19.12.2023 Украина.ру

Зеленского уличили во лжи в вопросах обеспечения переселенцев

Говоря о том, что финансовая помощь внутренне перемещённым лицам Украины не будет уменьшаться, президент страны Владимир Зеленский солгал, так как в реальности дела с выплатами обстоят иначе. Об этом сообщил Пётр Андрющенко, занимающий на Украине должность "советника мэра Мариуполя"

2023-12-19T23:40

2023-12-19T23:40

2023-12-19T23:41

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украина

владимир зеленский

переселенцы

социальные расходы

социальные выплаты

кризис

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В своём телеграм-канале Андрющенко написал, что вероятно, президента вводят в заблуждение из-за чего тот в ходе большой пресс-конференции с журналистами сказал неправду. Во вторник, 19 декабря, Зеленский сказал, что помощь внутренне перемещенным лицам уменьшаться не будет, пообещал работать с выплатами. Это заявление идёт в разрез с информацией министерства социальной политики Украины, опубликованной 11 декабря. Согласно ей, с 1 февраля 2024 года большая часть внутренне перемещённых лиц – переселенцев Украины, получавших помощь до 1 августа, будут лишены выплат. Сообщалось также, что ведомство разработало проект постановления, которым предлагается продолжить выплаты только некоторым ВПЛ: пенсионерам и тем, кто не может трудоустроиться по объективным причинам (уход за ребенком, инвалидом и т.д.). Ещё более странно на фоне слов Зеленского звучит его прежнее заявление от 15 ноября. Тогда президент Украины предрёк кризис в части социальных выплат без дополнительной поддержки Запада. Напомним, сегодня ситуация с дальнейшим финансированием Киева остаётся нерешённой. Евросоюз не может выделить Украине 50 миллионов евро из-за протеста Венгрии, а в Конгрессе США пока не одобрили пакет военной помощи объёмом в 61 миллиард долларов из-за нерешённого вопроса по контролю государственной границы.

https://ukraina.ru/20231218/1052204651.html

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новости, украина, владимир зеленский, переселенцы, социальные расходы, социальные выплаты, кризис