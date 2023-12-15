https://ukraina.ru/20231215/1052138316.html

Венгрия вновь заблокировала финансовую помощь Украине на 50 миллиардов евро – Орбан

Венгрия вновь заблокировала финансовую помощь Украине на 50 миллиардов евро – Орбан - 15.12.2023 Украина.ру

Венгрия вновь заблокировала финансовую помощь Украине на 50 миллиардов евро – Орбан

Венгрия вновь заблокировала выделение Украине пакета финансовой помощи в размере 50 миллиардов долларов. Об этом венгерский премьер-министр Виктор Орбан 15 декабря сообщил в социальной сети Х (бывший Twitter)

2023-12-15T06:02

2023-12-15T06:02

2023-12-15T06:02

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венгрия

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Преодолеть сопротивление венгерского премьер-министра не помогло даже отсутствие на заседании Владимира Зеленского, который вроде бы намеревался приехать в Брюссель, но отказались от этой идеи из-за опасений относительно реакции Виктора Орбана. По мнению ряда дипломатов ЕС, присутствие Зеленского могло вызвать антагонизм у Орбана и сделать венгерскую позицию в отношении Украины ещё более неуступчивой.Ранее глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что надеется на единогласное утверждение финансовой помощи Украине в начале 2024 года.Напомним, что Венгрия в настоящее время блокирует практически все решения Евросоюза по Украине. Подвешенными оказались восьмой транш военной помощи на 500 миллионов евро, пять миллиардов евро из Европейского фонда мира на военную поддержку в 2024 году, более широкий пакет на 20 миллиардов на военную помощь на четыре года, а также 50 миллиардов макрофинансовой помощи на 2024-2027 годы.13 декабря Еврокомиссия в надежде на большую сговорчивость Виктора Орбана по "украинским вопросам" пообещала разблокировать для Венгрии замороженные ранее десять миллиардов евро.

https://ukraina.ru/20231215/1052132995.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, венгрия, виктор орбан, ес, украина-ес, украина, военная помощь, сво