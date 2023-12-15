Венгрия вновь заблокировала финансовую помощь Украине на 50 миллиардов евро – Орбан
© РИА Новости . Алексей Никольский / Перейти в фотобанкРабочий визит президента РФ В. Путина в Венгрию
Венгрия вновь заблокировала выделение Украине пакета финансовой помощи в размере 50 миллиардов долларов. Об этом венгерский премьер-министр Виктор Орбан 15 декабря сообщил в социальной сети Х (бывший Twitter)
"Итоги ночного заседания [саммита ЕС]: вето на дополнительные деньги для Украины... Мы вернёмся к этому вопросу в следующем году после соответствующей подготовки", - написал Орбан.
Преодолеть сопротивление венгерского премьер-министра не помогло даже отсутствие на заседании Владимира Зеленского, который вроде бы намеревался приехать в Брюссель, но отказались от этой идеи из-за опасений относительно реакции Виктора Орбана. По мнению ряда дипломатов ЕС, присутствие Зеленского могло вызвать антагонизм у Орбана и сделать венгерскую позицию в отношении Украины ещё более неуступчивой.
Ранее глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что надеется на единогласное утверждение финансовой помощи Украине в начале 2024 года.
Напомним, что Венгрия в настоящее время блокирует практически все решения Евросоюза по Украине. Подвешенными оказались восьмой транш военной помощи на 500 миллионов евро, пять миллиардов евро из Европейского фонда мира на военную поддержку в 2024 году, более широкий пакет на 20 миллиардов на военную помощь на четыре года, а также 50 миллиардов макрофинансовой помощи на 2024-2027 годы.
13 декабря Еврокомиссия в надежде на большую сговорчивость Виктора Орбана по "украинским вопросам" пообещала разблокировать для Венгрии замороженные ранее десять миллиардов евро.
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