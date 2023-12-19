Атака на Залужного, сомнительная мобилизация, хамские ответы: пресс-конференция Зеленского
22:34 19.12.2023 (обновлено: 22:50 19.12.2023)
© скриншотВладимир Зеленский
© скриншот
Вечером, 19 декабря, Владимир Зеленский провел в Киеве большую пресс-конференцию. Она длилась два часа. В таком формате общение президента Украины с журналистами прошло впервые с момента начала российской военной спецоперации
Мероприятие состоялось на фоне слухов о подковерном конфликте Зеленского и начальника Генштаба Валерия Залужного, который, по ряду опросов, по популярности у украинцев уже обгоняет нынешнего президента. Именно этой теме так или иначе были посвящены ключевые тезисы Зеленского.
Про Залужного и мобилизацию
Первым же вопросом у украинского президента спросили про мобилизацию. Зеленский в ответ заявил, что армейское командование просит его санкционировать набор в армию еще 400-500 тысяч человек.
"Это очень серьёзная цифра. Я сказал, что мне надо больше аргументов. Это вопрос финансов. Мне нужна конкретика", - сказал президент.
По его словам, если призвать в армию такое количество человек, то есть риск, что государство не выдержит столь серьезную нагрузку на бюджет.
"Зарплату им (военнослужащим - ред.) платит наше население, налогоплательщики. Один воин - шесть людей гражданских, которые платят налоги. Возьмите 500 тысяч людей умножьте на 6 и скажите, как нашему правительству найти плюс 3 миллиона налогоплательщиков", - отметил Зеленский.
Что касается отношений с Залужным, то украинский президент ушел от прямого ответа на вопрос, собирается ли он делать перестановки в Генеральном штабе и рассказал, что имеет рабочие отношения с главкомом, который по своей должности отвечает за ситуацию на фронте.
Как бы на Украине не пытались скрыть конфликт между Зеленским и Залужным, он становится все более и более очевидным, заявил в комментарии изданию Украина.ру заведующий отделом Украины Института стран СНГ Иван Скориков.
"Сейчас политические заявления Зеленского сталкиваются с рациональностью военных, которую озвучивает Залужный. У Залужного появляется все больше авторитета в украинском обществе", - сказал эксперт.
Была иллюзия, что, показав свою субъектность, он начнет проводить расправы и укрепит свою вертикаль власти. Но, по всей видимости, Зеленскому не дают возможности разделаться с оппонентами.
Так что конфликт Зеленского с "партией военных" усиливается с каждым днем, несмотря на все заверения о дружбе президента с главкомом ВСУ, заявил собеседник издания.
Причины неудач, проблемы на фронте
Зеленский признал, что в этом году ВСУ не смогли достичь намеченных целей. По его мнению, одна из причин такого положения вещей - преимущество в воздухе у российской армии.
"Неконтролируемое небо – это имело влияние на южную операцию 2023 года. Мы не контролируем небо, у нас нет достаточного количества соответствующей амуниции", - сказал он.
Вторая причина, по версии Зеленского, в том, что Украина заранее объявила свои планы и обозначила направления ударов.
Помимо этого, украинский лидер согласился с тем, что ВСУ испытывают проблемы с дронами. Он рассказал, что в какой-то момент на одном из складов скопилось 26 тысяч БПЛА, якобы изготовленных Украиной, но их поставка на фронт была сорвана из-за некоего "бюрократического процесса". Что стало в итоге с этими беспилотниками он не уточнил. Взамен этого Зеленский пообещал, что в следующем году страна произведет миллион дронов.
Поток "зрады" Зеленский попытался разбавить порцией "перемоги". Так, РФ за весь год будто бы не достигла ни одной победы на поле боя, при этом потерю Артёмовска (Бахмута), продвижение российских войск в Авдеевке, Марьинке и на других направлениях, разгром "контрнаступа" украинский лидер в данном случае предпочел не замечать.
Отношения с союзниками
Часть вопросов, адресованных президенту, касалась темы взаимоотношений Киева с западными странами, в том числе с Польшей и Венгрией, с которыми у Украины есть трудности.
"Знаете, как украинцы относятся к полякам? С большим уважением и любовью!" - заверил Зеленский, добавив, что Украина согласилась с отказом в возможности продавать свое зерно в Польше, но настаивала на предоставлении возможности вывезти его.
"Я не тряпка какая-то! Я защищаю интересы своей страны во время войны. Сказал: дайте вывезти! И не дали. Это было неправильно!", - заявил он.
Зеленский в очередной раз выразил надежду на финансовую помощь из-за рубежа: США и другие союзники "не предадут" Украину.
Менее оптимистичен он был в вопросе принятия Украины в НАТО. По его словам, от Альянса нет соответствующих сигналов, а перспективу входить в военный блок лишь с частью территории - это "бред".
Что касается Венгрии, которая выражает скепсис по поводу возможного вступления Украины в ЕС, то Зеленский рассказал о своем диалоге с премьером этой страны Виктором Орбаном.
"Политика Орбана не очень дружественна к нам, я ему об этом говорил… У меня было несколько вопросов к нему... Я спросил у Орбана: Виктор, назови хоть одну причину, почему вы не поддерживаете наше вступление в ЕС, может, мы сможем найти дипломатическое решение. Он затруднился дать ответ, почему мы не можем организовать встречу, чтобы решить все вопросы", – рассказал Зеленский.
«Хотелось бы чтобы вы мне помогли»
Некоторые вопросы явно привели главу киевского режима в раздражение.
"Спасибо за вопросы. Хотелось, чтоб вы хотя бы по одному из них мне помогали", - отреагировал он на вопрос о разгульной жизни депутатов Верховной Рады и возможности ротаций в президентской команде.
Максимально односложно Зеленский ответил и на вопрос, не считает ли он, что идет к поражению. "Нет, не считаю", - сказал президент Украины.
Не понравился ему и вопрос про возможную замену премьер-министра страны.
"Я хотел бы вам сказать, очень прошу, у меня мало времени, если вы хотите ответ получить и знаете как помочь Украине - не говорить общие вещи", - ответил он журналистке.
В целом пресс-конференция производит впечатление некой эклектичности. Очевидно, что целостного взгляда на происходящее в стране, а так же за ее пределами, у президента нет. На острые вопросы он реагировал либо резко и односложно, либо уклончиво. При этом по главным вопросам, связанным с спецоперацией совершенно нагло обманывал журналистов, пытаясь им внушить уверенность в успехах, которых у Украины нет.
Например отвечая на вопрос о достигнутых результатах, заявил, что Россия чуть ли проигрывает, игнорируя факты потери части территорий и колоссальных потерь живой силы и техники.
Можно констатировать, что Зеленский начинает новую пиар-компанию по "спасению Отечества", не имеющую реального фундамента - ни в достижениях на фронте, ни в финансах и экономике, ни в реализации стратегических планов.
Вчера, 21:31Иван Скориков о пресс-конференции Зеленского: Пока Залужный бьет Зеленского делом, Россия готовит ударЗалужный специально пытается спровоцировать Зеленского уволить его и отпустить в свободное плаванье. Это может вызвать серьезный политический кризис, который похоронит остатки рейтинга Зеленского и вынудит украинскую власть провести выборы.