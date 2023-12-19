https://ukraina.ru/20231219/1052220108.html
"Продай алмазы своей жены": в Сети не разделили радость Зеленского из-за нового пакета санкций
"Продай алмазы своей жены": в Сети не разделили радость Зеленского из-за нового пакета санкций - 19.12.2023 Украина.ру
"Продай алмазы своей жены": в Сети не разделили радость Зеленского из-за нового пакета санкций
Президент Украины Владимир Зеленский в соцсети X поприветствовал принятие нового пакета санкций Евросоюза против России, но пользователи Сети возмутились
2023-12-19T10:21
2023-12-19T10:21
2023-12-19T10:21
новости
украина
владимир зеленский
антироссийские санкции
евросоюз
сша
комментарий
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Новый пакет санкций предусматривает запрет на импорт российских алмазов."Агрессор должен чувствовать давление, а цена агрессии расти", — написал Зеленский.Читатели напомнили президенту Украину, что предыдущие санкции не отразились на России, а навредили только ЕС и США."Чем конкретно помогли предыдущие 11 [пакетов санкций]?" - поинтересовался один из читателей."Вау... это нанесет большой ущерб... (нам, на Западе)", - сыронизировал пользователь соцсети X."Предыдущие одиннадцать пакетов санкций были очень "эффективными". Умоляй о мире, преступник", — иронично отметил другой."Лучше продай те [алмазы], что есть у твоей жены", — предложил один из комментаторов.Спикер Госдумы Вячеслав Володин подсчитал, что с 12-м пакетом санкций Евросоюза, против России введено уже 18772 незаконные ограничительные меры."Европейские государства действуют под диктовку США, наносят вред прежде всего своим гражданам. Прогнозируется спад в экономике еврозоны в течение полугода. Это означает рецессию - первую со времён пандемии коронавируса", - написал Володин.Он также напомнил, что уходящие из России западные компании, согласно подсчётам американских СМИ, потеряли более 103 миллиардов долларов, которые остались в России.
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, владимир зеленский, антироссийские санкции, евросоюз, сша, комментарий
Новости, Украина, Владимир Зеленский, антироссийские санкции, Евросоюз, США, комментарий
"Продай алмазы своей жены": в Сети не разделили радость Зеленского из-за нового пакета санкций
Президент Украины Владимир Зеленский в соцсети X поприветствовал принятие нового пакета санкций Евросоюза против России, но пользователи Сети возмутились
Новый пакет санкций предусматривает запрет на импорт российских алмазов.
"Агрессор должен чувствовать давление, а цена агрессии расти", — написал Зеленский
.
Читатели напомнили президенту Украину, что предыдущие санкции не отразились на России, а навредили только ЕС и США.
"Чем конкретно помогли предыдущие 11 [пакетов санкций]?" - поинтересовался один из читателей.
"Вау... это нанесет большой ущерб... (нам, на Западе)", - сыронизировал пользователь соцсети X.
"Предыдущие одиннадцать пакетов санкций были очень "эффективными". Умоляй о мире, преступник", — иронично отметил другой.
"Лучше продай те [алмазы], что есть у твоей жены", — предложил один из комментаторов.
Спикер Госдумы Вячеслав Володин подсчитал
, что с 12-м пакетом санкций Евросоюза, против России введено уже 18772 незаконные ограничительные меры.
"Европейские государства действуют под диктовку США, наносят вред прежде всего своим гражданам. Прогнозируется спад в экономике еврозоны в течение полугода. Это означает рецессию - первую со времён пандемии коронавируса", - написал Володин.
Он также напомнил, что уходящие из России западные компании, согласно подсчётам американских СМИ, потеряли более 103 миллиардов долларов, которые остались в России.