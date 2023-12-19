https://ukraina.ru/20231219/1052220108.html

"Продай алмазы своей жены": в Сети не разделили радость Зеленского из-за нового пакета санкций

"Продай алмазы своей жены": в Сети не разделили радость Зеленского из-за нового пакета санкций - 19.12.2023 Украина.ру

"Продай алмазы своей жены": в Сети не разделили радость Зеленского из-за нового пакета санкций

Президент Украины Владимир Зеленский в соцсети X поприветствовал принятие нового пакета санкций Евросоюза против России, но пользователи Сети возмутились

2023-12-19T10:21

2023-12-19T10:21

2023-12-19T10:21

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украина

владимир зеленский

антироссийские санкции

евросоюз

сша

комментарий

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Новый пакет санкций предусматривает запрет на импорт российских алмазов."Агрессор должен чувствовать давление, а цена агрессии расти", — написал Зеленский.Читатели напомнили президенту Украину, что предыдущие санкции не отразились на России, а навредили только ЕС и США."Чем конкретно помогли предыдущие 11 [пакетов санкций]?" - поинтересовался один из читателей."Вау... это нанесет большой ущерб... (нам, на Западе)", - сыронизировал пользователь соцсети X."Предыдущие одиннадцать пакетов санкций были очень "эффективными". Умоляй о мире, преступник", — иронично отметил другой."Лучше продай те [алмазы], что есть у твоей жены", — предложил один из комментаторов.Спикер Госдумы Вячеслав Володин подсчитал, что с 12-м пакетом санкций Евросоюза, против России введено уже 18772 незаконные ограничительные меры."Европейские государства действуют под диктовку США, наносят вред прежде всего своим гражданам. Прогнозируется спад в экономике еврозоны в течение полугода. Это означает рецессию - первую со времён пандемии коронавируса", - написал Володин.Он также напомнил, что уходящие из России западные компании, согласно подсчётам американских СМИ, потеряли более 103 миллиардов долларов, которые остались в России.

https://ukraina.ru/20231218/1052193805.html

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новости, украина, владимир зеленский, антироссийские санкции, евросоюз, сша, комментарий