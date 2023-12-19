Против России за 10 лет ввели уже почти 19 тысяч санкций – Володин - 19.12.2023 Украина.ру
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Против России за 10 лет ввели уже почти 19 тысяч санкций – Володин
Против России за 10 лет ввели уже почти 19 тысяч санкций – Володин - 19.12.2023 Украина.ру
Против России за 10 лет ввели уже почти 19 тысяч санкций – Володин
Европа, действующая под диктовку Вашингтона и вводящая ограничения против России, вгоняет собственную экономику в рецессию и наносит вред своим гражданам. Об этом спикер Госдумы Вячеслав Володин 19 декабря заявил в своём телеграм-канале
2023-12-19T09:28
2023-12-19T09:28
новости
россия
госдума
вячеслав володин
антироссийские санкции
евросоюз
ес
запад
сша
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По его словам, с 12-м пакетом санкций Евросоюза, против России введено уже 18772 незаконные ограничительные меры."Европейские государства действуют под диктовку США, наносят вред прежде всего своим гражданам. Прогнозируется спад в экономике еврозоны в течение полугода. Это означает рецессию - первую со времён пандемии коронавируса", - написал Володин.Он также напомнил, что уходящие из России западные компании, согласно подсчётам американских СМИ, потеряли более 103 миллиардов долларов, которые остались в нашей стране."Кстати, по итогам года рост ВВП нашей страны составит 3,5%", - добавил спикер Госдумы.
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новости, россия, госдума, вячеслав володин, антироссийские санкции, евросоюз, ес, запад, сша
Новости, Россия, Госдума, Вячеслав Володин, антироссийские санкции, Евросоюз, ЕС, Запад, США

Против России за 10 лет ввели уже почти 19 тысяч санкций – Володин

09:28 19.12.2023
 
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© РИА Новости . Максим Блинов
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Европа, действующая под диктовку Вашингтона и вводящая ограничения против России, вгоняет собственную экономику в рецессию и наносит вред своим гражданам. Об этом спикер Госдумы Вячеслав Володин 19 декабря заявил в своём телеграм-канале
По его словам, с 12-м пакетом санкций Евросоюза, против России введено уже 18772 незаконные ограничительные меры.
"Европейские государства действуют под диктовку США, наносят вред прежде всего своим гражданам. Прогнозируется спад в экономике еврозоны в течение полугода. Это означает рецессию - первую со времён пандемии коронавируса", - написал Володин.
Он также напомнил, что уходящие из России западные компании, согласно подсчётам американских СМИ, потеряли более 103 миллиардов долларов, которые остались в нашей стране.
"Кстати, по итогам года рост ВВП нашей страны составит 3,5%", - добавил спикер Госдумы.
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