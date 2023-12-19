https://ukraina.ru/20231219/1052218962.html
Против России за 10 лет ввели уже почти 19 тысяч санкций – Володин
Против России за 10 лет ввели уже почти 19 тысяч санкций – Володин - 19.12.2023 Украина.ру
Против России за 10 лет ввели уже почти 19 тысяч санкций – Володин
Европа, действующая под диктовку Вашингтона и вводящая ограничения против России, вгоняет собственную экономику в рецессию и наносит вред своим гражданам. Об этом спикер Госдумы Вячеслав Володин 19 декабря заявил в своём телеграм-канале
2023-12-19T09:28
2023-12-19T09:28
2023-12-19T09:28
новости
россия
госдума
вячеслав володин
антироссийские санкции
евросоюз
ес
запад
сша
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По его словам, с 12-м пакетом санкций Евросоюза, против России введено уже 18772 незаконные ограничительные меры."Европейские государства действуют под диктовку США, наносят вред прежде всего своим гражданам. Прогнозируется спад в экономике еврозоны в течение полугода. Это означает рецессию - первую со времён пандемии коронавируса", - написал Володин.Он также напомнил, что уходящие из России западные компании, согласно подсчётам американских СМИ, потеряли более 103 миллиардов долларов, которые остались в нашей стране."Кстати, по итогам года рост ВВП нашей страны составит 3,5%", - добавил спикер Госдумы.
https://ukraina.ru/20231219/1052217460.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, госдума, вячеслав володин, антироссийские санкции, евросоюз, ес, запад, сша
Новости, Россия, Госдума, Вячеслав Володин, антироссийские санкции, Евросоюз, ЕС, Запад, США
Против России за 10 лет ввели уже почти 19 тысяч санкций – Володин
Европа, действующая под диктовку Вашингтона и вводящая ограничения против России, вгоняет собственную экономику в рецессию и наносит вред своим гражданам. Об этом спикер Госдумы Вячеслав Володин 19 декабря заявил в своём телеграм-канале
По его словам, с 12-м пакетом санкций Евросоюза, против России введено уже 18772 незаконные ограничительные меры.
"Европейские государства действуют под диктовку США, наносят вред прежде всего своим гражданам. Прогнозируется спад в экономике еврозоны в течение полугода. Это означает рецессию - первую со времён пандемии коронавируса", - написал Володин.
Он также напомнил, что уходящие из России западные компании, согласно подсчётам американских СМИ, потеряли более 103 миллиардов долларов, которые остались в нашей стране.
"Кстати, по итогам года рост ВВП нашей страны составит 3,5%", - добавил спикер Госдумы.