https://ukraina.ru/20231219/1052218962.html

Против России за 10 лет ввели уже почти 19 тысяч санкций – Володин

Против России за 10 лет ввели уже почти 19 тысяч санкций – Володин - 19.12.2023 Украина.ру

Против России за 10 лет ввели уже почти 19 тысяч санкций – Володин

Европа, действующая под диктовку Вашингтона и вводящая ограничения против России, вгоняет собственную экономику в рецессию и наносит вред своим гражданам. Об этом спикер Госдумы Вячеслав Володин 19 декабря заявил в своём телеграм-канале

2023-12-19T09:28

2023-12-19T09:28

2023-12-19T09:28

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По его словам, с 12-м пакетом санкций Евросоюза, против России введено уже 18772 незаконные ограничительные меры."Европейские государства действуют под диктовку США, наносят вред прежде всего своим гражданам. Прогнозируется спад в экономике еврозоны в течение полугода. Это означает рецессию - первую со времён пандемии коронавируса", - написал Володин.Он также напомнил, что уходящие из России западные компании, согласно подсчётам американских СМИ, потеряли более 103 миллиардов долларов, которые остались в нашей стране."Кстати, по итогам года рост ВВП нашей страны составит 3,5%", - добавил спикер Госдумы.

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новости, россия, госдума, вячеслав володин, антироссийские санкции, евросоюз, ес, запад, сша