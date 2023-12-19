https://ukraina.ru/20231219/1052218347.html

Украинская парадигма: от "контрнаступа" к террору

Украинская парадигма: от "контрнаступа" к террору - 19.12.2023 Украина.ру

Украинская парадигма: от "контрнаступа" к террору

В Санкт-Петербурге залили монтажной пеной входные двери Роману Сапонькову и Дмитрию Стешину - двум российским военным корреспондентам, находящимся сейчас в зоне СВО. Ранее к военкору "Комсомольской правды" Александру Коцу, в Москве, приходили домой.

2023-12-19T09:16

2023-12-19T09:16

2023-12-19T09:16

мнения

терроризм

украина

россия

сша

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"Этой осенью многим коллегам рассылали свиные головы", - достаточно философически заметил в своём тг-канале пострадавший Роман Сапоньков.Злоумышленниками в Питере оказались несовершеннолетние. Оба доставлены в полицию. Устанавливается: от кого подростки получили задание совершить противоправные действия, а также что у них с головой. Возможно, там царит коллективный иноагент Быков, недавно в подобострастных чюйствах признавшийся фальшивому Ермаку, главе офиса временного киевского диктатора, что «не имеет претензий к Украине из-за гибели россиян». А возможно там другая болезнь или корысть. Это ещё предстоит установить следствию, родителям, врачам, суду, если и до суда дойдёт.Кстати, вчера в Краснодаре суд лишил свободы Александра Андреева на шесть с половиной лет, а Петра Воскобойника на семь лет и два месяца за попытку поджечь два релейных шкафа на железнодорожных путях в посёлке Лорис. За диверсию каждому обещали по 10 тысяч рублей. Примерно по четыре рубля, за каждый день тюремного заключения. Ну так себе арифметика по итогу вышла.Прыткая активность в отношении наших военкоров неудивительно совпала с лавиной публикаций в западной прессе, на разные лады повторяющие одну и ту же изложенную, например в немецком BILD, мысль: «Украина переходит к новой стратегии. Возвращение территорий отложено. Главный приоритет – не оборона нынешней линии фронта, а убийство как можно большего числа российских солдат при минимальном количестве собственных погибших, а также нанесение ударов по «чувствительным» объектам».Каким чувствительным спросите вы? Понятно – каким. Крымский мост, АЭС в Курске, Запорожская, олимпийский комплекс в Лужниках, аэропорт Сочи – везде куда будут способны дотянуться их кровавые и грязные руки. Вы скажите: как же так, в аэропорту Сочи немного солдат, но может оказаться много мирных граждан. Разумеется. Но фразу «убийство как можно большего числа российских солдат», имея дело с США и их украинскими подручными, следует читать как - «убийство как можно большего числа российских граждан. Всех нас».Все же помнят легендарный ответ экс-госсекретаря Соединённых Штатов Америки Мадлен Олбрайт на вопрос журналистки Лесли Шталь:«Мы слышали, что погибло полмиллиона детей. Я имею в виду, это больше детей, чем погибло в Хиросиме. И как вы думаете, оправдано ли это?»Олбрайт ответила:«Я думаю, что это очень сложный выбор. Но мы считаем, что это оправдано».Впрочем, в конце мая 2022-го года, в пранке Вована и Лексуса, экс-президент США Джорж Буш сообщил:«Ваша миссия (Украины – примечание автора) состоит в том, чтобы уничтожить как можно больше русских войск. Для Соединенных Штатов очень важно продолжать возглавлять это движение». Возглавлять движение по уничтожению. Блестящая у Буша идея. Запомним. А русских войск или просто русских - детали.Коллективный Запад во всех своих лицах и проявлениях, везде и всюду, верен себе. Стирает же под ноль политический Израиль всех палестинцев в секторе Газа – старых и малых, планируя застроить морское побережье по завершению операции «дезинфекции» приятными и дорогими коттеджами. А в чём разница – спросят они вас - между ХАМАС и Россией? И будут крайне удивлены, раздражены и даже уязвлены вашим несогласием и возмущением. Ибо бунт туземцев против белого господина везде должен наказываться одинаково, с примерной жестокостью. Так разрешили себе они. Расовая теория живее живых. Там у них и травка зеленеет, и солнышко блестит.Поражение, но не катастрофа, на линии фронта на Украине, заставляет США прибегнуть к тактике запугивания и террора. Сесть в машину времени и вернуться во времена первой и второй чеченских войн. Будёновск 1995-го, Кизляр 1996-го, взрывы жилых домов в Москве, Буйнакске и Волгодонске в 1999-м. Беслан 1-го сентября 2004-го. Они растят и готовят новых Басаевых и Радуевых. Это не пустые слова. Гражданина Италии, пустившего 11 ноября под откос 19 грузовых вагонов под Рязанью, на 190-м километре перегона Рыбное — Блокпост, подготовили в Латвии, НАТО. Тренировался мальчик на железнодорожном узле в Крустпилсе, в 118 км от Риги.Я не говорю, что у них всё получится, как получалось тогда. Но они обязательно попробуют, потому что ничего иного, как убивать независимых и несогласных, не умеют.«У меня было наивное представление о том, что весь мир понимает, что произошло с Россией, что она стала другой страной, что идеологического противостояния уже нет, а значит, нет основ для конфронтации. Но я по наивности полагал, что это инерция мышлений и действий. То привыкли бороться с Советским Союзом и продолжают… В частности, очевидна была поддержка сепаратизма и терроризма на территории России, я как директор ФСБ это видел...», - сказал президент России Владимир Путин журналисту Павлу Зарубину.А не говорил раньше про «поддержку сепаратизма и терроризма на территории России» лишь потому что считал возможным договориться. Не видел в дъяволе дъявола. Больше не считает. Видит.Пена в дверях – баловство. Шалость. Чёрная метка, если вдруг у них выйдет. Они убили Дашу Дугину с особой жестокостью. Все помнят, как 20 августа 2022-го года горел её автомобиль, окаменевшее от горя и ужаса лицо отца. 15 декабря Даше исполнился бы 31. Они убили Владлена Татарского с особым цинизмом, начинив взрывчаткой бюст Владлена Татарского. Чтобы убить Захара Прилепина, они установили две противотанковые мины. Вторая по счастью не взорвалась. И Захар выжил. Но его друг и телохранитель, Саша Шубин погиб. Они словно под копирку пытались убить Олега Царёва и убили Илью Киву под Москвой.Вспомним террор в ДНР – убийства Гиви, Арсена Павлова Моторолы, Александра Владимировича Захарченко, других... Чьи звёздно-полосатые уши торчат за украинскими?Вчера Владимир Путин подал документы в ЦИК, став первым выдвинувшимся кандидатом на выборах-2024. Их (администрации Байдена) задача попытаться сорвать президентские выборы в России. Он (Путин) не сможет вас защитить. Вам нужна другая власть. Вам нужен «мир», то есть капитуляция. Мы поставим вас на колени. Вот что они собираются нам транслировать.Для полудохлого старика из Овального кабинета звонкий и большой теракт, лучше серия, в России – шанс упрочить свои позиции в предвыборной гонке. Русские орки. Их никто не будет жалеть. Их можно. Такова фирменная логика убийц в дорогих костюмах, которой я за 30 лет жизни на Западе, наелся с лихвой, до сих пор тошнит.Тут следует совершенно без эмоций, собирая доказательную базу к новому Нюрнбергу, признать нынешний киевский режим террористическим. Он ведь непросто сам по себе террористический. Он террористический в группе.Режим Зеленского, деятельность украинского гос аппарата, более чем на 50%, проведём аудит - определим процент, то есть степень соучастия, точно, финансируется внешними спонсорами – США и Евросоюзом.Решения по проведению террористических операций и диверсий в России, против граждан России в других странах, принимаются украинскими спецслужбами курируемыми ЦРУ и МИ 6. При проведении террактов используется агентурная сеть стран НАТО. Подготовка террористов, их заброс на территорию Российской Федерации, проходит с территории сопредельных вражеских государств-членов Североатлантического альянса. При разработке актов террора используется их разведывательная информация. Да собственно и оружие, которое Киев использует для всех описанных целей, будет поставлено Западом.Нам, убеждён, не оставят ни единого шанса на расхлябанность и беспечность. Нас вынудят противопоставить убийцам гражданскую собранность и бдительность. Строительная пена задутая руками малолетних идиотов, по старым базам данных, в квартиры, где живут и другие люди, не более, чем прикрытие настоящих убийц. Готовящегося, подчёркиваю, давно, нам, как обществу и стране, большого горя. И если вор, по выражению Глеба Жеглова, должен сидеть в тюрьме, то террорист и тот, кто стоит за ним, болтаться на виселице, несмешно дрыгая ногами. По приговору суда.

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мнения, терроризм, украина, россия, сша