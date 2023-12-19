https://ukraina.ru/20231219/1052218347.html
Украинская парадигма: от "контрнаступа" к террору
Украинская парадигма: от "контрнаступа" к террору - 19.12.2023 Украина.ру
Украинская парадигма: от "контрнаступа" к террору
В Санкт-Петербурге залили монтажной пеной входные двери Роману Сапонькову и Дмитрию Стешину - двум российским военным корреспондентам, находящимся сейчас в зоне СВО. Ранее к военкору "Комсомольской правды" Александру Коцу, в Москве, приходили домой.
2023-12-19T09:16
2023-12-19T09:16
2023-12-19T09:16
мнения
терроризм
украина
россия
сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0c/12/1052189190_0:304:720:709_1920x0_80_0_0_dd0da3374db3992965a62a68db965e37.jpg
"Этой осенью многим коллегам рассылали свиные головы", - достаточно философически заметил в своём тг-канале пострадавший Роман Сапоньков.Злоумышленниками в Питере оказались несовершеннолетние. Оба доставлены в полицию. Устанавливается: от кого подростки получили задание совершить противоправные действия, а также что у них с головой. Возможно, там царит коллективный иноагент Быков, недавно в подобострастных чюйствах признавшийся фальшивому Ермаку, главе офиса временного киевского диктатора, что «не имеет претензий к Украине из-за гибели россиян». А возможно там другая болезнь или корысть. Это ещё предстоит установить следствию, родителям, врачам, суду, если и до суда дойдёт.Кстати, вчера в Краснодаре суд лишил свободы Александра Андреева на шесть с половиной лет, а Петра Воскобойника на семь лет и два месяца за попытку поджечь два релейных шкафа на железнодорожных путях в посёлке Лорис. За диверсию каждому обещали по 10 тысяч рублей. Примерно по четыре рубля, за каждый день тюремного заключения. Ну так себе арифметика по итогу вышла.Прыткая активность в отношении наших военкоров неудивительно совпала с лавиной публикаций в западной прессе, на разные лады повторяющие одну и ту же изложенную, например в немецком BILD, мысль: «Украина переходит к новой стратегии. Возвращение территорий отложено. Главный приоритет – не оборона нынешней линии фронта, а убийство как можно большего числа российских солдат при минимальном количестве собственных погибших, а также нанесение ударов по «чувствительным» объектам».Каким чувствительным спросите вы? Понятно – каким. Крымский мост, АЭС в Курске, Запорожская, олимпийский комплекс в Лужниках, аэропорт Сочи – везде куда будут способны дотянуться их кровавые и грязные руки. Вы скажите: как же так, в аэропорту Сочи немного солдат, но может оказаться много мирных граждан. Разумеется. Но фразу «убийство как можно большего числа российских солдат», имея дело с США и их украинскими подручными, следует читать как - «убийство как можно большего числа российских граждан. Всех нас».Все же помнят легендарный ответ экс-госсекретаря Соединённых Штатов Америки Мадлен Олбрайт на вопрос журналистки Лесли Шталь:«Мы слышали, что погибло полмиллиона детей. Я имею в виду, это больше детей, чем погибло в Хиросиме. И как вы думаете, оправдано ли это?»Олбрайт ответила:«Я думаю, что это очень сложный выбор. Но мы считаем, что это оправдано».Впрочем, в конце мая 2022-го года, в пранке Вована и Лексуса, экс-президент США Джорж Буш сообщил:«Ваша миссия (Украины – примечание автора) состоит в том, чтобы уничтожить как можно больше русских войск. Для Соединенных Штатов очень важно продолжать возглавлять это движение». Возглавлять движение по уничтожению. Блестящая у Буша идея. Запомним. А русских войск или просто русских - детали.Коллективный Запад во всех своих лицах и проявлениях, везде и всюду, верен себе. Стирает же под ноль политический Израиль всех палестинцев в секторе Газа – старых и малых, планируя застроить морское побережье по завершению операции «дезинфекции» приятными и дорогими коттеджами. А в чём разница – спросят они вас - между ХАМАС и Россией? И будут крайне удивлены, раздражены и даже уязвлены вашим несогласием и возмущением. Ибо бунт туземцев против белого господина везде должен наказываться одинаково, с примерной жестокостью. Так разрешили себе они. Расовая теория живее живых. Там у них и травка зеленеет, и солнышко блестит.Поражение, но не катастрофа, на линии фронта на Украине, заставляет США прибегнуть к тактике запугивания и террора. Сесть в машину времени и вернуться во времена первой и второй чеченских войн. Будёновск 1995-го, Кизляр 1996-го, взрывы жилых домов в Москве, Буйнакске и Волгодонске в 1999-м. Беслан 1-го сентября 2004-го. Они растят и готовят новых Басаевых и Радуевых. Это не пустые слова. Гражданина Италии, пустившего 11 ноября под откос 19 грузовых вагонов под Рязанью, на 190-м километре перегона Рыбное — Блокпост, подготовили в Латвии, НАТО. Тренировался мальчик на железнодорожном узле в Крустпилсе, в 118 км от Риги.Я не говорю, что у них всё получится, как получалось тогда. Но они обязательно попробуют, потому что ничего иного, как убивать независимых и несогласных, не умеют.«У меня было наивное представление о том, что весь мир понимает, что произошло с Россией, что она стала другой страной, что идеологического противостояния уже нет, а значит, нет основ для конфронтации. Но я по наивности полагал, что это инерция мышлений и действий. То привыкли бороться с Советским Союзом и продолжают… В частности, очевидна была поддержка сепаратизма и терроризма на территории России, я как директор ФСБ это видел...», - сказал президент России Владимир Путин журналисту Павлу Зарубину.А не говорил раньше про «поддержку сепаратизма и терроризма на территории России» лишь потому что считал возможным договориться. Не видел в дъяволе дъявола. Больше не считает. Видит.Пена в дверях – баловство. Шалость. Чёрная метка, если вдруг у них выйдет. Они убили Дашу Дугину с особой жестокостью. Все помнят, как 20 августа 2022-го года горел её автомобиль, окаменевшее от горя и ужаса лицо отца. 15 декабря Даше исполнился бы 31. Они убили Владлена Татарского с особым цинизмом, начинив взрывчаткой бюст Владлена Татарского. Чтобы убить Захара Прилепина, они установили две противотанковые мины. Вторая по счастью не взорвалась. И Захар выжил. Но его друг и телохранитель, Саша Шубин погиб. Они словно под копирку пытались убить Олега Царёва и убили Илью Киву под Москвой.Вспомним террор в ДНР – убийства Гиви, Арсена Павлова Моторолы, Александра Владимировича Захарченко, других... Чьи звёздно-полосатые уши торчат за украинскими?Вчера Владимир Путин подал документы в ЦИК, став первым выдвинувшимся кандидатом на выборах-2024. Их (администрации Байдена) задача попытаться сорвать президентские выборы в России. Он (Путин) не сможет вас защитить. Вам нужна другая власть. Вам нужен «мир», то есть капитуляция. Мы поставим вас на колени. Вот что они собираются нам транслировать.Для полудохлого старика из Овального кабинета звонкий и большой теракт, лучше серия, в России – шанс упрочить свои позиции в предвыборной гонке. Русские орки. Их никто не будет жалеть. Их можно. Такова фирменная логика убийц в дорогих костюмах, которой я за 30 лет жизни на Западе, наелся с лихвой, до сих пор тошнит.Тут следует совершенно без эмоций, собирая доказательную базу к новому Нюрнбергу, признать нынешний киевский режим террористическим. Он ведь непросто сам по себе террористический. Он террористический в группе.Режим Зеленского, деятельность украинского гос аппарата, более чем на 50%, проведём аудит - определим процент, то есть степень соучастия, точно, финансируется внешними спонсорами – США и Евросоюзом.Решения по проведению террористических операций и диверсий в России, против граждан России в других странах, принимаются украинскими спецслужбами курируемыми ЦРУ и МИ 6. При проведении террактов используется агентурная сеть стран НАТО. Подготовка террористов, их заброс на территорию Российской Федерации, проходит с территории сопредельных вражеских государств-членов Североатлантического альянса. При разработке актов террора используется их разведывательная информация. Да собственно и оружие, которое Киев использует для всех описанных целей, будет поставлено Западом.Нам, убеждён, не оставят ни единого шанса на расхлябанность и беспечность. Нас вынудят противопоставить убийцам гражданскую собранность и бдительность. Строительная пена задутая руками малолетних идиотов, по старым базам данных, в квартиры, где живут и другие люди, не более, чем прикрытие настоящих убийц. Готовящегося, подчёркиваю, давно, нам, как обществу и стране, большого горя. И если вор, по выражению Глеба Жеглова, должен сидеть в тюрьме, то террорист и тот, кто стоит за ним, болтаться на виселице, несмешно дрыгая ногами. По приговору суда.
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Вадим Авва
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Вадим Авва
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0a/04/1049890212_429:27:882:480_100x100_80_0_0_6e7f895abf7b55937727ee185deb7c0d.jpg
мнения, терроризм, украина, россия, сша
Украинская парадигма: от "контрнаступа" к террору
В Санкт-Петербурге залили монтажной пеной входные двери Роману Сапонькову и Дмитрию Стешину - двум российским военным корреспондентам, находящимся сейчас в зоне СВО. Ранее к военкору "Комсомольской правды" Александру Коцу, в Москве, приходили домой.
"Этой осенью многим коллегам рассылали свиные головы", - достаточно философически заметил в своём тг-канале пострадавший Роман Сапоньков.
Злоумышленниками в Питере оказались несовершеннолетние. Оба доставлены в полицию. Устанавливается: от кого подростки получили задание совершить противоправные действия, а также что у них с головой. Возможно, там царит коллективный иноагент Быков, недавно в подобострастных чюйствах признавшийся фальшивому Ермаку, главе офиса временного киевского диктатора, что «не имеет претензий к Украине из-за гибели россиян».
А возможно там другая болезнь или корысть. Это ещё предстоит установить следствию, родителям, врачам, суду, если и до суда дойдёт.
Кстати, вчера в Краснодаре суд лишил свободы Александра Андреева на шесть с половиной лет, а Петра Воскобойника на семь лет и два месяца за попытку поджечь два релейных шкафа на железнодорожных путях в посёлке Лорис. За диверсию каждому обещали по 10 тысяч рублей. Примерно по четыре рубля, за каждый день тюремного заключения. Ну так себе арифметика по итогу вышла.
Прыткая активность в отношении наших военкоров неудивительно совпала с лавиной публикаций в западной прессе, на разные лады повторяющие одну и ту же изложенную, например в немецком BILD, мысль: «Украина переходит к новой стратегии. Возвращение территорий отложено. Главный приоритет – не оборона нынешней линии фронта, а убийство как можно большего числа российских солдат при минимальном количестве собственных погибших, а также нанесение ударов по «чувствительным» объектам».
Каким чувствительным спросите вы? Понятно – каким. Крымский мост, АЭС в Курске, Запорожская, олимпийский комплекс в Лужниках, аэропорт Сочи – везде куда будут способны дотянуться их кровавые и грязные руки. Вы скажите: как же так, в аэропорту Сочи немного солдат, но может оказаться много мирных граждан. Разумеется. Но фразу «убийство как можно большего числа российских солдат», имея дело с США и их украинскими подручными, следует читать как - «убийство как можно большего числа российских граждан. Всех нас».
Все же помнят легендарный ответ экс-госсекретаря Соединённых Штатов Америки Мадлен Олбрайт на вопрос журналистки Лесли Шталь:
«Мы слышали, что погибло полмиллиона детей. Я имею в виду, это больше детей, чем погибло в Хиросиме. И как вы думаете, оправдано ли это?»
«Я думаю, что это очень сложный выбор. Но мы считаем, что это оправдано».
Впрочем, в конце мая 2022-го года, в пранке Вована и Лексуса, экс-президент США Джорж Буш сообщил:
«Ваша миссия (Украины – примечание автора) состоит в том, чтобы уничтожить как можно больше русских войск. Для Соединенных Штатов очень важно продолжать возглавлять это движение». Возглавлять движение по уничтожению. Блестящая у Буша идея. Запомним. А русских войск или просто русских - детали.
Коллективный Запад во всех своих лицах и проявлениях, везде и всюду, верен себе. Стирает же под ноль политический Израиль всех палестинцев в секторе Газа – старых и малых, планируя застроить морское побережье по завершению операции «дезинфекции» приятными и дорогими коттеджами. А в чём разница – спросят они вас - между ХАМАС и Россией? И будут крайне удивлены, раздражены и даже уязвлены вашим несогласием и возмущением. Ибо бунт туземцев против белого господина везде должен наказываться одинаково, с примерной жестокостью. Так разрешили себе они. Расовая теория живее живых. Там у них и травка зеленеет, и солнышко блестит.
Поражение, но не катастрофа, на линии фронта на Украине, заставляет США прибегнуть к тактике запугивания и террора. Сесть в машину времени и вернуться во времена первой и второй чеченских войн. Будёновск 1995-го, Кизляр 1996-го, взрывы жилых домов в Москве, Буйнакске и Волгодонске в 1999-м. Беслан 1-го сентября 2004-го. Они растят и готовят новых Басаевых и Радуевых. Это не пустые слова. Гражданина Италии, пустившего 11 ноября под откос 19 грузовых вагонов под Рязанью, на 190-м километре перегона Рыбное — Блокпост, подготовили в Латвии, НАТО. Тренировался мальчик на железнодорожном узле в Крустпилсе, в 118 км от Риги.
Я не говорю, что у них всё получится, как получалось тогда. Но они обязательно попробуют, потому что ничего иного, как убивать независимых и несогласных, не умеют.
«У меня было наивное представление о том, что весь мир понимает, что произошло с Россией, что она стала другой страной, что идеологического противостояния уже нет, а значит, нет основ для конфронтации. Но я по наивности полагал, что это инерция мышлений и действий. То привыкли бороться с Советским Союзом и продолжают… В частности, очевидна была поддержка сепаратизма и терроризма на территории России, я как директор ФСБ это видел...», - сказал президент России Владимир Путин журналисту Павлу Зарубину.
А не говорил раньше про «поддержку сепаратизма и терроризма на территории России» лишь потому что считал возможным договориться. Не видел в дъяволе дъявола. Больше не считает. Видит.
Пена в дверях – баловство. Шалость. Чёрная метка, если вдруг у них выйдет. Они убили Дашу Дугину с особой жестокостью. Все помнят, как 20 августа 2022-го года горел её автомобиль, окаменевшее от горя и ужаса лицо отца. 15 декабря Даше исполнился бы 31. Они убили Владлена Татарского с особым цинизмом, начинив взрывчаткой бюст Владлена Татарского. Чтобы убить Захара Прилепина, они установили две противотанковые мины. Вторая по счастью не взорвалась. И Захар выжил. Но его друг и телохранитель, Саша Шубин погиб. Они словно под копирку пытались убить Олега Царёва и убили Илью Киву под Москвой.
Вспомним террор в ДНР – убийства Гиви, Арсена Павлова Моторолы, Александра Владимировича Захарченко, других... Чьи звёздно-полосатые уши торчат за украинскими?
Вчера Владимир Путин
подал документы в ЦИК, став первым выдвинувшимся кандидатом на выборах-2024. Их (администрации Байдена
) задача попытаться сорвать президентские выборы в России. Он (Путин) не сможет вас защитить. Вам нужна другая власть. Вам нужен «мир», то есть капитуляция. Мы поставим вас на колени. Вот что они собираются нам транслировать.
Для полудохлого старика из Овального кабинета звонкий и большой теракт, лучше серия, в России – шанс упрочить свои позиции в предвыборной гонке. Русские орки. Их никто не будет жалеть. Их можно. Такова фирменная логика убийц в дорогих костюмах, которой я за 30 лет жизни на Западе, наелся с лихвой, до сих пор тошнит.
Тут следует совершенно без эмоций, собирая доказательную базу к новому Нюрнбергу, признать нынешний киевский режим террористическим. Он ведь непросто сам по себе террористический. Он террористический в группе.
Режим Зеленского, деятельность украинского гос аппарата, более чем на 50%, проведём аудит - определим процент, то есть степень соучастия, точно, финансируется внешними спонсорами – США и Евросоюзом.
Решения по проведению террористических операций и диверсий в России, против граждан России в других странах, принимаются украинскими спецслужбами курируемыми ЦРУ и МИ 6. При проведении террактов используется агентурная сеть стран НАТО. Подготовка террористов, их заброс на территорию Российской Федерации, проходит с территории сопредельных вражеских государств-членов Североатлантического альянса. При разработке актов террора используется их разведывательная информация. Да собственно и оружие, которое Киев использует для всех описанных целей, будет поставлено Западом.
Нам, убеждён, не оставят ни единого шанса на расхлябанность и беспечность. Нас вынудят противопоставить убийцам гражданскую собранность и бдительность. Строительная пена задутая руками малолетних идиотов, по старым базам данных, в квартиры, где живут и другие люди, не более, чем прикрытие настоящих убийц. Готовящегося, подчёркиваю, давно, нам, как обществу и стране, большого горя. И если вор, по выражению Глеба Жеглова, должен сидеть в тюрьме, то террорист и тот, кто стоит за ним, болтаться на виселице, несмешно дрыгая ногами. По приговору суда.