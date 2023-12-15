ВСУ экономят боеприпасы под значительно превосходящим артогнём ВС России - CNN
© t.me/V_Zelenskiy_officialВСУ
© t.me/V_Zelenskiy_official
Украинская армия вынуждена экономить боеприпасы так как Вооружённые силы России открывают ответный огонь в соотношении в пять-семь раз большем, чем способны ВСУ. Об этом сообщает телеканал CNN, ссылаясь на официальные лица США и Украины
"Украинские вооруженные силы уже ограничивают боеприпасы, сообщили CNN официальные лица США и Украины, поскольку российские войска открывают ответный огонь в соотношении в пять-семь раз больше (...) Украинские командиры считают, что влияние на их огневую мощь привело к дополнительным потерям среди украинцев", – говорится в статье.
Отмечается, что задержка согласования нового пакета помощи Украине в Конгрессе США оценивается как "долгосрочная перспектива для проигрыша Киева в войне". Кроме того, отказ финансирования Украины со стороны США приведёт к тому, что киевский режим перестанут поддерживать и другие страны. Европа просто последует примеру Америки, подчёркивают журналисты.
“С нами нет гарантии успеха, но они наверняка потерпят неудачу без нас”, – приводит СМИ слова высокопоставленного военного чиновника США.
Украинская армия сможет продержаться только пару месяцев без поддержки Запада, а летом ВСУ ждёт поражение, добавил высокопоставленный военный чиновник США.
В среду, 13 декабря, пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что у США остался только один миллиард долларов на помощь Киеву, причём 96% от этой суммы уже освоены Пентагоном, остальные четыре процента будут направлены Украине до конца года.
Позже издание The Hill сообщило, что Палата представителей США одобрила рекордный оборонный бюджет на 2024 год сумма которого достигла 886 миллиардов долларов. Из них 300 миллионов долларов предназначены для Украины.
Запрос президента США Джо Байдена на выделение Киеву дополнительных средств объёмом более 60 миллиардов долларов Конгресс не одобрил до сих пор.
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