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Байден запросил у американского конгресса более $60 млрд для Украины
Байден запросил у американского конгресса более $60 млрд для Украины - 20.10.2023 Украина.ру
Байден запросил у американского конгресса более $60 млрд для Украины
Президент Соединённых Штатов Америки Джо Байден запросил у конгресса 61,3 миллиардов долларов для Украины. Об этом в пятницу, 20 октября, сообщили в Белом доме
2023-10-20T19:47
2023-10-20T19:47
2023-10-20T19:47
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Запрос включает и помощь Израилю – на укрепление оборонно-промышленного комплекса еврейской страны и Киева Байден запросил 106 миллиардов долларов. Соответствующий проект поправок к оборонному бюджету уже направлен на согласование временному спикеру Палаты представителей США республиканцу Патрику Макгенри. Из выделенной на помощь Украине суммы, 30 миллиардов долларов должны пойти на поставки вооружений Киеву и пополнение собственных запасов, ещё 14,4 миллиардов — на обеспечение разведывательной и оборонной поддержки украинской армии, 16,3 миллиарда — на оказание гуманитарной помощи украинцам, 481 миллион — на поддержку украинских беженцев в США. Из документа следует, что дополнительное финансирование будет выделено и на обучение украинских военных за границей, программы подготовки военных медиков, а также на реагирование на возможные ядерные инцидента в зоне конфликта – на эти цели планируется направить около 150 миллионов долларов. Около 14 миллиардов долларов запросил Байден для Израиля. Эти средства потратят на укрепление противовоздушной обороны, пополнение собственных запасов вооружений и обеспечение индустриальной базы. В Белом доме рассчитывают, что запрос Байдена будет рассмотрен и одобрен конгрессменами на следующей неделе. Однако как отметил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, согласованные конгрессом США средства на помощь Киеву почти закончились.
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Украина.ру
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, сша, конгресс сша, джо байден, военная помощь, сво, израиль, палестино-израильский конфликт
Новости, Украина, США, Конгресс США, Джо Байден, военная помощь, СВО, Израиль, Палестино-израильский конфликт
Байден запросил у американского конгресса более $60 млрд для Украины
Президент Соединённых Штатов Америки Джо Байден запросил у конгресса 61,3 миллиардов долларов для Украины. Об этом в пятницу, 20 октября, сообщили в Белом доме
Запрос включает и помощь Израилю – на укрепление оборонно-промышленного комплекса еврейской страны и Киева Байден запросил 106 миллиардов долларов. Соответствующий проект поправок к оборонному бюджету уже направлен на согласование временному спикеру Палаты представителей США республиканцу Патрику Макгенри.
Из выделенной на помощь Украине суммы, 30 миллиардов долларов должны пойти на поставки вооружений Киеву и пополнение собственных запасов, ещё 14,4 миллиардов — на обеспечение разведывательной и оборонной поддержки украинской армии, 16,3 миллиарда — на оказание гуманитарной помощи украинцам, 481 миллион — на поддержку украинских беженцев в США.
Из документа следует, что дополнительное финансирование будет выделено и на обучение украинских военных за границей, программы подготовки военных медиков, а также на реагирование на возможные ядерные инцидента в зоне конфликта – на эти цели планируется направить около 150 миллионов долларов.
Около 14 миллиардов долларов запросил Байден для Израиля. Эти средства потратят на укрепление противовоздушной обороны, пополнение собственных запасов вооружений и обеспечение индустриальной базы.
В Белом доме рассчитывают, что запрос Байдена будет рассмотрен и одобрен конгрессменами на следующей неделе. Однако как отметил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, согласованные конгрессом США средства на помощь Киеву почти закончились.