https://ukraina.ru/20231213/1052049055.html

Наглость Зеленского обернулась катастрофой для Украины - Филиппо

Наглость Зеленского обернулась катастрофой для Украины - Филиппо - 13.12.2023 Украина.ру

Наглость Зеленского обернулась катастрофой для Украины - Филиппо

Наглое выступление президента Украины Владимира Зеленского привело к катастрофе для Украины. Об этом написал лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо в социальной сети Х (бывший Twitter)

2023-12-13T11:20

2023-12-13T11:20

2023-12-13T11:20

новости

сша

вашингтон

владимир зеленский

джо байден

флориан филиппо

владимир путин

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0c/0d/1052012501_0:0:1502:846_1920x0_80_0_0_63cefddf5322f4eec0b9a0cb577bf95d.png.webp

Во время своего выступления Зеленский заявил, что любой американский чиновник, который откажется голосовать за план помощи Украине в размере 61 миллиарда долларов, является "марионеткой Путина“, напомнил французский политик.Американские конгрессмены пришли в ярость после такого заявления. Это лишило президента Украины «хорошей возможности» на получение большой помощи от Вашингтона, считает Филиппо.Как сообщало издание "Украина.ру", Владимир Зеленский 11 декабря начал визит в Вашингтон. В первом выступлении в военной академии он раскритиковал Конгресс США за неспособность согласовать дальнейшую помощь Украине. 12 декабря состоялась аудиенция Зеленского у президента США Джо Байдена и встречи с законодателями.

https://ukraina.ru/20231213/1052025161.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, сша, вашингтон, владимир зеленский, джо байден, флориан филиппо, владимир путин