Наглость Зеленского обернулась катастрофой для Украины - Филиппо - 13.12.2023 Украина.ру
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Наглость Зеленского обернулась катастрофой для Украины - Филиппо
Наглость Зеленского обернулась катастрофой для Украины - Филиппо - 13.12.2023 Украина.ру
Наглость Зеленского обернулась катастрофой для Украины - Филиппо
Наглое выступление президента Украины Владимира Зеленского привело к катастрофе для Украины. Об этом написал лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо в социальной сети Х (бывший Twitter)
2023-12-13T11:20
2023-12-13T11:20
новости
сша
вашингтон
владимир зеленский
джо байден
флориан филиппо
владимир путин
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Во время своего выступления Зеленский заявил, что любой американский чиновник, который откажется голосовать за план помощи Украине в размере 61 миллиарда долларов, является "марионеткой Путина“, напомнил французский политик.Американские конгрессмены пришли в ярость после такого заявления. Это лишило президента Украины «хорошей возможности» на получение большой помощи от Вашингтона, считает Филиппо.Как сообщало издание "Украина.ру", Владимир Зеленский 11 декабря начал визит в Вашингтон. В первом выступлении в военной академии он раскритиковал Конгресс США за неспособность согласовать дальнейшую помощь Украине. 12 декабря состоялась аудиенция Зеленского у президента США Джо Байдена и встречи с законодателями.
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новости, сша, вашингтон, владимир зеленский, джо байден, флориан филиппо, владимир путин
Новости, США, Вашингтон, Владимир Зеленский, Джо Байден, Флориан Филиппо, Владимир Путин

Наглость Зеленского обернулась катастрофой для Украины - Филиппо

11:20 13.12.2023
 
© скриншотЗеленский на пресс-конференции 13 декабря
Зеленский на пресс-конференции 13 декабря
© скриншот
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Наглое выступление президента Украины Владимира Зеленского привело к катастрофе для Украины. Об этом написал лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо в социальной сети Х (бывший Twitter)
"Новая катастрофа для Зеленского, который сегодня совершил очень большую ошибку в американском конгрессе!", — написал Филиппо.
Во время своего выступления Зеленский заявил, что любой американский чиновник, который откажется голосовать за план помощи Украине в размере 61 миллиарда долларов, является "марионеткой Путина“, напомнил французский политик.
Американские конгрессмены пришли в ярость после такого заявления. Это лишило президента Украины «хорошей возможности» на получение большой помощи от Вашингтона, считает Филиппо.
Как сообщало издание "Украина.ру", Владимир Зеленский 11 декабря начал визит в Вашингтон. В первом выступлении в военной академии он раскритиковал Конгресс США за неспособность согласовать дальнейшую помощь Украине. 12 декабря состоялась аудиенция Зеленского у президента США Джо Байдена и встречи с законодателями.
Зеленский Байден
10:01
Байден сменил партитуру. Зеленский на разогревеНа прошлой неделе, после провала попытки провести через сенат проект финансирования военной помощи Украине, Израилю и Тайваню без согласования общих параметров бюджета США, даже неисправимым вечно улыбающимся оптимистам из команды Байдена стало ясно, что спасти украинский режим от военной катастрофы уже в 2024 году не удастся.
 
НовостиСШАВашингтонВладимир ЗеленскийДжо БайденФлориан ФилиппоВладимир Путин
 
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Заголовок открываемого материала
11:35Юрий Зверев: Даже если США расчехлят для ВСУ все запасы Abrams и F-16, Россия победит в затяжной войне
11:20Наглость Зеленского обернулась катастрофой для Украины - Филиппо
11:17Полиция Киева проводит обыски в структурах метрополитена и мэрии
10:55Львовский балет играет в Польше Чайковского, патриотические журналисты объявили на него охоту
10:54"Назвал рабом Божьим, а не по званию": львовский военком обозлился на священника и вручил повестку
10:52На Украине убит воевавший в ВСУ ирландский наёмник Грэм Дейл – Irish Times
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10:01Байден сменил партитуру. Зеленский на разогреве
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