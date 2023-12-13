Наглость Зеленского обернулась катастрофой для Украины - Филиппо
© скриншотЗеленский на пресс-конференции 13 декабря
© скриншот
Наглое выступление президента Украины Владимира Зеленского привело к катастрофе для Украины. Об этом написал лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо в социальной сети Х (бывший Twitter)
"Новая катастрофа для Зеленского, который сегодня совершил очень большую ошибку в американском конгрессе!", — написал Филиппо.
Во время своего выступления Зеленский заявил, что любой американский чиновник, который откажется голосовать за план помощи Украине в размере 61 миллиарда долларов, является "марионеткой Путина“, напомнил французский политик.
Американские конгрессмены пришли в ярость после такого заявления. Это лишило президента Украины «хорошей возможности» на получение большой помощи от Вашингтона, считает Филиппо.
Как сообщало издание "Украина.ру", Владимир Зеленский 11 декабря начал визит в Вашингтон. В первом выступлении в военной академии он раскритиковал Конгресс США за неспособность согласовать дальнейшую помощь Украине. 12 декабря состоялась аудиенция Зеленского у президента США Джо Байдена и встречи с законодателями.
10:01Байден сменил партитуру. Зеленский на разогревеНа прошлой неделе, после провала попытки провести через сенат проект финансирования военной помощи Украине, Израилю и Тайваню без согласования общих параметров бюджета США, даже неисправимым вечно улыбающимся оптимистам из команды Байдена стало ясно, что спасти украинский режим от военной катастрофы уже в 2024 году не удастся.