Будапешт готов снять вето на €50 млрд помощи Украине, если ЕС разморозит средства Венгрии - 13.12.2023 Украина.ру
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Будапешт готов снять вето на €50 млрд помощи Украине, если ЕС разморозит средства Венгрии
Будапешт готов снять вето на €50 млрд помощи Украине, если ЕС разморозит средства Венгрии - 13.12.2023 Украина.ру
Будапешт готов снять вето на €50 млрд помощи Украине, если ЕС разморозит средства Венгрии
Будапешт готов снять вето на одобрение 50 миллиардов евро финансовой помощи Киеву, если ЕС разморозит все средства Венгрии из своих фондов. Об этом заявил политический советник премьер-министра Венгрии Балаш Орбан в интервью Bloomberg
2023-12-13T00:45
2023-12-13T00:45
новости
украина
венгрия
евросоюз
финансирование
финансовая помощь
сво
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Он указал, что в Будапеште рассматривают размораживание средств ЕС для Венгрии и финансирование Украины как "два отдельных вопроса", однако если Евросоюз настаивает на том, что помощь Киеву должна поступать из изменённого бюджета ЕС, то эти обстоятельства объединяются. Орбан уточнил, что венгерская позиция остаётся неизменной – страна по-прежнему выступает против полного четырехлетнего плана помощи Украине. ЕС могут предложить Киеву финансирование на год, которое бы не требовало внесения изменений в бюджет, добавил политик. По его словам, Будапешт в рамках переговоров о средствах для Украины рассмотрит предложение ЕС об увеличении финансирования охраны границ и выделении дополнительных субсидий для поддержания экономик стран блока. Вместе с тем, членство Украины в ЕС остается "красной линией" для Будапешта. Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что угроза в виде венгерской позиции по вопросу вступления Украины в Евросоюз снята. До этого сообщалось, что вступление Украины обойдётся ЕС в 190 миллиардов евро, так как расширившись, Евросоюз возьмёт на себя обязательство финансировать некоторые отрасли нового члена ЕС.
https://ukraina.ru/20231204/1051720677.html
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новости, украина, венгрия, евросоюз, финансирование, финансовая помощь, сво, всу
Новости, Украина, Венгрия, Евросоюз, финансирование, финансовая помощь, СВО, ВСУ

Будапешт готов снять вето на €50 млрд помощи Украине, если ЕС разморозит средства Венгрии

00:45 13.12.2023
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Міністерство закордонних справ Українифлаг Венгрия Украина
флаг Венгрия Украина - РИА Новости, 1920, 13.12.2023
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Міністерство закордонних справ України
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Будапешт готов снять вето на одобрение 50 миллиардов евро финансовой помощи Киеву, если ЕС разморозит все средства Венгрии из своих фондов. Об этом заявил политический советник премьер-министра Венгрии Балаш Орбан в интервью Bloomberg
Он указал, что в Будапеште рассматривают размораживание средств ЕС для Венгрии и финансирование Украины как "два отдельных вопроса", однако если Евросоюз настаивает на том, что помощь Киеву должна поступать из изменённого бюджета ЕС, то эти обстоятельства объединяются.
Орбан уточнил, что венгерская позиция остаётся неизменной – страна по-прежнему выступает против полного четырехлетнего плана помощи Украине. ЕС могут предложить Киеву финансирование на год, которое бы не требовало внесения изменений в бюджет, добавил политик.
По его словам, Будапешт в рамках переговоров о средствах для Украины рассмотрит предложение ЕС об увеличении финансирования охраны границ и выделении дополнительных субсидий для поддержания экономик стран блока. Вместе с тем, членство Украины в ЕС остается "красной линией" для Будапешта.
Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что угроза в виде венгерской позиции по вопросу вступления Украины в Евросоюз снята.
До этого сообщалось, что вступление Украины обойдётся ЕС в 190 миллиардов евро, так как расширившись, Евросоюз возьмёт на себя обязательство финансировать некоторые отрасли нового члена ЕС.
4 декабря, 17:01
Виктор Орбан, биографияПремьер-министр Венгрии
 
НовостиУкраинаВенгрияЕвросоюзфинансированиефинансовая помощьСВОВСУ
 
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00:45Будапешт готов снять вето на €50 млрд помощи Украине, если ЕС разморозит средства Венгрии
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23:58Байдена рассмешил вопрос о том, желает ли он победы Украины
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22:26Генштаб ВСУ сообщает о сложной ситуации на Авдеевском направлении
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