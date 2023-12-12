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Позиция Венгрии больше не угрожает пути Украины в ЕС – Кулеба

Позиция Венгрии больше не угрожает пути Украины в ЕС – Кулеба - 12.12.2023 Украина.ру

Позиция Венгрии больше не угрожает пути Украины в ЕС – Кулеба

После встречи министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы и его венгерского коллеги Петера Сийярто, угроза в виде венгерской позиции по вопросу вступления Украины в Евросоюз снята. Об этом Кулеба заявил во вторник, 12 декабря, в эфире всеукраинского телемарафона

2023-12-12T18:41

2023-12-12T18:41

2023-12-12T18:41

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По словам главы МИД Украины, Венгрия заинтересована "в более медленном пути" Украины в ЕС, но не против такого процесса. По его словам, в Киеве "получили первый непубличный и неофициальный сигнал из Венгрии, который свидетельствует об окне возможностей" для Украины на саммите ЕС 14-15 декабря. В то же время министр отметил, что не может быть откровенным и прямолинейным в этом вопросе, потому что "ставки чрезвычайно высоки". Никто не остановит интеграцию Украины в ЕС, убеждён Кулеба. Накануне, 11 декабря, Сийярто заявил Кулебе, что вопрос о вступлении Украины в ЕС не проработан. О том, что позиция Венгрии по данному вопросу изменилась, Сийярто не сообщал. Напомним, ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан высказывался против начала переговоров о вступлении Украины в Евросоюз. Кроме того, Венгрия продолжает блокировать восьмой транш военной помощи Киеву из Европейского фонда мира на сумму 500 миллионов евро, а также пакеты военной (20 миллиардов евро) и макрофинансовой (50 миллиардов евро) поддержки Киева со стороны ЕС на 2024-2027 годы.

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новости, украина, дмитрий кулеба, мид украины, петер сийярто, венгрия, евросоюз