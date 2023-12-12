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Работу "Киевстара" пообещали восстановить в течение недели
Работу "Киевстара" пообещали восстановить в течение недели - 12.12.2023 Украина.ру
Работу "Киевстара" пообещали восстановить в течение недели
Работу сети украинского мобильного оператора "Киевстар", которая по версии украинской стороны подверглась атаке российских спецслужб, обещают восстановить в течение недели. Об этом сообщили в эфире украинского телеканала "Киев 24"
2023-12-12T22:50
2023-12-12T22:50
2023-12-12T22:50
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мобильная связь
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хакер
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Достоверно неизвестны обстоятельства атаки на сеть мобильного оператора. Служба безопасности Украины подозревает российские спецслужбы, однако существует мнение о том, что произошедшее – результат намерений украинских властей национализировать "Киевстар". Тем временем, как сообщают телеграмм-каналы в городах Украины из-за ЧП перестали работать банкоматы, о чём предупреждали представители украинского "ПриватБанка". Ранее в "Киевстар" заявили, что хакерская атака разрушила часть виртуальной ИТ-инфраструктуры, потерян доступ к некоторым системам. Генпрокуратура начала уголовное производство по факту осуществления кибератак на информационные и коммуникационные системы критической инфраструктуры Украины, органов власти, предприятий и учреждений. До этого издание "Экономическая правда" со ссылкой на замруководителя Офиса президента Украины Ростислава Шурму сообщило, что крупнейший украинский мобильный оператор "Киевстар", вероятнее всего, конфискуют. После конфискации власти страны намерены национализировать компанию.
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, мобильная связь, сеть, хакер
Новости, Украина, мобильная связь, сеть, хакер
Работу "Киевстара" пообещали восстановить в течение недели
Работу сети украинского мобильного оператора "Киевстар", которая по версии украинской стороны подверглась атаке российских спецслужб, обещают восстановить в течение недели. Об этом сообщили в эфире украинского телеканала "Киев 24"
"Если придётся их переключать вручную, а не дистанционно, то это может занять минимум неделю времени. Ремонтные бригады уже разъехались на несколько таких станций. Но мы надеемся, что удастся скоро поднять Кору (прим. ред. - главный пункт управления), поэтому связь может появиться где-то в течение суток, и то только точечно", — рассказал один из инженеров.
Достоверно неизвестны обстоятельства атаки на сеть мобильного оператора. Служба безопасности Украины подозревает российские спецслужбы, однако существует мнение о том, что произошедшее – результат намерений украинских властей национализировать "Киевстар".
Тем временем, как сообщают телеграмм-каналы в городах Украины из-за ЧП перестали работать банкоматы, о чём предупреждали
представители украинского "ПриватБанка".
Ранее в "Киевстар" заявили
, что хакерская атака разрушила часть виртуальной ИТ-инфраструктуры, потерян доступ к некоторым системам. Генпрокуратура начала
уголовное производство по факту осуществления кибератак на информационные и коммуникационные системы критической инфраструктуры Украины, органов власти, предприятий и учреждений.
До этого издание "Экономическая правда" со ссылкой на замруководителя Офиса президента Украины Ростислава Шурму сообщило, что крупнейший украинский мобильный оператор "Киевстар", вероятнее всего, конфискуют. После конфискации власти страны намерены национализировать компанию.