Работу "Киевстара" пообещали восстановить в течение недели - 12.12.2023 Украина.ру
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Работу "Киевстара" пообещали восстановить в течение недели
Работу "Киевстара" пообещали восстановить в течение недели - 12.12.2023 Украина.ру
Работу "Киевстара" пообещали восстановить в течение недели
Работу сети украинского мобильного оператора "Киевстар", которая по версии украинской стороны подверглась атаке российских спецслужб, обещают восстановить в течение недели. Об этом сообщили в эфире украинского телеканала "Киев 24"
2023-12-12T22:50
2023-12-12T22:50
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Достоверно неизвестны обстоятельства атаки на сеть мобильного оператора. Служба безопасности Украины подозревает российские спецслужбы, однако существует мнение о том, что произошедшее – результат намерений украинских властей национализировать "Киевстар". Тем временем, как сообщают телеграмм-каналы в городах Украины из-за ЧП перестали работать банкоматы, о чём предупреждали представители украинского "ПриватБанка". Ранее в "Киевстар" заявили, что хакерская атака разрушила часть виртуальной ИТ-инфраструктуры, потерян доступ к некоторым системам. Генпрокуратура начала уголовное производство по факту осуществления кибератак на информационные и коммуникационные системы критической инфраструктуры Украины, органов власти, предприятий и учреждений. До этого издание "Экономическая правда" со ссылкой на замруководителя Офиса президента Украины Ростислава Шурму сообщило, что крупнейший украинский мобильный оператор "Киевстар", вероятнее всего, конфискуют. После конфискации власти страны намерены национализировать компанию.
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новости, украина, мобильная связь, сеть, хакер
Новости, Украина, мобильная связь, сеть, хакер

Работу "Киевстара" пообещали восстановить в течение недели

22:50 12.12.2023
 
© commons.wikimedia.org / Maksym Kozlenko
- РИА Новости, 1920, 12.12.2023
© commons.wikimedia.org / Maksym Kozlenko
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Работу сети украинского мобильного оператора "Киевстар", которая по версии украинской стороны подверглась атаке российских спецслужб, обещают восстановить в течение недели. Об этом сообщили в эфире украинского телеканала "Киев 24"

"Если придётся их переключать вручную, а не дистанционно, то это может занять минимум неделю времени. Ремонтные бригады уже разъехались на несколько таких станций. Но мы надеемся, что удастся скоро поднять Кору (прим. ред. - главный пункт управления), поэтому связь может появиться где-то в течение суток, и то только точечно", — рассказал один из инженеров.

Достоверно неизвестны обстоятельства атаки на сеть мобильного оператора. Служба безопасности Украины подозревает российские спецслужбы, однако существует мнение о том, что произошедшее – результат намерений украинских властей национализировать "Киевстар".
Тем временем, как сообщают телеграмм-каналы в городах Украины из-за ЧП перестали работать банкоматы, о чём предупреждали представители украинского "ПриватБанка".
Ранее в "Киевстар" заявили, что хакерская атака разрушила часть виртуальной ИТ-инфраструктуры, потерян доступ к некоторым системам. Генпрокуратура начала уголовное производство по факту осуществления кибератак на информационные и коммуникационные системы критической инфраструктуры Украины, органов власти, предприятий и учреждений.
До этого издание "Экономическая правда" со ссылкой на замруководителя Офиса президента Украины Ростислава Шурму сообщило, что крупнейший украинский мобильный оператор "Киевстар", вероятнее всего, конфискуют. После конфискации власти страны намерены национализировать компанию.
 
НовостиУкраинамобильная связьсетьхакер
 
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