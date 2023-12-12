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Работу "Киевстара" пообещали восстановить в течение недели

Работу "Киевстара" пообещали восстановить в течение недели - 12.12.2023 Украина.ру

Работу "Киевстара" пообещали восстановить в течение недели

Работу сети украинского мобильного оператора "Киевстар", которая по версии украинской стороны подверглась атаке российских спецслужб, обещают восстановить в течение недели. Об этом сообщили в эфире украинского телеканала "Киев 24"

2023-12-12T22:50

2023-12-12T22:50

2023-12-12T22:50

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Достоверно неизвестны обстоятельства атаки на сеть мобильного оператора. Служба безопасности Украины подозревает российские спецслужбы, однако существует мнение о том, что произошедшее – результат намерений украинских властей национализировать "Киевстар". Тем временем, как сообщают телеграмм-каналы в городах Украины из-за ЧП перестали работать банкоматы, о чём предупреждали представители украинского "ПриватБанка". Ранее в "Киевстар" заявили, что хакерская атака разрушила часть виртуальной ИТ-инфраструктуры, потерян доступ к некоторым системам. Генпрокуратура начала уголовное производство по факту осуществления кибератак на информационные и коммуникационные системы критической инфраструктуры Украины, органов власти, предприятий и учреждений. До этого издание "Экономическая правда" со ссылкой на замруководителя Офиса президента Украины Ростислава Шурму сообщило, что крупнейший украинский мобильный оператор "Киевстар", вероятнее всего, конфискуют. После конфискации власти страны намерены национализировать компанию.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, мобильная связь, сеть, хакер