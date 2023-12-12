https://ukraina.ru/20231212/1052005918.html

Прокуратура Украины расследует хакерскую атаку на "Киевстар"

Прокуратура Украины расследует хакерскую атаку на "Киевстар" - 12.12.2023 Украина.ру

Прокуратура Украины расследует хакерскую атаку на "Киевстар"

Генпрокуратура начала уголовное производство по факту осуществления кибератак на информационные и коммуникационные системы критической инфраструктуры Украины, органов власти, предприятий и учреждений, сообщила 12 декабря пресс-служба Офиса Генпрокурора Украины

2023-12-12T17:52

2023-12-12T17:52

2023-12-12T17:52

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В украинском ведомстве считают, что кибератака была осуществлена со стороны "преступных группировок, специально созданных Российской Федерацией". Следователи проверят версию о причастности к кибератаке спецслужб РФ.Утром 12 декабря в сети "Киевстар" произошёл технический сбой. Абоненты жалуются на отсутствие интернета и связи. В частности, о сбоях сообщали абоненты из Киева и Запорожья.Представители "Киевстар" в 8 утра в соцсетях объяснили ситуацию техническим сбоем. При отсутствии мобильной связи предложили бесплатно переключиться на другого оператора. Но вследствие общего технического сбоя "Киевстар" не может передать информацию о своих абонентах сетям других операторов.В "Киевстар" подтвердили, что технический сбой произошёл в результате мощной хакерской атаки.В Минцифры Украины решают, как в дальнейшем избежать подобных ситуаций.Издание "Экономическая правда" 20 ноября со ссылкой на замруководителя Офиса президента Украины Ростислава Шурму сообщила, что крупнейший украинский мобильный оператор "Киевстар", вероятнее всего, конфискуют. После конфискации власти страны намерены национализировать компанию.Представитель украинского "ПриватБанка" предупредил, что из-за сбоя в работе мобильной связи, могут возникнуть проблемы с работой терминалов и банкоматов.

https://ukraina.ru/20231212/1052004384.html

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новости, украина, офис генпрокурора, генпрокуратура, мобильная связь, хакер