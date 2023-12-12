https://ukraina.ru/20231212/1051963812.html

Из-за сбоя в "Киевстар" могут не работать терминалы и банкоматы "Приватбанка"

Из-за сбоя в "Киевстар" могут не работать терминалы и банкоматы "Приватбанка" - 12.12.2023 Украина.ру

Из-за сбоя в "Киевстар" могут не работать терминалы и банкоматы "Приватбанка"

Представитель украинского "Приватбанка" предупредил, что сбой в "Киевстаре" повлияет на работу терминалов и банкоматов. Об этом 12 декабря сообщило украинское издание "УНИАН"

2023-12-12T13:16

2023-12-12T13:16

2023-12-12T13:16

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Утром 12 декабря в сети "Киевстар" произошёл технический сбой. Абоненты жалуются на отсутствие интернета и связи. В частности, о сбоях сообщали абоненты из Киева и Запорожья.Представители "Киевстар" в 8 утра в соцсетях объяснили ситуацию техническим сбоем. При отсутствии мобильной связи предложили бесплатно переключиться на другого оператора.Но вследствие общего технического сбоя "Киевстар" не может передать информацию о своих абонентах сетям других операторов.В Минцифры Украины решают, как в дальнейшем избежать подобных ситуаций.Издание "Экономическая правда" 20 ноября со ссылкой на замруководителя Офиса президента Украины Ростислава Шурму сообщила, что крупнейший украинский мобильный оператор "Киевстар", вероятнее всего, конфискуют. После конфискации власти страны намерены национализировать компанию.

https://ukraina.ru/20231212/1051953876.html

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новости, украина, киев, связь, мобильная связь, приватбанк, банкомат