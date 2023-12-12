Из-за сбоя в "Киевстар" могут не работать терминалы и банкоматы "Приватбанка" - 12.12.2023 Украина.ру
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Из-за сбоя в "Киевстар" могут не работать терминалы и банкоматы "Приватбанка"
Из-за сбоя в "Киевстар" могут не работать терминалы и банкоматы "Приватбанка" - 12.12.2023 Украина.ру
Из-за сбоя в "Киевстар" могут не работать терминалы и банкоматы "Приватбанка"
Представитель украинского "Приватбанка" предупредил, что сбой в "Киевстаре" повлияет на работу терминалов и банкоматов. Об этом 12 декабря сообщило украинское издание "УНИАН"
2023-12-12T13:16
2023-12-12T13:16
новости
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Утром 12 декабря в сети "Киевстар" произошёл технический сбой. Абоненты жалуются на отсутствие интернета и связи. В частности, о сбоях сообщали абоненты из Киева и Запорожья.Представители "Киевстар" в 8 утра в соцсетях объяснили ситуацию техническим сбоем. При отсутствии мобильной связи предложили бесплатно переключиться на другого оператора.Но вследствие общего технического сбоя "Киевстар" не может передать информацию о своих абонентах сетям других операторов.В Минцифры Украины решают, как в дальнейшем избежать подобных ситуаций.Издание "Экономическая правда" 20 ноября со ссылкой на замруководителя Офиса президента Украины Ростислава Шурму сообщила, что крупнейший украинский мобильный оператор "Киевстар", вероятнее всего, конфискуют. После конфискации власти страны намерены национализировать компанию.
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новости, украина, киев, связь, мобильная связь, приватбанк, банкомат
Новости, Украина, Киев, связь, мобильная связь, Приватбанк, банкомат

Из-за сбоя в "Киевстар" могут не работать терминалы и банкоматы "Приватбанка"

13:16 12.12.2023
 
© РИА Новости . Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанк"ПриватБанк" приостановил работу в Донецкой и Луганской областях
ПриватБанк приостановил работу в Донецкой и Луганской областях - РИА Новости, 1920, 12.12.2023
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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Представитель украинского "Приватбанка" предупредил, что сбой в "Киевстаре" повлияет на работу терминалов и банкоматов. Об этом 12 декабря сообщило украинское издание "УНИАН"
"Некоторая часть всех банков, банкоматов и POS-терминалов работают на мобильных картах. Для терминалов, которые работают на карточках Киевстара, конечно, эта проблема влияет на их работу", - заявил представитель банка.
Утром 12 декабря в сети "Киевстар" произошёл технический сбой. Абоненты жалуются на отсутствие интернета и связи. В частности, о сбоях сообщали абоненты из Киева и Запорожья.
Представители "Киевстар" в 8 утра в соцсетях объяснили ситуацию техническим сбоем. При отсутствии мобильной связи предложили бесплатно переключиться на другого оператора.
Но вследствие общего технического сбоя "Киевстар" не может передать информацию о своих абонентах сетям других операторов.
В Минцифры Украины решают, как в дальнейшем избежать подобных ситуаций.
Издание "Экономическая правда" 20 ноября со ссылкой на замруководителя Офиса президента Украины Ростислава Шурму сообщила, что крупнейший украинский мобильный оператор "Киевстар", вероятнее всего, конфискуют. После конфискации власти страны намерены национализировать компанию.
- РИА Новости, 1920, 12.12.2023
11:29
Абоненты "Киевстар" жалуются на проблемы со связью Абоненты крупнейшего украинского оператора "Киевстар" жалуются на проблемы со связью. Сайт оператора в 7 утра был временно недоступен, сообщили журналисты "Суспильного"
 
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