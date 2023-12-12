В США не планируют до конца года рассматривать запрос о помощи Киеву
© AP / J. Scott Applewhite
© AP / J. Scott Applewhite
Палата представителей США не планирует рассматривать запрос Белого дома о дополнительном финансировании Киева перед уходом на рождественские каникулы. Это следует из расписания законодательного органа
Визит президента Украины Владимира Зеленского в США, в ходе которого он обосновывал необходимость дальнейшей поддержки, очевидно, никак не повилял на решение. Согласно графику, 12 декабря комитет палаты проведёт слушания о конкуренции с КНР, а в другом комитете займутся обсуждением расследования в рамках процедуры импичмента действующего президента США Джо Байдена.
Согласно расписанию, с пятницы, 15 декабря, Палата представителей уходит на рождественские и новогодние каникулы до 9 января, а Сенат - до 8 января 2024 года.
Ранее председатель комитета по вопросам разведки Палаты представителей, республиканец Майк Тернер заявил, что помощь Украине и Израилю будет трудно одобрить до конца года, поскольку в Конгрессе остаются разногласия относительно предложенных изменений в сфере безопасности границы США с Мексикой.
Координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби сообщил, что США через несколько недель исчерпают ресурсы для поддержки киевских властей, а дальнейшее финансирование Украины невозможно гарантировать.
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