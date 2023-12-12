В США не планируют до конца года рассматривать запрос о помощи Киеву - 12.12.2023 Украина.ру
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В США не планируют до конца года рассматривать запрос о помощи Киеву
В США не планируют до конца года рассматривать запрос о помощи Киеву - 12.12.2023 Украина.ру
В США не планируют до конца года рассматривать запрос о помощи Киеву
Палата представителей США не планирует рассматривать запрос Белого дома о дополнительном финансировании Киева перед уходом на рождественские каникулы. Это следует из расписания законодательного органа
2023-12-12T01:44
2023-12-12T01:44
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Визит президента Украины Владимира Зеленского в США, в ходе которого он обосновывал необходимость дальнейшей поддержки, очевидно, никак не повилял на решение. Согласно графику, 12 декабря комитет палаты проведёт слушания о конкуренции с КНР, а в другом комитете займутся обсуждением расследования в рамках процедуры импичмента действующего президента США Джо Байдена. Согласно расписанию, с пятницы, 15 декабря, Палата представителей уходит на рождественские и новогодние каникулы до 9 января, а Сенат - до 8 января 2024 года.Ранее председатель комитета по вопросам разведки Палаты представителей, республиканец Майк Тернер заявил, что помощь Украине и Израилю будет трудно одобрить до конца года, поскольку в Конгрессе остаются разногласия относительно предложенных изменений в сфере безопасности границы США с Мексикой. Координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби сообщил, что США через несколько недель исчерпают ресурсы для поддержки киевских властей, а дальнейшее финансирование Украины невозможно гарантировать.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, украина, военная помощь, военная техника, всу, спецоперация, сша, конгресс сша
Новости, Украина, военная помощь, военная техника, ВСУ, Спецоперация, США, Конгресс США

В США не планируют до конца года рассматривать запрос о помощи Киеву

01:44 12.12.2023
 
© AP / J. Scott Applewhite
- РИА Новости, 1920, 12.12.2023
© AP / J. Scott Applewhite
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Палата представителей США не планирует рассматривать запрос Белого дома о дополнительном финансировании Киева перед уходом на рождественские каникулы. Это следует из расписания законодательного органа
Визит президента Украины Владимира Зеленского в США, в ходе которого он обосновывал необходимость дальнейшей поддержки, очевидно, никак не повилял на решение. Согласно графику, 12 декабря комитет палаты проведёт слушания о конкуренции с КНР, а в другом комитете займутся обсуждением расследования в рамках процедуры импичмента действующего президента США Джо Байдена.
Согласно расписанию, с пятницы, 15 декабря, Палата представителей уходит на рождественские и новогодние каникулы до 9 января, а Сенат - до 8 января 2024 года.
Ранее председатель комитета по вопросам разведки Палаты представителей, республиканец Майк Тернер заявил, что помощь Украине и Израилю будет трудно одобрить до конца года, поскольку в Конгрессе остаются разногласия относительно предложенных изменений в сфере безопасности границы США с Мексикой.
Координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби сообщил, что США через несколько недель исчерпают ресурсы для поддержки киевских властей, а дальнейшее финансирование Украины невозможно гарантировать.
Вчера, 15:57
Сменщики зреют. Пока Зеленский просит денег, ему подбирают заменуФюрер украинского народа и президент Украины Владимир Зеленский, посетивший инаугурацию нового аргентинского президента Хавьера Милея, после отправился с визитом в США явно с неплохим заделом — на кое-кого в Аргентине он смог произвести неизгладимое впечатление
 
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01:44В США не планируют до конца года рассматривать запрос о помощи Киеву
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