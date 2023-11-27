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В Конгрессе полагают, что помощь Украине не одобрят до конца года

В Конгрессе полагают, что помощь Украине не одобрят до конца года - 27.11.2023 Украина.ру

В Конгрессе полагают, что помощь Украине не одобрят до конца года

В Конгрессе нет единой позиции по вопросу финансирования Украины и Израиля, а потому помощь будет проблематично согласовать до конца 2024 года. Об этом в эфире телеканала NBC заявил председатель комитета по вопросам разведки Палаты представителей, республиканец Майк Тернер

2023-11-27T19:35

2023-11-27T19:35

2023-11-27T19:36

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По его словам, разногласия в Конгрессе связаны с предложенными изменениями в сфере безопасности границы США с Мексикой. Так, вскоре потребуется снести изменения в законы, чтобы гарантировать, что ситуация у госграницы вернётся к прежнему состоянию. Ранее сообщалось, что Сенат США 4 декабря проведет голосование по пакетному запросу президента Джо Байдена на помощь Украине и Израилю. Министр обороны США Ллойд Остин заявлял, что Пентагон продолжит работать для принятия дополнительного финансирования оборонных и других потребностей Киева в Конгрессе США. До этого администрация США обратилась к Конгрессу с просьбой выделить более 105 миллиардов долларов для поддержки Украины и Израиля. Контролируемая республиканцами палата представителей отказывается рассматривать этот запрос совместно, предлагая разделить помощь киевскому режиму. Тем не менее в Конгрессе США надеются решить финансовые вопросы до Рождества.

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новости, украина, сво, конгресс сша, военная помощь, военная техника, всу