В Конгрессе полагают, что помощь Украине не одобрят до конца года - 27.11.2023 Украина.ру
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В Конгрессе полагают, что помощь Украине не одобрят до конца года
В Конгрессе полагают, что помощь Украине не одобрят до конца года - 27.11.2023 Украина.ру
В Конгрессе полагают, что помощь Украине не одобрят до конца года
В Конгрессе нет единой позиции по вопросу финансирования Украины и Израиля, а потому помощь будет проблематично согласовать до конца 2024 года. Об этом в эфире телеканала NBC заявил председатель комитета по вопросам разведки Палаты представителей, республиканец Майк Тернер
2023-11-27T19:35
2023-11-27T19:36
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конгресс сша
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По его словам, разногласия в Конгрессе связаны с предложенными изменениями в сфере безопасности границы США с Мексикой. Так, вскоре потребуется снести изменения в законы, чтобы гарантировать, что ситуация у госграницы вернётся к прежнему состоянию. Ранее сообщалось, что Сенат США 4 декабря проведет голосование по пакетному запросу президента Джо Байдена на помощь Украине и Израилю. Министр обороны США Ллойд Остин заявлял, что Пентагон продолжит работать для принятия дополнительного финансирования оборонных и других потребностей Киева в Конгрессе США. До этого администрация США обратилась к Конгрессу с просьбой выделить более 105 миллиардов долларов для поддержки Украины и Израиля. Контролируемая республиканцами палата представителей отказывается рассматривать этот запрос совместно, предлагая разделить помощь киевскому режиму. Тем не менее в Конгрессе США надеются решить финансовые вопросы до Рождества.
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новости, украина, сво, конгресс сша, военная помощь, военная техника, всу
Новости, Украина, СВО, Конгресс США, военная помощь, военная техника, ВСУ

В Конгрессе полагают, что помощь Украине не одобрят до конца года

19:35 27.11.2023 (обновлено: 19:36 27.11.2023)
 
© РИА Новости . Игорь Михалев / Перейти в фотобанкКапитолий, здание в Вашингтоне, где заседает конгресс США.
Капитолий, здание в Вашингтоне, где заседает конгресс США. - РИА Новости, 1920, 27.11.2023
© РИА Новости . Игорь Михалев
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В Конгрессе нет единой позиции по вопросу финансирования Украины и Израиля, а потому помощь будет проблематично согласовать до конца 2024 года. Об этом в эфире телеканала NBC заявил председатель комитета по вопросам разведки Палаты представителей, республиканец Майк Тернер
По его словам, разногласия в Конгрессе связаны с предложенными изменениями в сфере безопасности границы США с Мексикой. Так, вскоре потребуется снести изменения в законы, чтобы гарантировать, что ситуация у госграницы вернётся к прежнему состоянию.

"Я думаю, что будет очень трудно сделать это (прим. ред. - согласовать финансирование Украины и Израиля) до конца года, и сейчас препятствием является политика Белого дома по южной границе", – отметил Тренер.

Ранее сообщалось, что Сенат США 4 декабря проведет голосование по пакетному запросу президента Джо Байдена на помощь Украине и Израилю.
Министр обороны США Ллойд Остин заявлял, что Пентагон продолжит работать для принятия дополнительного финансирования оборонных и других потребностей Киева в Конгрессе США.
До этого администрация США обратилась к Конгрессу с просьбой выделить более 105 миллиардов долларов для поддержки Украины и Израиля. Контролируемая республиканцами палата представителей отказывается рассматривать этот запрос совместно, предлагая разделить помощь киевскому режиму. Тем не менее в Конгрессе США надеются решить финансовые вопросы до Рождества.
 
НовостиУкраинаСВОКонгресс СШАвоенная помощьвоенная техникаВСУ
 
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