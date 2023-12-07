https://ukraina.ru/20231207/1051843682.html

США не может гарантировать Украине дальнейшую поддержку – Кирби

США не может гарантировать Украине дальнейшую поддержку – Кирби - 07.12.2023 Украина.ру

США не может гарантировать Украине дальнейшую поддержку – Кирби

С учётом противоречий внутри Конгресса, Соединённые Штаты Америки не в том положении, чтобы давать Киеву какие-либо гарантии относительно продолжения помощи. Об этом 7 декабря заявил координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Джон Кирби на брифинге

2023-12-07T22:24

2023-12-07T22:24

2023-12-07T22:25

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Конгресс отказывается утверждать запрос администрации США на ассигнование дополнительных средств в помощь Украине, увязав решение этого вопроса с согласованием радикальной погранично-миграционной реформы. По словам Кирби, у США осталось несколько недель, после чего ресурсы на помощь Украине будут исчерпаны.

https://ukraina.ru/20231207/1051812166.html

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новости, украина, сша, военная помощь, военная техника, всу, сво, джон кирби