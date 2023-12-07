США не может гарантировать Украине дальнейшую поддержку – Кирби
22:24 07.12.2023 (обновлено: 22:25 07.12.2023)
© AP / Alex BrandonПредставитель Пентагона Джон Кирби выступает на брифинге для СМИ в Пентагоне в понедельник, 14 февраля 2022 г., в Вашингтоне.
© AP / Alex Brandon
С учётом противоречий внутри Конгресса, Соединённые Штаты Америки не в том положении, чтобы давать Киеву какие-либо гарантии относительно продолжения помощи. Об этом 7 декабря заявил координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Джон Кирби на брифинге
"Мы не в состоянии давать такие обещания Украине с учетом того, как обстоят дела на (прим. ред. - Капитолийском) холме", – приводит его слова РИА Новости.
Конгресс отказывается утверждать запрос администрации США на ассигнование дополнительных средств в помощь Украине, увязав решение этого вопроса с согласованием радикальной погранично-миграционной реформы.
По словам Кирби, у США осталось несколько недель, после чего ресурсы на помощь Украине будут исчерпаны.
07:49В сенате США заблокировали финансирование Украины. Но хоронить ее раноВ среду, 6 декабря (7 декабря по московскому времени), сенат США заблокировал вынесение законопроекта о помощи Киеву на голосование. Инициатива предусматривала выделение дополнительных бюджетных ассигнований в размере 106 миллиардов долларов, в том числе 61 миллиарда на помощь Украине