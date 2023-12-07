США не может гарантировать Украине дальнейшую поддержку – Кирби - 07.12.2023 Украина.ру
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США не может гарантировать Украине дальнейшую поддержку – Кирби
США не может гарантировать Украине дальнейшую поддержку – Кирби - 07.12.2023 Украина.ру
США не может гарантировать Украине дальнейшую поддержку – Кирби
С учётом противоречий внутри Конгресса, Соединённые Штаты Америки не в том положении, чтобы давать Киеву какие-либо гарантии относительно продолжения помощи. Об этом 7 декабря заявил координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Джон Кирби на брифинге
2023-12-07T22:24
2023-12-07T22:25
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Конгресс отказывается утверждать запрос администрации США на ассигнование дополнительных средств в помощь Украине, увязав решение этого вопроса с согласованием радикальной погранично-миграционной реформы. По словам Кирби, у США осталось несколько недель, после чего ресурсы на помощь Украине будут исчерпаны.
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новости, украина, сша, военная помощь, военная техника, всу, сво, джон кирби
Новости, Украина, США, военная помощь, военная техника, ВСУ, СВО, Джон Кирби

США не может гарантировать Украине дальнейшую поддержку – Кирби

22:24 07.12.2023 (обновлено: 22:25 07.12.2023)
 
© AP / Alex BrandonПредставитель Пентагона Джон Кирби выступает на брифинге для СМИ в Пентагоне в понедельник, 14 февраля 2022 г., в Вашингтоне.
Представитель Пентагона Джон Кирби выступает на брифинге для СМИ в Пентагоне в понедельник, 14 февраля 2022 г., в Вашингтоне. - РИА Новости, 1920, 07.12.2023
© AP / Alex Brandon
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С учётом противоречий внутри Конгресса, Соединённые Штаты Америки не в том положении, чтобы давать Киеву какие-либо гарантии относительно продолжения помощи. Об этом 7 декабря заявил координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Джон Кирби на брифинге
"Мы не в состоянии давать такие обещания Украине с учетом того, как обстоят дела на (прим. ред. - Капитолийском) холме", – приводит его слова РИА Новости.
Конгресс отказывается утверждать запрос администрации США на ассигнование дополнительных средств в помощь Украине, увязав решение этого вопроса с согласованием радикальной погранично-миграционной реформы.
По словам Кирби, у США осталось несколько недель, после чего ресурсы на помощь Украине будут исчерпаны.
доллары пачки валюта - РИА Новости, 1920, 07.12.2023
07:49
В сенате США заблокировали финансирование Украины. Но хоронить ее раноВ среду, 6 декабря (7 декабря по московскому времени), сенат США заблокировал вынесение законопроекта о помощи Киеву на голосование. Инициатива предусматривала выделение дополнительных бюджетных ассигнований в размере 106 миллиардов долларов, в том числе 61 миллиарда на помощь Украине
 
НовостиУкраинаСШАвоенная помощьвоенная техникаВСУСВОДжон Кирби
 
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