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Зеленский заявил, что разногласия в Конгрессе осуществляют мечты России

Зеленский заявил, что разногласия в Конгрессе осуществляют мечты России - 11.12.2023 Украина.ру

Зеленский заявил, что разногласия в Конгрессе осуществляют мечты России

Президент Украины Владимир Зеленский, выступая в военной академии в Вашингтоне в рамках визита в США, указал на проволочки в Конгрессе с согласованием помощи Украине. По его словам, разногласия по этому вопросу осуществляют мечты России

2023-12-11T23:15

2023-12-11T23:15

2023-12-11T23:15

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Зеленский также дал понять, что в Белом доме и Конгрессе он будет говорить о результатах, которые Украина сможет "достичь в будущем году на основе достижений этого года". Он указал, что успеху украинской армии будут способствовать система противовоздушной обороны Patriot, средства радиоэлектронной борьбы, беспилотники и истребители. Ранее координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Джон Кирби заявил, что он "всецело ожидает" того, что США до конца года анонсируют новый пакет военной помощи Украине. По его словам, на встрече во вторник, 12 декабря, президент США Джо Байден заверит украинского коллегу Владимира Зеленского в намерении добиваться утверждения Конгрессом запроса на новые средства для продолжения поддержки Украины. Тем временем украинское издание "ТСН" пишет, что более 100 депутатов стран ЕС призывают Конгресс США одобрить помощь для Украины. Открытое письмо подписали депутаты по меньшей мере 17-ти стран: Франции, Германии, Италии, Польши и Ирландии.

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новости, украина, владимир зеленский, сша, военная помощь, военная техника, всу, сво