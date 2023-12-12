https://ukraina.ru/20231212/1051910196.html
Политолог объяснил, зачем Залужному 17 миллионов снарядов и почему у США нет для войны "новых украинцев"
Политолог объяснил, зачем Залужному 17 миллионов снарядов и почему у США нет для войны "новых украинцев" - 12.12.2023 Украина.ру
Политолог объяснил, зачем Залужному 17 миллионов снарядов и почему у США нет для войны "новых украинцев"
Для того, чтобы выровняться с Россией по количеству вооружений и пойти в новое наступление, Украине нужно 17 миллионов артиллерийских снарядов. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру советник руководителя фракции "Справедливая Россия - За Правду" в Госдуме Александр Казаков
2023-12-12T05:40
2023-12-12T05:40
2023-12-12T05:40
новости
украина
сша
валерий залужный
снаряды
вооружение
россия
деньги
киев
сво
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В публичном пространстве появилась информация о том, что главком ВСУ Валерий Залужный попросил у США 450 миллиардов долларов и 17 миллионов артиллерийских снарядов, рассказал эксперт.К этой информации нужно относиться правильно. Чтобы выровняться с ВС РФ по снарядам, ВСУ надо минимум два года. А чтобы наступать у Киева должно быть преимущество, а на это нужно потратить еще два года, добавил политолог.Но тут есть большой нюанс. Даже если Киеву дадут 17 миллионов снарядов, танки и самолеты, но у США нет возможности сделать на заводах "новых украинцев", чтобы воевать с Россией, подытожил собеседник Украина.ру.Полный текст можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20231210/1051887351.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, сша, валерий залужный, снаряды, вооружение, россия, деньги, киев, сво, война, бои, расходы, финансовая помощь
Новости, Украина, США, Валерий Залужный, снаряды, вооружение, Россия, деньги, Киев, СВО, война, бои, расходы, финансовая помощь
Политолог объяснил, зачем Залужному 17 миллионов снарядов и почему у США нет для войны "новых украинцев"
Для того, чтобы выровняться с Россией по количеству вооружений и пойти в новое наступление, Украине нужно 17 миллионов артиллерийских снарядов. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру советник руководителя фракции "Справедливая Россия - За Правду" в Госдуме Александр Казаков