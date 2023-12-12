Политолог объяснил, зачем Залужному 17 миллионов снарядов и почему у США нет для войны "новых украинцев" - 12.12.2023 Украина.ру
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Политолог объяснил, зачем Залужному 17 миллионов снарядов и почему у США нет для войны "новых украинцев"
Политолог объяснил, зачем Залужному 17 миллионов снарядов и почему у США нет для войны "новых украинцев" - 12.12.2023 Украина.ру
Политолог объяснил, зачем Залужному 17 миллионов снарядов и почему у США нет для войны "новых украинцев"
Для того, чтобы выровняться с Россией по количеству вооружений и пойти в новое наступление, Украине нужно 17 миллионов артиллерийских снарядов. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру советник руководителя фракции "Справедливая Россия - За Правду" в Госдуме Александр Казаков
2023-12-12T05:40
2023-12-12T05:40
новости
украина
сша
валерий залужный
снаряды
вооружение
россия
деньги
киев
сво
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В публичном пространстве появилась информация о том, что главком ВСУ Валерий Залужный попросил у США 450 миллиардов долларов и 17 миллионов артиллерийских снарядов, рассказал эксперт.К этой информации нужно относиться правильно. Чтобы выровняться с ВС РФ по снарядам, ВСУ надо минимум два года. А чтобы наступать у Киева должно быть преимущество, а на это нужно потратить еще два года, добавил политолог.Но тут есть большой нюанс. Даже если Киеву дадут 17 миллионов снарядов, танки и самолеты, но у США нет возможности сделать на заводах "новых украинцев", чтобы воевать с Россией, подытожил собеседник Украина.ру.Полный текст можно прочитать здесь
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новости, украина, сша, валерий залужный, снаряды, вооружение, россия, деньги, киев, сво, война, бои, расходы, финансовая помощь
Новости, Украина, США, Валерий Залужный, снаряды, вооружение, Россия, деньги, Киев, СВО, война, бои, расходы, финансовая помощь

Политолог объяснил, зачем Залужному 17 миллионов снарядов и почему у США нет для войны "новых украинцев"

05:40 12.12.2023
 
© Минобороны СШААмериканские реактивные системы залпового огня (РСЗО) снаряды
Американские реактивные системы залпового огня (РСЗО) снаряды
© Минобороны США
Читать в
Для того, чтобы выровняться с Россией по количеству вооружений и пойти в новое наступление, Украине нужно 17 миллионов артиллерийских снарядов. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру советник руководителя фракции "Справедливая Россия - За Правду" в Госдуме Александр Казаков
В публичном пространстве появилась информация о том, что главком ВСУ Валерий Залужный попросил у США 450 миллиардов долларов и 17 миллионов артиллерийских снарядов, рассказал эксперт.
К этой информации нужно относиться правильно. Чтобы выровняться с ВС РФ по снарядам, ВСУ надо минимум два года. А чтобы наступать у Киева должно быть преимущество, а на это нужно потратить еще два года, добавил политолог.
"Цифры, которые назвал [главком ВСУ Валерий] Залужный, вообще-то объективны как заказ. Например, по снарядам. Мы иногда по 80 тысяч снарядов в сутки выпускали. А сейчас ВСУ выпускают 6 тысяч, а мы 20 тысяч", - отметил Казаков.
Но тут есть большой нюанс. Даже если Киеву дадут 17 миллионов снарядов, танки и самолеты, но у США нет возможности сделать на заводах "новых украинцев", чтобы воевать с Россией, подытожил собеседник Украина.ру.
Полный текст можно прочитать здесь
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НовостиУкраинаСШАВалерий ЗалужныйснарядывооружениеРоссияденьгиКиевСВОвойнабоирасходыфинансовая помощь
 
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