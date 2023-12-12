https://ukraina.ru/20231212/1051910196.html

Политолог объяснил, зачем Залужному 17 миллионов снарядов и почему у США нет для войны "новых украинцев"

Политолог объяснил, зачем Залужному 17 миллионов снарядов и почему у США нет для войны "новых украинцев" - 12.12.2023 Украина.ру

Политолог объяснил, зачем Залужному 17 миллионов снарядов и почему у США нет для войны "новых украинцев"

Для того, чтобы выровняться с Россией по количеству вооружений и пойти в новое наступление, Украине нужно 17 миллионов артиллерийских снарядов. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру советник руководителя фракции "Справедливая Россия - За Правду" в Госдуме Александр Казаков

2023-12-12T05:40

2023-12-12T05:40

2023-12-12T05:40

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В публичном пространстве появилась информация о том, что главком ВСУ Валерий Залужный попросил у США 450 миллиардов долларов и 17 миллионов артиллерийских снарядов, рассказал эксперт.К этой информации нужно относиться правильно. Чтобы выровняться с ВС РФ по снарядам, ВСУ надо минимум два года. А чтобы наступать у Киева должно быть преимущество, а на это нужно потратить еще два года, добавил политолог.Но тут есть большой нюанс. Даже если Киеву дадут 17 миллионов снарядов, танки и самолеты, но у США нет возможности сделать на заводах "новых украинцев", чтобы воевать с Россией, подытожил собеседник Украина.ру.Полный текст можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20231210/1051887351.html

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новости, украина, сша, валерий залужный, снаряды, вооружение, россия, деньги, киев, сво, война, бои, расходы, финансовая помощь