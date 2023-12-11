https://ukraina.ru/20231211/1051908356.html

Депутат Рады Гончаренко* обозвал Орбана цензурным словом

Депутат Рады Гончаренко* обозвал Орбана цензурным словом - 11.12.2023 Украина.ру

Депутат Рады Гончаренко* обозвал Орбана цензурным словом

Депутат Верховной Рады Украины Алексей Гончаренко* 11 декабря в своем телеграм-канале оскорбил премьер-министра Венгрии Виктора Орбана из-за его намерений обсудить прекращение западной помощи Киеву

2023-12-11T12:48

2023-12-11T12:48

2023-12-11T12:48

виктор орбан

гончаренко

новости

переговоры

рада

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"Орбан - петух", - написал Гончаренко.Орбан высказывался против начала переговоров о вступлении Украины в Евросоюз. Кроме того, Венгрия в настоящее время блокирует восьмой транш военной помощи Киеву из Европейского фонда мира на сумму 500 миллионов евро, а также пакеты военной (20 миллиардов евро) и макрофинансовой (50 миллиардов евро) поддержки Киева со стороны ЕС на 2024-2027 годы. В октябре в Верховной Раде самого Гончаренко назвали "петухом с Одесчины". Это сделал депутат Николай Тищенко из-за того, что тот, работая в Одесском облсовете, выступал за использование русского языка.* Внесен в список экстремистов и террористов.

https://ukraina.ru/20231208/1051861364.html

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виктор орбан, гончаренко, новости, переговоры, рада