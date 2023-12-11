Депутат Рады Гончаренко* обозвал Орбана цензурным словом
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Олексій ГончаренкоАлексей Гончаренко
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Олексій Гончаренко
Депутат Верховной Рады Украины Алексей Гончаренко* 11 декабря в своем телеграм-канале оскорбил премьер-министра Венгрии Виктора Орбана из-за его намерений обсудить прекращение западной помощи Киеву
"Орбан - петух", - написал Гончаренко.
Орбан высказывался против начала переговоров о вступлении Украины в Евросоюз. Кроме того, Венгрия в настоящее время блокирует восьмой транш военной помощи Киеву из Европейского фонда мира на сумму 500 миллионов евро, а также пакеты военной (20 миллиардов евро) и макрофинансовой (50 миллиардов евро) поддержки Киева со стороны ЕС на 2024-2027 годы.
В октябре в Верховной Раде самого Гончаренко назвали "петухом с Одесчины". Это сделал депутат Николай Тищенко из-за того, что тот, работая в Одесском облсовете, выступал за использование русского языка.
* Внесен в список экстремистов и террористов.