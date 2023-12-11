Депутат Рады Гончаренко* обозвал Орбана цензурным словом - 11.12.2023 Украина.ру
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Депутат Рады Гончаренко* обозвал Орбана цензурным словом
Депутат Рады Гончаренко* обозвал Орбана цензурным словом - 11.12.2023 Украина.ру
Депутат Рады Гончаренко* обозвал Орбана цензурным словом
Депутат Верховной Рады Украины Алексей Гончаренко* 11 декабря в своем телеграм-канале оскорбил премьер-министра Венгрии Виктора Орбана из-за его намерений обсудить прекращение западной помощи Киеву
2023-12-11T12:48
2023-12-11T12:48
виктор орбан
гончаренко
новости
переговоры
рада
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"Орбан - петух", - написал Гончаренко.Орбан высказывался против начала переговоров о вступлении Украины в Евросоюз. Кроме того, Венгрия в настоящее время блокирует восьмой транш военной помощи Киеву из Европейского фонда мира на сумму 500 миллионов евро, а также пакеты военной (20 миллиардов евро) и макрофинансовой (50 миллиардов евро) поддержки Киева со стороны ЕС на 2024-2027 годы. В октябре в Верховной Раде самого Гончаренко назвали "петухом с Одесчины". Это сделал депутат Николай Тищенко из-за того, что тот, работая в Одесском облсовете, выступал за использование русского языка.* Внесен в список экстремистов и террористов.
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виктор орбан, гончаренко, новости, переговоры, рада
Виктор Орбан, Гончаренко, Новости, переговоры, Рада

Депутат Рады Гончаренко* обозвал Орбана цензурным словом

12:48 11.12.2023
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Олексій ГончаренкоАлексей Гончаренко
Алексей Гончаренко - РИА Новости, 1920, 11.12.2023
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Олексій Гончаренко
Читать в
Депутат Верховной Рады Украины Алексей Гончаренко* 11 декабря в своем телеграм-канале оскорбил премьер-министра Венгрии Виктора Орбана из-за его намерений обсудить прекращение западной помощи Киеву
"Орбан - петух", - написал Гончаренко.
Орбан высказывался против начала переговоров о вступлении Украины в Евросоюз. Кроме того, Венгрия в настоящее время блокирует восьмой транш военной помощи Киеву из Европейского фонда мира на сумму 500 миллионов евро, а также пакеты военной (20 миллиардов евро) и макрофинансовой (50 миллиардов евро) поддержки Киева со стороны ЕС на 2024-2027 годы.
В октябре в Верховной Раде самого Гончаренко назвали "петухом с Одесчины". Это сделал депутат Николай Тищенко из-за того, что тот, работая в Одесском облсовете, выступал за использование русского языка.
* Внесен в список экстремистов и террористов.
Орбан
8 декабря, 16:03
Мы точно знаем, что там происходит, в ЕС Украине нельзя - ОрбанЧрезмерная коррумпированность и военное положение в стране – одни из главных причин, которые назвал премьер Венгрии
 
Виктор ОрбанГончаренкоНовостипереговорыРада
 
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