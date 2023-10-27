Стратегия Брюсселя по украинскому конфликту провалилась — Орбан
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкПрибытие участников саммита Европейского политического сообщества в Праге
Стратегия, с которой Брюссель вступил в войну на Украине, провалилась. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в эфире радио Kossuth
"Ошибка заключалась в том, что мы призвали Украину начать открытую войну, а за это дали им деньги и военную технику. Пока существовал реалистичный сценарий победы Украины, была какая-то стратегия, но украинцы не могут победить на фронте, и это признает каждый военный стратег", - указал премьер.
По его словам, для решения ситуации нужен план "Б".
В этом же интервью он заверил, что "украинцы не победят на фронте, русские не проиграют на фронте, и нет и речи о том, что президент России будет смещен со своего поста", что изначально входило в стратегию Запада.
Вчера, 20:40Часть выделенных Украине денег пошла в коррупционные каналы – советник ОрбанаЧасть отправленных Украине денег была использована не по назначению, а пошла в коррупционные каналы. Такой манёвр Киев может повторить ещё не раз, считает советник премьер-министра Венгрии по политическим вопросам Балаж Орбан