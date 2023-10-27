https://ukraina.ru/20231027/1050539065.html

Стратегия Брюсселя по украинскому конфликту провалилась — Орбан

Стратегия Брюсселя по украинскому конфликту провалилась — Орбан - 27.10.2023 Украина.ру

Стратегия Брюсселя по украинскому конфликту провалилась — Орбан

Стратегия, с которой Брюссель вступил в войну на Украине, провалилась. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в эфире радио Kossuth

2023-10-27T11:46

2023-10-27T11:46

2023-10-27T11:46

виктор орбан

брюссель

украина

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конфликт

зарубежье

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"Ошибка заключалась в том, что мы призвали Украину начать открытую войну, а за это дали им деньги и военную технику. Пока существовал реалистичный сценарий победы Украины, была какая-то стратегия, но украинцы не могут победить на фронте, и это признает каждый военный стратег", - указал премьер.По его словам, для решения ситуации нужен план "Б".В этом же интервью он заверил, что "украинцы не победят на фронте, русские не проиграют на фронте, и нет и речи о том, что президент России будет смещен со своего поста", что изначально входило в стратегию Запада.

https://ukraina.ru/20231026/1050527541.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

виктор орбан, брюссель, украина, новости, конфликт, зарубежье