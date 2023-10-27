Стратегия Брюсселя по украинскому конфликту провалилась — Орбан - 27.10.2023 Украина.ру
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Стратегия Брюсселя по украинскому конфликту провалилась — Орбан
Стратегия Брюсселя по украинскому конфликту провалилась — Орбан - 27.10.2023 Украина.ру
Стратегия Брюсселя по украинскому конфликту провалилась — Орбан
Стратегия, с которой Брюссель вступил в войну на Украине, провалилась. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в эфире радио Kossuth
2023-10-27T11:46
2023-10-27T11:46
виктор орбан
брюссель
украина
новости
конфликт
зарубежье
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"Ошибка заключалась в том, что мы призвали Украину начать открытую войну, а за это дали им деньги и военную технику. Пока существовал реалистичный сценарий победы Украины, была какая-то стратегия, но украинцы не могут победить на фронте, и это признает каждый военный стратег", - указал премьер.По его словам, для решения ситуации нужен план "Б".В этом же интервью он заверил, что "украинцы не победят на фронте, русские не проиграют на фронте, и нет и речи о том, что президент России будет смещен со своего поста", что изначально входило в стратегию Запада.
https://ukraina.ru/20231026/1050527541.html
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виктор орбан, брюссель, украина, новости, конфликт, зарубежье
Виктор Орбан, Брюссель, Украина, Новости, конфликт, Зарубежье

Стратегия Брюсселя по украинскому конфликту провалилась — Орбан

11:46 27.10.2023
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкПрибытие участников саммита Европейского политического сообщества в Праге
Прибытие участников саммита Европейского политического сообщества в Праге - РИА Новости, 1920, 27.10.2023
© РИА Новости . Стрингер
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Стратегия, с которой Брюссель вступил в войну на Украине, провалилась. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в эфире радио Kossuth
"Ошибка заключалась в том, что мы призвали Украину начать открытую войну, а за это дали им деньги и военную технику. Пока существовал реалистичный сценарий победы Украины, была какая-то стратегия, но украинцы не могут победить на фронте, и это признает каждый военный стратег", - указал премьер.
По его словам, для решения ситуации нужен план "Б".
В этом же интервью он заверил, что "украинцы не победят на фронте, русские не проиграют на фронте, и нет и речи о том, что президент России будет смещен со своего поста", что изначально входило в стратегию Запада.
флаг Венгрия Украина - РИА Новости, 1920, 26.10.2023
Вчера, 20:40
Часть выделенных Украине денег пошла в коррупционные каналы – советник ОрбанаЧасть отправленных Украине денег была использована не по назначению, а пошла в коррупционные каналы. Такой манёвр Киев может повторить ещё не раз, считает советник премьер-министра Венгрии по политическим вопросам Балаж Орбан
 
Виктор ОрбанБрюссельУкраинаНовостиконфликтЗарубежье
 
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