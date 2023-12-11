Закон о нацменьшинствах делает невозможной русификацию Украины - Верховная Рада - 11.12.2023 Украина.ру
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Закон о нацменьшинствах делает невозможной русификацию Украины - Верховная Рада
Закон о нацменьшинствах делает невозможной русификацию Украины - Верховная Рада - 11.12.2023 Украина.ру
Закон о нацменьшинствах делает невозможной русификацию Украины - Верховная Рада
Закон о национальных меньшинствах защищает языки этих групп на Украине, а также делает невозможной русификацию, заявила зампредседателя Комитета Верховной Рады по гуманитарной и информационной политике Евгения Кравчук
2023-12-11T12:35
2023-12-11T12:35
новости
украина
русскоязычные
нацменьшинства
верховная рада
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Отмечается, что принятые Верховной Радой изменения законодательства о правах национальных меньшинств никоим образом не снимают ограничений с русского языка."На русском языке можно, как раньше, общаться в повседневной жизни", - заявила Кравчук. Она уверяет, что гражданам никто не будет мешать это делать."Относительно квот в СМИ, есть обязательства только по украинскому языку. И на этом стоит законодательство, которое защищает и пропагандирует украинский язык. То есть, с 2024 года должно быть не менее 90% украинского языка в эфире общенациональных каналов и 80% в эфире местных. В то же время лазейки, чтобы вернулся русский язык в телепространство или книгоиздание, не будет", - заявила Кравчук.Верховная Рада Украины 8 декабря одобрила обновлённый закон о расширении прав национальных меньшинств. Расширение прав национальных меньшинств было одним из условий ЕС для начала переговоров о евроинтеграции Украины, на чем особенно настаивала Венгрия. При этом пока "нет информации в каком виде принят закон и что осталось от первоначальной версии", пишут журналисты украинского издания Страна.ua.Внесение данного законопроекта на обсуждение в Верховную Раду ранее вызвало бурную реакцию среди сторонников украинизации, которые заявили, что он расширяет права русских, а также дает право на образование на языках национальных меньшинств, которые являются официальными в ЕС (на венгерском, румынском, болгарском).Экс-депутат Верховной Рады Ирина Фарион убеждена, что русскоязычного населения на Украине не существует. А спикер украинского парламента Руслан Стефанчук ранее заявил, что права русских нужно ущемлять.
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новости, украина, русскоязычные, нацменьшинства, верховная рада
Новости, Украина, русскоязычные, Нацменьшинства, Верховная Рада

Закон о нацменьшинствах делает невозможной русификацию Украины - Верховная Рада

12:35 11.12.2023
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкВнеочередное заседание Верховной рады Украины
Внеочередное заседание Верховной рады Украины - РИА Новости, 1920, 11.12.2023
© РИА Новости . Стрингер
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Закон о национальных меньшинствах защищает языки этих групп на Украине, а также делает невозможной русификацию, заявила зампредседателя Комитета Верховной Рады по гуманитарной и информационной политике Евгения Кравчук
Отмечается, что принятые Верховной Радой изменения законодательства о правах национальных меньшинств никоим образом не снимают ограничений с русского языка.
"На русском языке можно, как раньше, общаться в повседневной жизни", - заявила Кравчук. Она уверяет, что гражданам никто не будет мешать это делать.
"Относительно квот в СМИ, есть обязательства только по украинскому языку. И на этом стоит законодательство, которое защищает и пропагандирует украинский язык. То есть, с 2024 года должно быть не менее 90% украинского языка в эфире общенациональных каналов и 80% в эфире местных. В то же время лазейки, чтобы вернулся русский язык в телепространство или книгоиздание, не будет", - заявила Кравчук.
Верховная Рада Украины 8 декабря одобрила обновлённый закон о расширении прав национальных меньшинств. Расширение прав национальных меньшинств было одним из условий ЕС для начала переговоров о евроинтеграции Украины, на чем особенно настаивала Венгрия. При этом пока "нет информации в каком виде принят закон и что осталось от первоначальной версии", пишут журналисты украинского издания Страна.ua.
Внесение данного законопроекта на обсуждение в Верховную Раду ранее вызвало бурную реакцию среди сторонников украинизации, которые заявили, что он расширяет права русских, а также дает право на образование на языках национальных меньшинств, которые являются официальными в ЕС (на венгерском, румынском, болгарском).
Экс-депутат Верховной Рады Ирина Фарион убеждена, что русскоязычного населения на Украине не существует. А спикер украинского парламента Руслан Стефанчук ранее заявил, что права русских нужно ущемлять.
16 ноября, 15:36
"Это не моя проблема": Фарион убеждена, что русскоязычного населения не существуетЭкс-депутат Верховной Рады Ирина Фарион оправдалась за свои высказывания о русскоговорящем населении Украины, снова оскорбив соотечественников. Видео Фарион выложила 16 ноября на своём YouTube-канале
 
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