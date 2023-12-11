https://ukraina.ru/20231211/1051907088.html

Закон о нацменьшинствах делает невозможной русификацию Украины - Верховная Рада

Закон о нацменьшинствах делает невозможной русификацию Украины - Верховная Рада - 11.12.2023 Украина.ру

Закон о нацменьшинствах делает невозможной русификацию Украины - Верховная Рада

Закон о национальных меньшинствах защищает языки этих групп на Украине, а также делает невозможной русификацию, заявила зампредседателя Комитета Верховной Рады по гуманитарной и информационной политике Евгения Кравчук

2023-12-11T12:35

2023-12-11T12:35

2023-12-11T12:35

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Отмечается, что принятые Верховной Радой изменения законодательства о правах национальных меньшинств никоим образом не снимают ограничений с русского языка."На русском языке можно, как раньше, общаться в повседневной жизни", - заявила Кравчук. Она уверяет, что гражданам никто не будет мешать это делать."Относительно квот в СМИ, есть обязательства только по украинскому языку. И на этом стоит законодательство, которое защищает и пропагандирует украинский язык. То есть, с 2024 года должно быть не менее 90% украинского языка в эфире общенациональных каналов и 80% в эфире местных. В то же время лазейки, чтобы вернулся русский язык в телепространство или книгоиздание, не будет", - заявила Кравчук.Верховная Рада Украины 8 декабря одобрила обновлённый закон о расширении прав национальных меньшинств. Расширение прав национальных меньшинств было одним из условий ЕС для начала переговоров о евроинтеграции Украины, на чем особенно настаивала Венгрия. При этом пока "нет информации в каком виде принят закон и что осталось от первоначальной версии", пишут журналисты украинского издания Страна.ua.Внесение данного законопроекта на обсуждение в Верховную Раду ранее вызвало бурную реакцию среди сторонников украинизации, которые заявили, что он расширяет права русских, а также дает право на образование на языках национальных меньшинств, которые являются официальными в ЕС (на венгерском, румынском, болгарском).Экс-депутат Верховной Рады Ирина Фарион убеждена, что русскоязычного населения на Украине не существует. А спикер украинского парламента Руслан Стефанчук ранее заявил, что права русских нужно ущемлять.

https://ukraina.ru/20231116/1051083379.html

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новости, украина, русскоязычные, нацменьшинства, верховная рада