https://ukraina.ru/20231208/1051862910.html

Верховная Рада одобрила новую версию закона о правах нацменьшинств

Верховная Рада одобрила новую версию закона о правах нацменьшинств - 08.12.2023 Украина.ру

Верховная Рада одобрила новую версию закона о правах нацменьшинств

Верховная Рада Украины 317 голосами одобрила обновленный закон о расширении прав нацменьшинств. Об этом 8 декабря сообщили журналисты украинского издания Страна.ua.

2023-12-08T16:00

2023-12-08T16:00

2023-12-08T16:00

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Расширение прав национальных меньшинств было одним из условий ЕС для начала переговоров о евроинтеграции Украины, на чем особенно настаивала Венгрия. При этом пока "нет информации в каком виде принят закон и что осталось от первоначальной версии", пишут журналисты.Депутат Верховной Рады Украины Ярослав Железняк отметил, что парламент принял "доработанную всеми фракциями версию".Внесение данного законопроекта на обсуждение в Верховную Раду ранее вызвало бурную реакцию среди сторонников украинизации, которые заявили, что он расширяет права русских, а также дает право на образование на языках национальных меньшинств, которые являются официальными в ЕС (на венгерском, румынском, болгарском).Как сообщало издание Украина.ру, венгерская партия "Фидес" 6 декабря подала в парламент резолюцию против начала переговоров о вступлении Украины в ЕС.

https://ukraina.ru/20231207/1051807864.html

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новости, верховная рада, украина, нацменьшинства, закон, ес