Верховная Рада одобрила новую версию закона о правах нацменьшинств - 08.12.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20231208/1051862910.html
Верховная Рада одобрила новую версию закона о правах нацменьшинств
Верховная Рада одобрила новую версию закона о правах нацменьшинств - 08.12.2023 Украина.ру
Верховная Рада одобрила новую версию закона о правах нацменьшинств
Верховная Рада Украины 317 голосами одобрила обновленный закон о расширении прав нацменьшинств. Об этом 8 декабря сообщили журналисты украинского издания Страна.ua.
2023-12-08T16:00
2023-12-08T16:00
новости
верховная рада
украина
нацменьшинства
закон
ес
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/07/1d/1037030177_0:0:1244:701_1920x0_80_0_0_4628776916455f2ee853901e93493b07.jpg.webp
Расширение прав национальных меньшинств было одним из условий ЕС для начала переговоров о евроинтеграции Украины, на чем особенно настаивала Венгрия. При этом пока "нет информации в каком виде принят закон и что осталось от первоначальной версии", пишут журналисты.Депутат Верховной Рады Украины Ярослав Железняк отметил, что парламент принял "доработанную всеми фракциями версию".Внесение данного законопроекта на обсуждение в Верховную Раду ранее вызвало бурную реакцию среди сторонников украинизации, которые заявили, что он расширяет права русских, а также дает право на образование на языках национальных меньшинств, которые являются официальными в ЕС (на венгерском, румынском, болгарском).Как сообщало издание Украина.ру, венгерская партия "Фидес" 6 декабря подала в парламент резолюцию против начала переговоров о вступлении Украины в ЕС.
https://ukraina.ru/20231207/1051807864.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/07/1d/1037030177_220:0:1244:768_1920x0_80_0_0_48c71f9c7f34b83db7581fa8a8cf5ded.jpg.webp
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, верховная рада, украина, нацменьшинства, закон, ес
Новости, Верховная Рада, Украина, Нацменьшинства, Закон, ЕС

Верховная Рада одобрила новую версию закона о правах нацменьшинств

16:00 08.12.2023
 
© rada.gov.ua
© rada.gov.ua
Читать в
Верховная Рада Украины 317 голосами одобрила обновленный закон о расширении прав нацменьшинств. Об этом 8 декабря сообщили журналисты украинского издания Страна.ua.
Расширение прав национальных меньшинств было одним из условий ЕС для начала переговоров о евроинтеграции Украины, на чем особенно настаивала Венгрия. При этом пока "нет информации в каком виде принят закон и что осталось от первоначальной версии", пишут журналисты.
Депутат Верховной Рады Украины Ярослав Железняк отметил, что парламент принял "доработанную всеми фракциями версию".
Внесение данного законопроекта на обсуждение в Верховную Раду ранее вызвало бурную реакцию среди сторонников украинизации, которые заявили, что он расширяет права русских, а также дает право на образование на языках национальных меньшинств, которые являются официальными в ЕС (на венгерском, румынском, болгарском).
Как сообщало издание Украина.ру, венгерская партия "Фидес" 6 декабря подала в парламент резолюцию против начала переговоров о вступлении Украины в ЕС.
Вчера, 00:06
Ермак уговаривал Сийярто поменять венгерскую позицию по вступлению Украины в ЕСВ среду, 6 декабря, глава Офиса президента (ОП) Украины Андрей Ермак провел телефонный разговор с министром иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петером Сийярто в ходе которого выразил надежду на "положительное решение" саммита ЕС относительно начала переговоров с Украиной о членстве в Евросоюзе. Об этом говорится на сайте ОП
 
НовостиВерховная РадаУкраинаНацменьшинстваЗаконЕС
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
16:13Уже висит на волоске. Режим Зеленского угробят либо Запад, либо бунт
16:03Мы точно знаем, что там происходит, в ЕС Украине нельзя - Орбан
16:00Верховная Рада одобрила новую версию закона о правах нацменьшинств
15:58Макрону не удалось переубедить Обрана по вопросу вступления Украины в ЕС
15:40Лондон вместо Вашингтона. Автор The Times размышляет о спасении Европы
15:31Расширяем горизонты: мультимедийное издание Украина.ру в Китае. Главные итоги
15:31Контуры большого альянса. Что принесет визит президента Ирана в Москву
15:25"Калашников" начал поставлять ВС РФ новые модели снаряжения "Стрелок"
15:03"Лидер мирового масштаба": генерал Шаманов о планах Путина участвовать в выборах
14:16Путина поразили подвиги бойцов в ходе спецоперации
14:15Путин сообщил о планах выдвигаться на новый президентский срок
14:14"Нереалистично абсолютно": Песков о переговорах на условиях Киева
14:09США готовы кидать украинцев в топку, но в Киеве этого не понимают - Песков
13:59В Госдуму внесен закон о запрете треш-контента в интернете
13:52Люди нужны больше, чем пули – Washington Post о массовом бегстве мужчин с Украины
13:38В США обвинения Хантера Байдена назвали "ядерной бомбой" под его отца
13:25Досрочное голосование на выборах президента России начнется 25 февраля - ЦИК
13:23Не Авдеевка: откуда Россия должна вытеснить ВСУ и какой важный вопрос это поможет решить– Евсеев
13:15Директор оборонного завода воровал деньги на закупку запчастей для Су-27 - СБУ
13:01Финляндия отказала Украине в экстрадиции командира ДШРГ "Русич"
Лента новостейМолния