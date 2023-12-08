https://ukraina.ru/20231208/1051862910.html
Верховная Рада одобрила новую версию закона о правах нацменьшинств
Верховная Рада одобрила новую версию закона о правах нацменьшинств - 08.12.2023 Украина.ру
Верховная Рада одобрила новую версию закона о правах нацменьшинств
Верховная Рада Украины 317 голосами одобрила обновленный закон о расширении прав нацменьшинств. Об этом 8 декабря сообщили журналисты украинского издания Страна.ua.
2023-12-08T16:00
2023-12-08T16:00
2023-12-08T16:00
новости
верховная рада
украина
нацменьшинства
закон
ес
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Расширение прав национальных меньшинств было одним из условий ЕС для начала переговоров о евроинтеграции Украины, на чем особенно настаивала Венгрия. При этом пока "нет информации в каком виде принят закон и что осталось от первоначальной версии", пишут журналисты.Депутат Верховной Рады Украины Ярослав Железняк отметил, что парламент принял "доработанную всеми фракциями версию".Внесение данного законопроекта на обсуждение в Верховную Раду ранее вызвало бурную реакцию среди сторонников украинизации, которые заявили, что он расширяет права русских, а также дает право на образование на языках национальных меньшинств, которые являются официальными в ЕС (на венгерском, румынском, болгарском).Как сообщало издание Украина.ру, венгерская партия "Фидес" 6 декабря подала в парламент резолюцию против начала переговоров о вступлении Украины в ЕС.
https://ukraina.ru/20231207/1051807864.html
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, верховная рада, украина, нацменьшинства, закон, ес
Новости, Верховная Рада, Украина, Нацменьшинства, Закон, ЕС
Верховная Рада одобрила новую версию закона о правах нацменьшинств
Верховная Рада Украины 317 голосами одобрила обновленный закон о расширении прав нацменьшинств. Об этом 8 декабря сообщили журналисты украинского издания Страна.ua.
Расширение прав национальных меньшинств было одним из условий ЕС для начала переговоров о евроинтеграции Украины, на чем особенно настаивала Венгрия. При этом пока "нет информации в каком виде принят закон и что осталось от первоначальной версии", пишут журналисты.
Депутат Верховной Рады Украины Ярослав Железняк отметил, что парламент принял "доработанную всеми фракциями версию".
Внесение данного законопроекта на обсуждение в Верховную Раду ранее вызвало бурную реакцию среди сторонников украинизации, которые заявили, что он расширяет права русских, а также дает право на образование на языках национальных меньшинств, которые являются официальными в ЕС (на венгерском, румынском, болгарском).
Как сообщало издание Украина.ру, венгерская партия "Фидес" 6 декабря подала в парламент резолюцию против начала переговоров о вступлении Украины в ЕС.