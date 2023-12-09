ВСУ жалуются на недостаток и качество боеприпасов – Times
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Генеральний штаб ЗСУвоеннослужащий ВСУ
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Генеральний штаб ЗСУ
Боевики украинской армии испытывают нехватку снарядов и жалуются на качество уже имеющегося в ВСУ оружия, которое передали им "со всего мира". Об этом пишет Times, приводя фрагмент интервью с одним из военнослужащих
"Летом у нас было в десять раз больше боеприпасов, причем лучшего качества... Сейчас нам привозят снаряды со всего мира, разного качества, и мы получаем всего 15 штук на три дня. На прошлой неделе мы получили партию, в которой было очень много некондиции", – приводят журналисты слова украинского сержанта Тарас с позывным "Физрук".
По данным Кильского института мировой экономики, по сравнению с прошлым годом, в 2023-м страны Запада выделили Украине на рекордно меньший объём новой военной помощи. Согласно отчёту организации, с августа по октябрь 2023 общая стоимость новых пакетов составила 2,11 миллиарда евро, что на 87% меньше по сравнению с тем же периодом 2022 года и является самой низкой суммой с января прошлого года.
Наряду с этим в Белом доме заявляют, что у США осталось несколько недель, после чего ресурсы на помощь Украине будут исчерпаны. В среду, 6 декабря, президент США Джо Байден выступил со специальным обращением главный посыл которого заключался в том, что Конгресс должен срочно утвердить запрос о средствах для Украины. Он привёл массу аргументов в пользу такого решения, в том числе, заявил, что после победы в Спецоперации Россия нападёт на страны Запада.