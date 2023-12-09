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ВСУ жалуются на недостаток и качество боеприпасов – Times

ВСУ жалуются на недостаток и качество боеприпасов – Times - 09.12.2023 Украина.ру

ВСУ жалуются на недостаток и качество боеприпасов – Times

Боевики украинской армии испытывают нехватку снарядов и жалуются на качество уже имеющегося в ВСУ оружия, которое передали им "со всего мира". Об этом пишет Times, приводя фрагмент интервью с одним из военнослужащих

2023-12-09T01:30

2023-12-09T01:30

2023-12-09T01:30

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По данным Кильского института мировой экономики, по сравнению с прошлым годом, в 2023-м страны Запада выделили Украине на рекордно меньший объём новой военной помощи. Согласно отчёту организации, с августа по октябрь 2023 общая стоимость новых пакетов составила 2,11 миллиарда евро, что на 87% меньше по сравнению с тем же периодом 2022 года и является самой низкой суммой с января прошлого года. Наряду с этим в Белом доме заявляют, что у США осталось несколько недель, после чего ресурсы на помощь Украине будут исчерпаны. В среду, 6 декабря, президент США Джо Байден выступил со специальным обращением главный посыл которого заключался в том, что Конгресс должен срочно утвердить запрос о средствах для Украины. Он привёл массу аргументов в пользу такого решения, в том числе, заявил, что после победы в Спецоперации Россия нападёт на страны Запада.

https://ukraina.ru/20231209/1051872913.html

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новости, украина, всу, сво, спецоперация, боеприпасы, военная помощь, военная техника, запад, сша