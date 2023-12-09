ВСУ жалуются на недостаток и качество боеприпасов – Times - 09.12.2023 Украина.ру
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ВСУ жалуются на недостаток и качество боеприпасов – Times
ВСУ жалуются на недостаток и качество боеприпасов – Times - 09.12.2023 Украина.ру
ВСУ жалуются на недостаток и качество боеприпасов – Times
Боевики украинской армии испытывают нехватку снарядов и жалуются на качество уже имеющегося в ВСУ оружия, которое передали им "со всего мира". Об этом пишет Times, приводя фрагмент интервью с одним из военнослужащих
2023-12-09T01:30
2023-12-09T01:30
новости
украина
всу
сво
спецоперация
боеприпасы
военная помощь
военная техника
запад
сша
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По данным Кильского института мировой экономики, по сравнению с прошлым годом, в 2023-м страны Запада выделили Украине на рекордно меньший объём новой военной помощи. Согласно отчёту организации, с августа по октябрь 2023 общая стоимость новых пакетов составила 2,11 миллиарда евро, что на 87% меньше по сравнению с тем же периодом 2022 года и является самой низкой суммой с января прошлого года. Наряду с этим в Белом доме заявляют, что у США осталось несколько недель, после чего ресурсы на помощь Украине будут исчерпаны. В среду, 6 декабря, президент США Джо Байден выступил со специальным обращением главный посыл которого заключался в том, что Конгресс должен срочно утвердить запрос о средствах для Украины. Он привёл массу аргументов в пользу такого решения, в том числе, заявил, что после победы в Спецоперации Россия нападёт на страны Запада.
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новости, украина, всу, сво, спецоперация, боеприпасы, военная помощь, военная техника, запад, сша
Новости, Украина, ВСУ, СВО, Спецоперация, боеприпасы, военная помощь, военная техника, Запад, США

ВСУ жалуются на недостаток и качество боеприпасов – Times

01:30 09.12.2023
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Генеральний штаб ЗСУвоеннослужащий ВСУ
военнослужащий ВСУ - РИА Новости, 1920, 09.12.2023
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Генеральний штаб ЗСУ
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Боевики украинской армии испытывают нехватку снарядов и жалуются на качество уже имеющегося в ВСУ оружия, которое передали им "со всего мира". Об этом пишет Times, приводя фрагмент интервью с одним из военнослужащих

"Летом у нас было в десять раз больше боеприпасов, причем лучшего качества... Сейчас нам привозят снаряды со всего мира, разного качества, и мы получаем всего 15 штук на три дня. На прошлой неделе мы получили партию, в которой было очень много некондиции", – приводят журналисты слова украинского сержанта Тарас с позывным "Физрук".

По данным Кильского института мировой экономики, по сравнению с прошлым годом, в 2023-м страны Запада выделили Украине на рекордно меньший объём новой военной помощи. Согласно отчёту организации, с августа по октябрь 2023 общая стоимость новых пакетов составила 2,11 миллиарда евро, что на 87% меньше по сравнению с тем же периодом 2022 года и является самой низкой суммой с января прошлого года.
Наряду с этим в Белом доме заявляют, что у США осталось несколько недель, после чего ресурсы на помощь Украине будут исчерпаны. В среду, 6 декабря, президент США Джо Байден выступил со специальным обращением главный посыл которого заключался в том, что Конгресс должен срочно утвердить запрос о средствах для Украины. Он привёл массу аргументов в пользу такого решения, в том числе, заявил, что после победы в Спецоперации Россия нападёт на страны Запада.
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 Трамп-младший: Украина уже проигралаСын экс-президента США Дональд Трамп-младший считает, что Киев уже проиграл Москве, а потому дальнейшее финансирование Украины со стороны Запада – бессмысленно. Об этом он написал в соцсети Х
 
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