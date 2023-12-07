https://ukraina.ru/20231207/1051841855.html

Помощь Украине от стран Запада сократилась на 87%

Помощь Украине от стран Запада сократилась на 87% - 07.12.2023 Украина.ру

Помощь Украине от стран Запада сократилась на 87%

По сравнению с прошлым годом, в 2023-м страны Запада выделили Украине на 87% меньше новой военной помощи. Такое резкое сокращение констатировали в Кильском институте мировой экономики (IfW)

2023-12-07T20:32

2023-12-07T20:32

2023-12-07T20:32

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Согласно отчёту организации, с августа по октябрь 2023 общая стоимость новых пакетов составила 2,11 миллиарда евро, что на 87% меньше по сравнению с тем же периодом 2022 года и является самой низкой суммой с января прошлого года. С учётом того, что Европейский союз и США – крупнейшие спонсоры Киева – так и не одобрили бюджет для Украины, будущее страны туманно, уточняют эксперты. Так называемые доноры киевского режима нерешительны в отношении дальнейшего финансирования боевиков ВСУ. Уточняется, что сегодня Киев всё больше зависит от Германии, США и стран Северной Европы. Ранее в среду, 6 декабря (7 декабря по московскому времени), сенат США заблокировал вынесение законопроекта о помощи Киеву на голосование. Инициатива предусматривала выделение дополнительных бюджетных ассигнований в размере 106 миллиардов долларов, в том числе 61 миллиарда на помощь Украине.

https://ukraina.ru/20231207/1051812166.html

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новости, украина, сво, военная помощь, военная техника, запад, всу, евросоюз