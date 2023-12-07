Помощь Украине от стран Запада сократилась на 87%
© AP / Ivan Sekretarev
© AP / Ivan Sekretarev
По сравнению с прошлым годом, в 2023-м страны Запада выделили Украине на 87% меньше новой военной помощи. Такое резкое сокращение констатировали в Кильском институте мировой экономики (IfW)
Согласно отчёту организации, с августа по октябрь 2023 общая стоимость новых пакетов составила 2,11 миллиарда евро, что на 87% меньше по сравнению с тем же периодом 2022 года и является самой низкой суммой с января прошлого года.
"Из 42 отслеживаемых доноров только 20 предоставили новые пакеты помощи за последние три месяца, что является наименьшей долей активных доноров с начала войны. Со стороны Европейского Союза и США также было мало новых обязательств", – приводит фрагмент отчёта РИА Новости.
С учётом того, что Европейский союз и США – крупнейшие спонсоры Киева – так и не одобрили бюджет для Украины, будущее страны туманно, уточняют эксперты. Так называемые доноры киевского режима нерешительны в отношении дальнейшего финансирования боевиков ВСУ.
Уточняется, что сегодня Киев всё больше зависит от Германии, США и стран Северной Европы.
"Учитывая неопределенность относительно дальнейшей помощи США, Украина может только надеяться, что ЕС наконец примет давно объявленный пакет поддержки на сумму 50 миллиардов евро. Дальнейшая задержка явно укрепит позиции (президента РФ Владимира) Путина", – заявил Кристоф Требеш, руководитель группы отслеживания помощи Киеву.
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07:49В сенате США заблокировали финансирование Украины. Но хоронить ее раноВ среду, 6 декабря (7 декабря по московскому времени), сенат США заблокировал вынесение законопроекта о помощи Киеву на голосование. Инициатива предусматривала выделение дополнительных бюджетных ассигнований в размере 106 миллиардов долларов, в том числе 61 миллиарда на помощь Украине