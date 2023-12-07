Глава МИД Британии заявил, что РФ "придёт за добавкой" после победы в СВО
© РИА Новости . Алекс Макнотон / Перейти в фотобанкПремьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон заявил об отставке
Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон в интервью Sky News заявил, что руководство России якобы не ограничится одной Украиной после победы в Спецоперации, что грозит безопасности всей Европы
"Мой посыл заключается в том, что угроза европейской безопасности, это также угроза и для американской безопасности. Мы знаем Путина, если мы его сейчас не остановим, то он вернётся за добавкой", — приводит его слова РИА Новости.
По его мнению, Конгресс США сделает России лучший "рождественский подарок", если не согласует военную помощь Украине. Глава МИда Великобритании призвал страны Запада сохранить единство и продолжить финансовую поддержку Киева, иначе "обрадуются лишь две стороны – Россия и Китай".
Ранее, 6 декабря, президент Соединенных Штатов Джо Байден заявил, что уверен в атаке со стороны России на страны Североатлантического альянса после победы на Украине. В этот же день в Белом доме отвергли условия республиканцев для продолжения помощи Украине.
Координатор по стратегическим коммуникациям совета нацбезопасности Белого дома Джона Кирби сообщил, что у США есть только два варианта: либо вооружать Украину, либо поплатиться за отказ от этого кровью НАТО.
Шеф Пентагона Ллойд Остин считает, что если американский Конгресс не одобрит помощь Киеву в размере 61 миллиарда долларов, то "возрастёт вероятность" военного столкновения американских и российских войск на европейской земле. Тем временем, гонконгское СМИ Asia Times пишет, что заявление Остина о том, что Россия якобы намеревается напасть на Европу после победы на Украине, не имеет никаких оснований.