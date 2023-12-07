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Глава МИД Британии заявил, что РФ "придёт за добавкой" после победы в СВО

Глава МИД Британии заявил, что РФ "придёт за добавкой" после победы в СВО - 07.12.2023 Украина.ру

Глава МИД Британии заявил, что РФ "придёт за добавкой" после победы в СВО

Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон в интервью Sky News заявил, что руководство России якобы не ограничится одной Украиной после победы в Спецоперации, что грозит безопасности всей Европы

2023-12-07T23:51

2023-12-07T23:51

2023-12-07T23:51

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По его мнению, Конгресс США сделает России лучший "рождественский подарок", если не согласует военную помощь Украине. Глава МИда Великобритании призвал страны Запада сохранить единство и продолжить финансовую поддержку Киева, иначе "обрадуются лишь две стороны – Россия и Китай". Ранее, 6 декабря, президент Соединенных Штатов Джо Байден заявил, что уверен в атаке со стороны России на страны Североатлантического альянса после победы на Украине. В этот же день в Белом доме отвергли условия республиканцев для продолжения помощи Украине. Координатор по стратегическим коммуникациям совета нацбезопасности Белого дома Джона Кирби сообщил, что у США есть только два варианта: либо вооружать Украину, либо поплатиться за отказ от этого кровью НАТО. Шеф Пентагона Ллойд Остин считает, что если американский Конгресс не одобрит помощь Киеву в размере 61 миллиарда долларов, то "возрастёт вероятность" военного столкновения американских и российских войск на европейской земле. Тем временем, гонконгское СМИ Asia Times пишет, что заявление Остина о том, что Россия якобы намеревается напасть на Европу после победы на Украине, не имеет никаких оснований.

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, украина, мид, великобритания, кэмерон, сво, нато, запад, россия