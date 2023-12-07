Глава МИД Британии заявил, что РФ "придёт за добавкой" после победы в СВО - 07.12.2023 Украина.ру
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Глава МИД Британии заявил, что РФ "придёт за добавкой" после победы в СВО
Глава МИД Британии заявил, что РФ "придёт за добавкой" после победы в СВО - 07.12.2023 Украина.ру
Глава МИД Британии заявил, что РФ "придёт за добавкой" после победы в СВО
Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон в интервью Sky News заявил, что руководство России якобы не ограничится одной Украиной после победы в Спецоперации, что грозит безопасности всей Европы
2023-12-07T23:51
2023-12-07T23:51
новости
украина
мид
великобритания
кэмерон
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По его мнению, Конгресс США сделает России лучший "рождественский подарок", если не согласует военную помощь Украине. Глава МИда Великобритании призвал страны Запада сохранить единство и продолжить финансовую поддержку Киева, иначе "обрадуются лишь две стороны – Россия и Китай". Ранее, 6 декабря, президент Соединенных Штатов Джо Байден заявил, что уверен в атаке со стороны России на страны Североатлантического альянса после победы на Украине. В этот же день в Белом доме отвергли условия республиканцев для продолжения помощи Украине. Координатор по стратегическим коммуникациям совета нацбезопасности Белого дома Джона Кирби сообщил, что у США есть только два варианта: либо вооружать Украину, либо поплатиться за отказ от этого кровью НАТО. Шеф Пентагона Ллойд Остин считает, что если американский Конгресс не одобрит помощь Киеву в размере 61 миллиарда долларов, то "возрастёт вероятность" военного столкновения американских и российских войск на европейской земле. Тем временем, гонконгское СМИ Asia Times пишет, что заявление Остина о том, что Россия якобы намеревается напасть на Европу после победы на Украине, не имеет никаких оснований.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, украина, мид, великобритания, кэмерон, сво, нато, запад, россия
Новости, Украина, МИД, Великобритания, Кэмерон, СВО, НАТО, Запад, Россия

Глава МИД Британии заявил, что РФ "придёт за добавкой" после победы в СВО

23:51 07.12.2023
 
© РИА Новости . Алекс Макнотон / Перейти в фотобанкПремьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон заявил об отставке
Премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон заявил об отставке - РИА Новости, 1920, 07.12.2023
© РИА Новости . Алекс Макнотон
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Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон в интервью Sky News заявил, что руководство России якобы не ограничится одной Украиной после победы в Спецоперации, что грозит безопасности всей Европы

"Мой посыл заключается в том, что угроза европейской безопасности, это также угроза и для американской безопасности. Мы знаем Путина, если мы его сейчас не остановим, то он вернётся за добавкой", — приводит его слова РИА Новости.

По его мнению, Конгресс США сделает России лучший "рождественский подарок", если не согласует военную помощь Украине. Глава МИда Великобритании призвал страны Запада сохранить единство и продолжить финансовую поддержку Киева, иначе "обрадуются лишь две стороны – Россия и Китай".
Ранее, 6 декабря, президент Соединенных Штатов Джо Байден заявил, что уверен в атаке со стороны России на страны Североатлантического альянса после победы на Украине. В этот же день в Белом доме отвергли условия республиканцев для продолжения помощи Украине.
Координатор по стратегическим коммуникациям совета нацбезопасности Белого дома Джона Кирби сообщил, что у США есть только два варианта: либо вооружать Украину, либо поплатиться за отказ от этого кровью НАТО.
Шеф Пентагона Ллойд Остин считает, что если американский Конгресс не одобрит помощь Киеву в размере 61 миллиарда долларов, то "возрастёт вероятность" военного столкновения американских и российских войск на европейской земле. Тем временем, гонконгское СМИ Asia Times пишет, что заявление Остина о том, что Россия якобы намеревается напасть на Европу после победы на Украине, не имеет никаких оснований.
 
НовостиУкраинаМИДВеликобританияКэмеронСВОНАТОЗападРоссия
 
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