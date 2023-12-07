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Кирби: США перед выбором — поддерживать Киев деньгами или потом НАТО кровью

Кирби: США перед выбором — поддерживать Киев деньгами или потом НАТО кровью - 07.12.2023 Украина.ру

Кирби: США перед выбором — поддерживать Киев деньгами или потом НАТО кровью

В Белом доме заявили, что у США есть только два варианта: либо вооружать Украину, либо поплатиться за отказ от этого кровью НАТО. Такой аргумент в пользу дальнейшей поддержки киевского режима привёл координатор по стратегическим коммуникациям совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби

2023-12-07T00:37

2023-12-07T00:37

2023-12-07T00:37

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Ранее Кирби заявил, что после победы России в украинском конфликте, риск противостояния Вооружённых сил США с военными РФ увеличивается. До этого президент США Джо Байден сообщал, что после достижения целей Спецоперации, Россия может атаковать союзников Вашингтона по НАТО.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что деньги для Украины только продлевают конфликт.

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2023

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, сша, джон кирби, нато, сво