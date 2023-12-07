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Кирби: США перед выбором — поддерживать Киев деньгами или потом НАТО кровью
Кирби: США перед выбором — поддерживать Киев деньгами или потом НАТО кровью - 07.12.2023 Украина.ру
Кирби: США перед выбором — поддерживать Киев деньгами или потом НАТО кровью
В Белом доме заявили, что у США есть только два варианта: либо вооружать Украину, либо поплатиться за отказ от этого кровью НАТО. Такой аргумент в пользу дальнейшей поддержки киевского режима привёл координатор по стратегическим коммуникациям совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби
2023-12-07T00:37
2023-12-07T00:37
2023-12-07T00:37
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украина
сша
джон кирби
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Ранее Кирби заявил, что после победы России в украинском конфликте, риск противостояния Вооружённых сил США с военными РФ увеличивается. До этого президент США Джо Байден сообщал, что после достижения целей Спецоперации, Россия может атаковать союзников Вашингтона по НАТО.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что деньги для Украины только продлевают конфликт.
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Украина.ру
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, сша, джон кирби, нато, сво
Новости, Украина, США, Джон Кирби, НАТО, СВО
Кирби: США перед выбором — поддерживать Киев деньгами или потом НАТО кровью
В Белом доме заявили, что у США есть только два варианта: либо вооружать Украину, либо поплатиться за отказ от этого кровью НАТО. Такой аргумент в пользу дальнейшей поддержки киевского режима привёл координатор по стратегическим коммуникациям совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби
"Если вы думаете, что цена поддержки Украины сейчас слишком высока, представьте, насколько выше она будет. Не только из федеральной казны, но и кровью американцев", – приводит слова Кирби на брифинге РИА Новости.
Ранее Кирби заявил
, что после победы России в украинском конфликте, риск противостояния Вооружённых сил США с военными РФ увеличивается.
До этого президент США Джо Байден сообщал, что после достижения целей Спецоперации, Россия может атаковать союзников Вашингтона по НАТО.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил
, что деньги для Украины только продлевают конфликт.