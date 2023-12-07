Украина выделила более $21 млн на фортификации и разминирование - 07.12.2023 Украина.ру
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Украина выделила более $21 млн на фортификации и разминирование
Украина выделила более $21 млн на фортификации и разминирование - 07.12.2023 Украина.ру
Украина выделила более $21 млн на фортификации и разминирование
В четверг, 7 декабря, украинский Кабмин выделил более 788 миллионов гривен (свыше 21 миллиона долларов) на строительство укреплений и разминирование территории. Об этом сообщил глава Кабинета министров Олег Немчинов
2023-12-07T22:17
2023-12-07T22:18
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украина
укрепления
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По его словам, 759 миллионов гривен направят на покупку автотехники, 29 миллионов – на спецтехнику. Немчинов считает, что это позволит сформировать дополнительные подразделения разминирования и ускорить сроки очистки украинских земель от мин и снарядов. Ранее сообщалось, что на строительство укреплений в подконтрольной Вооружённым силам Украины части Запорожской области кабинет министров страны выделил 31,7 миллиона гривен (867,7 тысячи долларов). До этого президент Украины Владимир Зеленский приказал быстро строить укрепления "на основных направлениях": Запорожском, Авдеевском, Марьинском, Купянском и Лиманском. Отмечалось, что возводить оборонительные фортификации будут, в том числе, за счёт инвестиций частного бизнеса для которого якобы "приоритет очевиден". После эксперты сообщали, что ВС России перешли на тактику полного уничтожения Вооружённых сил Украины.
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новости, украина, укрепления, сво, всу, кабмин
Новости, Украина, укрепления, СВО, ВСУ, Кабмин

Украина выделила более $21 млн на фортификации и разминирование

22:17 07.12.2023 (обновлено: 22:18 07.12.2023)
 
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военнослужащий ВСУ - РИА Новости, 1920, 07.12.2023
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Генеральний штаб ЗСУ
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В четверг, 7 декабря, украинский Кабмин выделил более 788 миллионов гривен (свыше 21 миллиона долларов) на строительство укреплений и разминирование территории. Об этом сообщил глава Кабинета министров Олег Немчинов
"На внеочередном заседании правительства утвердили распоряжение о предоставлении средств минобороны для укрепления обороноспособности в прифронтовых регионах", – написал он в своём телеграм-канале.
По его словам, 759 миллионов гривен направят на покупку автотехники, 29 миллионов – на спецтехнику. Немчинов считает, что это позволит сформировать дополнительные подразделения разминирования и ускорить сроки очистки украинских земель от мин и снарядов.
Ранее сообщалось, что на строительство укреплений в подконтрольной Вооружённым силам Украины части Запорожской области кабинет министров страны выделил 31,7 миллиона гривен (867,7 тысячи долларов).
До этого президент Украины Владимир Зеленский приказал быстро строить укрепления "на основных направлениях": Запорожском, Авдеевском, Марьинском, Купянском и Лиманском. Отмечалось, что возводить оборонительные фортификации будут, в том числе, за счёт инвестиций частного бизнеса для которого якобы "приоритет очевиден".
После эксперты сообщали, что ВС России перешли на тактику полного уничтожения Вооружённых сил Украины.
 
НовостиУкраинаукрепленияСВОВСУКабмин
 
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