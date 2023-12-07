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Украина выделила более $21 млн на фортификации и разминирование

Украина выделила более $21 млн на фортификации и разминирование - 07.12.2023 Украина.ру

Украина выделила более $21 млн на фортификации и разминирование

В четверг, 7 декабря, украинский Кабмин выделил более 788 миллионов гривен (свыше 21 миллиона долларов) на строительство укреплений и разминирование территории. Об этом сообщил глава Кабинета министров Олег Немчинов

2023-12-07T22:17

2023-12-07T22:17

2023-12-07T22:18

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По его словам, 759 миллионов гривен направят на покупку автотехники, 29 миллионов – на спецтехнику. Немчинов считает, что это позволит сформировать дополнительные подразделения разминирования и ускорить сроки очистки украинских земель от мин и снарядов. Ранее сообщалось, что на строительство укреплений в подконтрольной Вооружённым силам Украины части Запорожской области кабинет министров страны выделил 31,7 миллиона гривен (867,7 тысячи долларов). До этого президент Украины Владимир Зеленский приказал быстро строить укрепления "на основных направлениях": Запорожском, Авдеевском, Марьинском, Купянском и Лиманском. Отмечалось, что возводить оборонительные фортификации будут, в том числе, за счёт инвестиций частного бизнеса для которого якобы "приоритет очевиден". После эксперты сообщали, что ВС России перешли на тактику полного уничтожения Вооружённых сил Украины.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, украина, укрепления, сво, всу, кабмин