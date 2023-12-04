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ВС России перешли на тактику полного уничтожения ВСУ
ВС России перешли на тактику полного уничтожения ВСУ - 04.12.2023 Украина.ру
ВС России перешли на тактику полного уничтожения ВСУ
Вооружённые силы России целенаправленно уничтожают украинскую армию, чему способствовали ошибки киевского режима и провал контрнаступления ВСУ. Процесс имеет необратимый характер, считает польский генерал Леон Коморницкий
2023-12-04T20:10
2023-12-04T20:10
2023-12-04T20:10
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По его словам, за последние месяцы руководство страны и союзники Украины допустили массу просчётов, которые повлияли на отсутствие успехов ВСУ на фронте.Так, российская армия из-за медлительности украинских генералов получила больше времени для укрепления оборонительных сооружений, считает генерал. На фоне этого подразделения украинской армии значительно истощались, а теперь ВС РФ перешли к стратегии полной ликвидации ВСУ. По мнению Коморницкого, отсутствие радикальных изменений в планах Украины лишь приведет к её скорому поражению. Ранее главком ВСУ Валерий Залужный в интервью изданию The Economist заявил, что ситуация на фронте зашла в тупик, а сам он уже не надеется на прорыв. Позже этот же журнал публиковал статью в которой утверждалось, что президент России Владимир Путин побеждает в украинском конфликте из-за нерешительности Запада, который мог ли "расстроить" главу Кремля.
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, россия, сво, всу, вс рф
Новости, Украина, Россия, СВО, ВСУ, ВС РФ
ВС России перешли на тактику полного уничтожения ВСУ
Вооружённые силы России целенаправленно уничтожают украинскую армию, чему способствовали ошибки киевского режима и провал контрнаступления ВСУ. Процесс имеет необратимый характер, считает польский генерал Леон Коморницкий
По его словам, за последние месяцы руководство страны и союзники Украины допустили массу просчётов, которые повлияли на отсутствие успехов ВСУ на фронте.
Так, российская армия из-за медлительности украинских генералов получила больше времени для укрепления оборонительных сооружений, считает генерал. На фоне этого подразделения украинской армии значительно истощались, а теперь ВС РФ перешли к стратегии полной ликвидации ВСУ.
По мнению Коморницкого, отсутствие радикальных изменений в планах Украины лишь приведет к её скорому поражению.
"Так в этом конфликте Украина не победит. России удастся достичь своей цели – занятая ею территория будет оторвана от Украины, включая Крым. На Украине возникнет слабое, отрезанное от ресурсов государство", — заявил польский генерал в интервью Interia.
Ранее главком ВСУ Валерий Залужный в интервью изданию The Economist заявил, что ситуация на фронте зашла в тупик, а сам он уже не надеется на прорыв. Позже этот же журнал публиковал статью в которой утверждалось, что президент России Владимир Путин побеждает в украинском конфликте из-за нерешительности Запада, который мог ли "расстроить" главу Кремля.