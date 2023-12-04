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ВС России перешли на тактику полного уничтожения ВСУ

ВС России перешли на тактику полного уничтожения ВСУ - 04.12.2023 Украина.ру

ВС России перешли на тактику полного уничтожения ВСУ

Вооружённые силы России целенаправленно уничтожают украинскую армию, чему способствовали ошибки киевского режима и провал контрнаступления ВСУ. Процесс имеет необратимый характер, считает польский генерал Леон Коморницкий

2023-12-04T20:10

2023-12-04T20:10

2023-12-04T20:10

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По его словам, за последние месяцы руководство страны и союзники Украины допустили массу просчётов, которые повлияли на отсутствие успехов ВСУ на фронте.Так, российская армия из-за медлительности украинских генералов получила больше времени для укрепления оборонительных сооружений, считает генерал. На фоне этого подразделения украинской армии значительно истощались, а теперь ВС РФ перешли к стратегии полной ликвидации ВСУ. По мнению Коморницкого, отсутствие радикальных изменений в планах Украины лишь приведет к её скорому поражению. Ранее главком ВСУ Валерий Залужный в интервью изданию The Economist заявил, что ситуация на фронте зашла в тупик, а сам он уже не надеется на прорыв. Позже этот же журнал публиковал статью в которой утверждалось, что президент России Владимир Путин побеждает в украинском конфликте из-за нерешительности Запада, который мог ли "расстроить" главу Кремля.

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, россия, сво, всу, вс рф