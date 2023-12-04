ВС России перешли на тактику полного уничтожения ВСУ - 04.12.2023 Украина.ру
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ВС России перешли на тактику полного уничтожения ВСУ
ВС России перешли на тактику полного уничтожения ВСУ - 04.12.2023 Украина.ру
ВС России перешли на тактику полного уничтожения ВСУ
Вооружённые силы России целенаправленно уничтожают украинскую армию, чему способствовали ошибки киевского режима и провал контрнаступления ВСУ. Процесс имеет необратимый характер, считает польский генерал Леон Коморницкий
2023-12-04T20:10
2023-12-04T20:10
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По его словам, за последние месяцы руководство страны и союзники Украины допустили массу просчётов, которые повлияли на отсутствие успехов ВСУ на фронте.Так, российская армия из-за медлительности украинских генералов получила больше времени для укрепления оборонительных сооружений, считает генерал. На фоне этого подразделения украинской армии значительно истощались, а теперь ВС РФ перешли к стратегии полной ликвидации ВСУ. По мнению Коморницкого, отсутствие радикальных изменений в планах Украины лишь приведет к её скорому поражению. Ранее главком ВСУ Валерий Залужный в интервью изданию The Economist заявил, что ситуация на фронте зашла в тупик, а сам он уже не надеется на прорыв. Позже этот же журнал публиковал статью в которой утверждалось, что президент России Владимир Путин побеждает в украинском конфликте из-за нерешительности Запада, который мог ли "расстроить" главу Кремля.
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новости, украина, россия, сво, всу, вс рф
Новости, Украина, Россия, СВО, ВСУ, ВС РФ

ВС России перешли на тактику полного уничтожения ВСУ

20:10 04.12.2023
 
© РИА Новости . Алексей Куденко / Перейти в фотобанкС "Азовстали" вывозят раненых украинских военных
С Азовстали вывозят раненых украинских военных - РИА Новости, 1920, 04.12.2023
© РИА Новости . Алексей Куденко
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Вооружённые силы России целенаправленно уничтожают украинскую армию, чему способствовали ошибки киевского режима и провал контрнаступления ВСУ. Процесс имеет необратимый характер, считает польский генерал Леон Коморницкий
По его словам, за последние месяцы руководство страны и союзники Украины допустили массу просчётов, которые повлияли на отсутствие успехов ВСУ на фронте.
Так, российская армия из-за медлительности украинских генералов получила больше времени для укрепления оборонительных сооружений, считает генерал. На фоне этого подразделения украинской армии значительно истощались, а теперь ВС РФ перешли к стратегии полной ликвидации ВСУ.
По мнению Коморницкого, отсутствие радикальных изменений в планах Украины лишь приведет к её скорому поражению.
"Так в этом конфликте Украина не победит. России удастся достичь своей цели – занятая ею территория будет оторвана от Украины, включая Крым. На Украине возникнет слабое, отрезанное от ресурсов государство", — заявил польский генерал в интервью Interia.
Ранее главком ВСУ Валерий Залужный в интервью изданию The Economist заявил, что ситуация на фронте зашла в тупик, а сам он уже не надеется на прорыв. Позже этот же журнал публиковал статью в которой утверждалось, что президент России Владимир Путин побеждает в украинском конфликте из-за нерешительности Запада, который мог ли "расстроить" главу Кремля.
 
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