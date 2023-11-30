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Агония: Зеленский приказал быстро строить укрепления "на основных направлениях"
Агония: Зеленский приказал быстро строить укрепления "на основных направлениях" - 30.11.2023 Украина.ру
Агония: Зеленский приказал быстро строить укрепления "на основных направлениях"
Строительство оборонительных сооружений должно быть ускорено на Запорожском, Авдеевском, Марьинском, Купянском и Лиманском направлениях. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении
2023-11-30T23:38
2023-11-30T23:38
2023-11-30T23:38
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В четверг, 30 ноября, в Запорожье он провёл совещание с военным руководством по строительству фортификационных сооружений на "всех основных направлениях". Генералов украинской армии Зеленский попросил способствовать этому процессу. Зеленский отметил, что строить оборонительные укрепления будут, в том числе, за счёт инвестиций частного бизнеса для которого якобы "приоритет очевиден". Напомним, 29 ноября на Ставке верховного главнокомандующего Зеленский также обсуждал усиление оборонительных укреплений и противовоздушной обороны Украины.
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, сво, всу, укрепления, наступление, оборона, вс рф
Новости, Украина, СВО, ВСУ, укрепления, наступление, оборона, ВС РФ
Агония: Зеленский приказал быстро строить укрепления "на основных направлениях"
Строительство оборонительных сооружений должно быть ускорено на Запорожском, Авдеевском, Марьинском, Купянском и Лиманском направлениях. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении
В четверг, 30 ноября, в Запорожье он провёл совещание с военным руководством по строительству фортификационных сооружений на "всех основных направлениях". Генералов украинской армии Зеленский попросил способствовать этому процессу.
"Это прежде всего Авдеевский, Марьинский и другие направления в Донецкой области (прим. ред. - ДНР) – максимум внимания. Харьковщина – это Купянское направление, также оборонительная линия Купянск – Лиман. И вся Харьковщина, и Сумщина, и Черниговщина, и Киевская, и Ровенская область, Волынь. Также юг – Херсонская область", – заявил президент.
Зеленский отметил, что строить оборонительные укрепления будут, в том числе, за счёт инвестиций частного бизнеса для которого якобы "приоритет очевиден".
"Обсудили привлечение ресурсов, мотивацию, в частности, и частного бизнеса в этой работе, финансирование. Приоритет очевиден. Благодарен всем, кто работает именно на таком строительстве, на производстве материалов", – добавил он.
Напомним, 29 ноября на Ставке верховного главнокомандующего Зеленский также обсуждал
усиление оборонительных укреплений и противовоздушной обороны Украины.