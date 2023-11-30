Агония: Зеленский приказал быстро строить укрепления "на основных направлениях" - 30.11.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20231130/1051644432.html
Агония: Зеленский приказал быстро строить укрепления "на основных направлениях"
Агония: Зеленский приказал быстро строить укрепления "на основных направлениях" - 30.11.2023 Украина.ру
Агония: Зеленский приказал быстро строить укрепления "на основных направлениях"
Строительство оборонительных сооружений должно быть ускорено на Запорожском, Авдеевском, Марьинском, Купянском и Лиманском направлениях. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении
2023-11-30T23:38
2023-11-30T23:38
новости
украина
сво
всу
укрепления
наступление
оборона
вс рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0a/18/1050445738_2:0:1280:719_1920x0_80_0_0_2dd89fb3004207cdc2339b426043b510.jpg
В четверг, 30 ноября, в Запорожье он провёл совещание с военным руководством по строительству фортификационных сооружений на "всех основных направлениях". Генералов украинской армии Зеленский попросил способствовать этому процессу. Зеленский отметил, что строить оборонительные укрепления будут, в том числе, за счёт инвестиций частного бизнеса для которого якобы "приоритет очевиден". Напомним, 29 ноября на Ставке верховного главнокомандующего Зеленский также обсуждал усиление оборонительных укреплений и противовоздушной обороны Украины.
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0a/18/1050445738_206:0:1165:719_1920x0_80_0_0_5aa1a7ee84a66925b1c9899d1e4f8f7a.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, сво, всу, укрепления, наступление, оборона, вс рф
Новости, Украина, СВО, ВСУ, укрепления, наступление, оборона, ВС РФ

Агония: Зеленский приказал быстро строить укрепления "на основных направлениях"

23:38 30.11.2023
 
© Телеграм @kyivodaВладимир Зеленский
Владимир Зеленский
© Телеграм @kyivoda
Читать в
Строительство оборонительных сооружений должно быть ускорено на Запорожском, Авдеевском, Марьинском, Купянском и Лиманском направлениях. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении
В четверг, 30 ноября, в Запорожье он провёл совещание с военным руководством по строительству фортификационных сооружений на "всех основных направлениях". Генералов украинской армии Зеленский попросил способствовать этому процессу.

"Это прежде всего Авдеевский, Марьинский и другие направления в Донецкой области (прим. ред. - ДНР) максимум внимания. Харьковщина это Купянское направление, также оборонительная линия Купянск Лиман. И вся Харьковщина, и Сумщина, и Черниговщина, и Киевская, и Ровенская область, Волынь. Также юг – Херсонская область", – заявил президент.

Зеленский отметил, что строить оборонительные укрепления будут, в том числе, за счёт инвестиций частного бизнеса для которого якобы "приоритет очевиден".
"Обсудили привлечение ресурсов, мотивацию, в частности, и частного бизнеса в этой работе, финансирование. Приоритет очевиден. Благодарен всем, кто работает именно на таком строительстве, на производстве материалов", – добавил он.
Напомним, 29 ноября на Ставке верховного главнокомандующего Зеленский также обсуждал усиление оборонительных укреплений и противовоздушной обороны Украины.
 
НовостиУкраинаСВОВСУукреплениянаступлениеоборонаВС РФ
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
00:31НБУ с 1 декабря отменяет ограничения по объёмам продажи наличной валюты населению
00:12ВСУ обстреляли Донецк ракетами нового типа
23:58У США заканчиваются средства для Украины – Пентагон
23:38Агония: Зеленский приказал быстро строить укрепления "на основных направлениях"
23:20Москалькова посетила пленных бойцов ВСУ по договорённости с украинским омбудсменом
23:03В Закарпатской области введут тотальную проверку документов
22:39РФ побеждает в конфликте на Украине – The Economist
22:03На Украине заявили что ТРЦ и ВУЗы помогают уклонистам
21:49В сети распространяются сообщения о готовящихся терактах в Курске
21:32Суд продлил арест экс-главе "Мотор Сич"
21:20ЕС согласовал выделение Украине €50 млрд – Sky News
20:59МИД РФ: "Правящий в Киеве неонацистский режим "перещеголял" даже страны Балтии"
20:51В Киеве второй раз за неделю порвался самый большой флаг Украины
20:45МИД РФ: Брюссель сорвал урегулирование конфликта между Молдавией и ПМР
20:33Вот и всё: Медведев прокомментировал отказ Киева от выборов
20:27Главная музыкальная интрига года: как прошла 28-я премия "Русского радио" "Золотой граммофон"
20:17Лавров напомнил ОБСЕ, как из Украины создавали антироссийский плацдарм
20:16Наименьший объём за полгода: на Украине подсчитали количество помощи за месяц
19:56Судей Киевского апелляционного суда "приняли" на взятке
19:55Украинские силовики подозревают жителей Запорожской области в массовой измене
Лента новостейМолния