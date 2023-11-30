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Агония: Зеленский приказал быстро строить укрепления "на основных направлениях"

Агония: Зеленский приказал быстро строить укрепления "на основных направлениях" - 30.11.2023 Украина.ру

Агония: Зеленский приказал быстро строить укрепления "на основных направлениях"

Строительство оборонительных сооружений должно быть ускорено на Запорожском, Авдеевском, Марьинском, Купянском и Лиманском направлениях. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении

2023-11-30T23:38

2023-11-30T23:38

2023-11-30T23:38

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В четверг, 30 ноября, в Запорожье он провёл совещание с военным руководством по строительству фортификационных сооружений на "всех основных направлениях". Генералов украинской армии Зеленский попросил способствовать этому процессу. Зеленский отметил, что строить оборонительные укрепления будут, в том числе, за счёт инвестиций частного бизнеса для которого якобы "приоритет очевиден". Напомним, 29 ноября на Ставке верховного главнокомандующего Зеленский также обсуждал усиление оборонительных укреплений и противовоздушной обороны Украины.

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, украина, сво, всу, укрепления, наступление, оборона, вс рф