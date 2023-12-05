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Украина выделила $867 тыс. на фортификации в Запорожской области
Украина выделила $867 тыс. на фортификации в Запорожской области - 05.12.2023 Украина.ру
Украина выделила $867 тыс. на фортификации в Запорожской области
На строительство укреплений в подконтрольной Вооружённым силам Украины части Запорожской области кабинет министров страны выделил 31,7 миллиона гривен (867,7 тысячи долларов). Об этом стало известно во вторник, 4 декабря, из сообщения пресс-службы правительства
2023-12-05T19:46
2023-12-05T19:46
2023-12-05T19:46
новости
украина
запорожское направление
запорожская область
сво
всу
бюджет
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Ранее президент Украины Владимир Зеленский приказал быстро строить укрепления "на основных направлениях": Запорожском, Авдеевском, Марьинском, Купянском и Лиманском. Отмечалось, что возводить оборонительные фортификации будут, в том числе, за счёт инвестиций частного бизнеса для которого якобы "приоритет очевиден". После эксперты сообщали, что ВС России перешли на тактику полного уничтожения Вооружённых сил Украины.
запорожское направление
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, запорожское направление, запорожская область, сво, всу, бюджет
Новости, Украина, Запорожское направление, Запорожская область, СВО, ВСУ, бюджет
Украина выделила $867 тыс. на фортификации в Запорожской области
На строительство укреплений в подконтрольной Вооружённым силам Украины части Запорожской области кабинет министров страны выделил 31,7 миллиона гривен (867,7 тысячи долларов). Об этом стало известно во вторник, 4 декабря, из сообщения пресс-службы правительства
"Выделено с целью укрепления обороноспособности государства Запорожской областной государственной администрации 31,7 миллиона гривен для строительства фортификационных сооружений", – сказано в тексте.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский приказал
быстро строить укрепления "на основных направлениях": Запорожском, Авдеевском, Марьинском, Купянском и Лиманском. Отмечалось, что возводить оборонительные фортификации будут, в том числе, за счёт инвестиций частного бизнеса для которого якобы "приоритет очевиден".
После эксперты сообщали, что ВС России перешли
на тактику полного уничтожения Вооружённых сил Украины.