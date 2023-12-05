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Украина выделила $867 тыс. на фортификации в Запорожской области

Украина выделила $867 тыс. на фортификации в Запорожской области - 05.12.2023 Украина.ру

Украина выделила $867 тыс. на фортификации в Запорожской области

На строительство укреплений в подконтрольной Вооружённым силам Украины части Запорожской области кабинет министров страны выделил 31,7 миллиона гривен (867,7 тысячи долларов). Об этом стало известно во вторник, 4 декабря, из сообщения пресс-службы правительства

2023-12-05T19:46

2023-12-05T19:46

2023-12-05T19:46

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Ранее президент Украины Владимир Зеленский приказал быстро строить укрепления "на основных направлениях": Запорожском, Авдеевском, Марьинском, Купянском и Лиманском. Отмечалось, что возводить оборонительные фортификации будут, в том числе, за счёт инвестиций частного бизнеса для которого якобы "приоритет очевиден". После эксперты сообщали, что ВС России перешли на тактику полного уничтожения Вооружённых сил Украины.

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новости, украина, запорожское направление, запорожская область, сво, всу, бюджет