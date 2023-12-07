Медведчук, комментируя убийство Кивы, заявил, что Зеленский – террорист - 07.12.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20231207/1051841496.html
Медведчук, комментируя убийство Кивы, заявил, что Зеленский – террорист
Медведчук, комментируя убийство Кивы, заявил, что Зеленский – террорист - 07.12.2023 Украина.ру
Медведчук, комментируя убийство Кивы, заявил, что Зеленский – террорист
Режим президента Украины Владимира Зеленского является террористическим, что в очередной раз подтвердило убийство экс-депутата Верховной Рады Ильи Кивы. Так прокомментировал гибель политика лидер запрещённой на Украине партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук в статье на сайте "Другая Украина"
2023-12-07T19:48
2023-12-07T19:49
новости
украина
виктор медведчук
кива
убийство
сбу
главное управление разведки украины (гур)
владимир зеленский
терроризм
сво
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103258/84/1032588424_0:194:3022:1894_1920x0_80_0_0_1e0ec83501060daaf7ed1b568be61811.jpg
По его словам, физическое устранение и покушение на политиков и журналистов – тех, кого на Украине считают "предателями" – становится обычным делом. Он напомнил о расправе над Дарьей Дугиной, Владленом Татарским, покушениях на Олега Царёва и Захара Прилепина за которыми стоит киевский режим. Зеленский, по мнению Медведчука, "ошалел от безнаказанности и требует всё новой крови". Далее он вспомнил высказывания погибшего Ильи Кивы, который "постоянно критиковал политику действующей власти" Украины. Как и многие, кто "понял преступность военной антироссийской истерии банды Зеленского", Кива оказался под угрозой. Политик считает, что "в современном мире такая террористическая власть просто не может существовать на международной арене, как и страна, которую возглавляют террористы". Экс-депутата Верховной Рады Ильи Кивы застрелили 6 декабря в Подмосковье. По факту произошедшего в Одинцовском городском округе возбуждено уголовное дело. По данным Reuters, Киву убили в рамках спецоперации Службы безопасности Украины. Позже в эфире украинского телеканала информацию подтвердил спикер Главного управления разведки Вооружённых сил Украины Андрей Юсов. Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк пообещал больше расправ, подобных убийству Кивы.
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103258/84/1032588424_70:0:2801:2048_1920x0_80_0_0_a3c89d1ae891305b40f66e2ce4277f90.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, виктор медведчук, кива, убийство, сбу, главное управление разведки украины (гур), владимир зеленский, терроризм, сво
Новости, Украина, Виктор Медведчук, Кива, убийство, СБУ, Главное управление разведки Украины (ГУР), Владимир Зеленский, терроризм, СВО

Медведчук, комментируя убийство Кивы, заявил, что Зеленский – террорист

19:48 07.12.2023 (обновлено: 19:49 07.12.2023)
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкЗаседание суда по делу В. Медведчука в Киеве
Заседание суда по делу В. Медведчука в Киеве - РИА Новости, 1920, 07.12.2023
© РИА Новости . Стрингер
Перейти в фотобанк
Читать в
Режим президента Украины Владимира Зеленского является террористическим, что в очередной раз подтвердило убийство экс-депутата Верховной Рады Ильи Кивы. Так прокомментировал гибель политика лидер запрещённой на Украине партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук в статье на сайте "Другая Украина"

"Убийство (...) Кивы очередной раз подтвердило, что банда Зеленского и свора его цепных псов в погонах, в целях зацепится за власть зубами, пойдет на любые преступления. (...) Подобная "операция" не может означать ничего иного, кроме как взятые на вооружение властью в качестве государственной политики террор и запугивание политических оппонентов", – отметил Медведчук.

По его словам, физическое устранение и покушение на политиков и журналистов – тех, кого на Украине считают "предателями" – становится обычным делом. Он напомнил о расправе над Дарьей Дугиной, Владленом Татарским, покушениях на Олега Царёва и Захара Прилепина за которыми стоит киевский режим. Зеленский, по мнению Медведчука, "ошалел от безнаказанности и требует всё новой крови".
Далее он вспомнил высказывания погибшего Ильи Кивы, который "постоянно критиковал политику действующей власти" Украины. Как и многие, кто "понял преступность военной антироссийской истерии банды Зеленского", Кива оказался под угрозой.
"Переход думающих граждан Украины на отторжение антироссийской истерии и пещерной русофобии и противодействие преступному режиму Зеленского не остановить карманным убийцами власти с помощью терроризма и казней. Это естественный, единственно правильный выбор тех, кому небезразлична судьба своего народа, выбор реальных патриотов и благородных людей, сторонников традиций, верности исторической памяти", – добавил Медведчук.
Политик считает, что "в современном мире такая террористическая власть просто не может существовать на международной арене, как и страна, которую возглавляют террористы".
Экс-депутата Верховной Рады Ильи Кивы застрелили 6 декабря в Подмосковье. По факту произошедшего в Одинцовском городском округе возбуждено уголовное дело. По данным Reuters, Киву убили в рамках спецоперации Службы безопасности Украины. Позже в эфире украинского телеканала информацию подтвердил спикер Главного управления разведки Вооружённых сил Украины Андрей Юсов. Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк пообещал больше расправ, подобных убийству Кивы.
 
НовостиУкраинаВиктор МедведчукКиваубийствоСБУГлавное управление разведки Украины (ГУР)Владимир ЗеленскийтерроризмСВО
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
20:10ВСУ обвиняют протестующих на границе поляков в неудачах на фронте
19:48Медведчук, комментируя убийство Кивы, заявил, что Зеленский – террорист
19:12Ищенко объяснил, почему его не пугают громкие убийства, организованные украинскими террористами
19:08Депутат Рады предрекла проблемы с социальными выплатами из-за отсутствия американской поддержки
19:03Теракт на БАМе, увольнение Вениславского. Итоги 7 декабря на Украине
19:00Норвегия усложнит условия пребывания украинских беженцев в стране
18:57Владимир Васильев: За деньги для Украины Байден готов воевать с Россией
18:32Столтенберг пообещал помочь странам НАТО потратить их средства
18:31Бессмысленный террор и устрашение для возможных перебежчиков. Убит Илья Кива
18:15Раиси назвал ситуацию в секторе Газа мировой проблемой, поддерживаемой США
18:00Денис Мантуров передал 500 УАЗ Патриот для нужд СВО
17:48Кавказ, Средняя Азия и... О тяжёлом сценарии Запада для России и условиях для победы - Перенджиев
17:45Запад сделал из Украины врага, когда Россия отказалась враждовать с Китаем - Митрополит Тихон
17:38Бойцы ВСУ не могут отступать, за ними – заградотряды, заявил генерал Гурулев
17:26"Оставил паспорт — вручили повестку": украинцы остерегаются ходить на каток
17:18России не нужна победа над украинским народом, заявил митрополит Тихон
17:02"Россия троллит". Западные медиа возмущены визитом Путина на Ближний Восток
17:01Нардеп Дубинский в суде показал сломанные ребра
16:30Пока США помогают Киеву, террористические атаки продолжатся — Володин об убийстве Кивы
16:29"Хлоп! И в одну секунду". Путин рассказал о принципах западных лидеров
Лента новостейМолния