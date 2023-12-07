https://ukraina.ru/20231207/1051841496.html

Медведчук, комментируя убийство Кивы, заявил, что Зеленский – террорист

Медведчук, комментируя убийство Кивы, заявил, что Зеленский – террорист - 07.12.2023 Украина.ру

Медведчук, комментируя убийство Кивы, заявил, что Зеленский – террорист

Режим президента Украины Владимира Зеленского является террористическим, что в очередной раз подтвердило убийство экс-депутата Верховной Рады Ильи Кивы. Так прокомментировал гибель политика лидер запрещённой на Украине партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук в статье на сайте "Другая Украина"

2023-12-07T19:48

2023-12-07T19:48

2023-12-07T19:49

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По его словам, физическое устранение и покушение на политиков и журналистов – тех, кого на Украине считают "предателями" – становится обычным делом. Он напомнил о расправе над Дарьей Дугиной, Владленом Татарским, покушениях на Олега Царёва и Захара Прилепина за которыми стоит киевский режим. Зеленский, по мнению Медведчука, "ошалел от безнаказанности и требует всё новой крови". Далее он вспомнил высказывания погибшего Ильи Кивы, который "постоянно критиковал политику действующей власти" Украины. Как и многие, кто "понял преступность военной антироссийской истерии банды Зеленского", Кива оказался под угрозой. Политик считает, что "в современном мире такая террористическая власть просто не может существовать на международной арене, как и страна, которую возглавляют террористы". Экс-депутата Верховной Рады Ильи Кивы застрелили 6 декабря в Подмосковье. По факту произошедшего в Одинцовском городском округе возбуждено уголовное дело. По данным Reuters, Киву убили в рамках спецоперации Службы безопасности Украины. Позже в эфире украинского телеканала информацию подтвердил спикер Главного управления разведки Вооружённых сил Украины Андрей Юсов. Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк пообещал больше расправ, подобных убийству Кивы.

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, виктор медведчук, кива, убийство, сбу, главное управление разведки украины (гур), владимир зеленский, терроризм, сво