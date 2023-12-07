https://ukraina.ru/20231207/1051841496.html
Медведчук, комментируя убийство Кивы, заявил, что Зеленский – террорист
Медведчук, комментируя убийство Кивы, заявил, что Зеленский – террорист - 07.12.2023 Украина.ру
Медведчук, комментируя убийство Кивы, заявил, что Зеленский – террорист
Режим президента Украины Владимира Зеленского является террористическим, что в очередной раз подтвердило убийство экс-депутата Верховной Рады Ильи Кивы. Так прокомментировал гибель политика лидер запрещённой на Украине партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук в статье на сайте "Другая Украина"
2023-12-07T19:48
2023-12-07T19:48
2023-12-07T19:49
новости
украина
виктор медведчук
кива
убийство
сбу
главное управление разведки украины (гур)
владимир зеленский
терроризм
сво
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По его словам, физическое устранение и покушение на политиков и журналистов – тех, кого на Украине считают "предателями" – становится обычным делом. Он напомнил о расправе над Дарьей Дугиной, Владленом Татарским, покушениях на Олега Царёва и Захара Прилепина за которыми стоит киевский режим. Зеленский, по мнению Медведчука, "ошалел от безнаказанности и требует всё новой крови". Далее он вспомнил высказывания погибшего Ильи Кивы, который "постоянно критиковал политику действующей власти" Украины. Как и многие, кто "понял преступность военной антироссийской истерии банды Зеленского", Кива оказался под угрозой. Политик считает, что "в современном мире такая террористическая власть просто не может существовать на международной арене, как и страна, которую возглавляют террористы". Экс-депутата Верховной Рады Ильи Кивы застрелили 6 декабря в Подмосковье. По факту произошедшего в Одинцовском городском округе возбуждено уголовное дело. По данным Reuters, Киву убили в рамках спецоперации Службы безопасности Украины. Позже в эфире украинского телеканала информацию подтвердил спикер Главного управления разведки Вооружённых сил Украины Андрей Юсов. Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк пообещал больше расправ, подобных убийству Кивы.
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Украина.ру
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, виктор медведчук, кива, убийство, сбу, главное управление разведки украины (гур), владимир зеленский, терроризм, сво
Новости, Украина, Виктор Медведчук, Кива, убийство, СБУ, Главное управление разведки Украины (ГУР), Владимир Зеленский, терроризм, СВО
Медведчук, комментируя убийство Кивы, заявил, что Зеленский – террорист
19:48 07.12.2023 (обновлено: 19:49 07.12.2023)
Режим президента Украины Владимира Зеленского является террористическим, что в очередной раз подтвердило убийство экс-депутата Верховной Рады Ильи Кивы. Так прокомментировал гибель политика лидер запрещённой на Украине партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук в статье на сайте "Другая Украина"
"Убийство (...) Кивы очередной раз подтвердило, что банда Зеленского и свора его цепных псов в погонах, в целях зацепится за власть зубами, пойдет на любые преступления. (...) Подобная "операция" не может означать ничего иного, кроме как взятые на вооружение властью в качестве государственной политики террор и запугивание политических оппонентов", – отметил Медведчук.
По его словам, физическое устранение и покушение на политиков и журналистов – тех, кого на Украине считают "предателями" – становится обычным делом. Он напомнил о расправе над Дарьей Дугиной, Владленом Татарским, покушениях на Олега Царёва и Захара Прилепина за которыми стоит киевский режим. Зеленский, по мнению Медведчука, "ошалел от безнаказанности и требует всё новой крови".
Далее он вспомнил высказывания погибшего Ильи Кивы, который "постоянно критиковал политику действующей власти" Украины. Как и многие, кто "понял преступность военной антироссийской истерии банды Зеленского", Кива оказался под угрозой.
"Переход думающих граждан Украины на отторжение антироссийской истерии и пещерной русофобии и противодействие преступному режиму Зеленского не остановить карманным убийцами власти с помощью терроризма и казней. Это естественный, единственно правильный выбор тех, кому небезразлична судьба своего народа, выбор реальных патриотов и благородных людей, сторонников традиций, верности исторической памяти", – добавил Медведчук.
Политик считает, что "в современном мире такая террористическая власть просто не может существовать на международной арене, как и страна, которую возглавляют террористы".
Экс-депутата Верховной Рады Ильи Кивы застрелили 6 декабря в Подмосковье. По факту произошедшего в Одинцовском городском округе возбуждено
уголовное дело. По данным Reuters, Киву убили в рамках спецоперации Службы безопасности Украины. Позже в эфире украинского телеканала информацию подтвердил
спикер Главного управления разведки Вооружённых сил Украины Андрей Юсов. Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк пообещал
больше расправ, подобных убийству Кивы.