https://ukraina.ru/20231206/1051751172.html

"Зеленский заплатит за ошибки". Украинские эксперты и политики о разрушении страны

"Зеленский заплатит за ошибки". Украинские эксперты и политики о разрушении страны - 06.12.2023 Украина.ру

"Зеленский заплатит за ошибки". Украинские эксперты и политики о разрушении страны

В украинском экспертном сообществе - и не только - продолжают обсуждать конфликт между главкомом ВСУ Валерием Залужным и президентом Владимиром Зеленским.

2023-12-06T06:29

2023-12-06T06:29

2023-12-06T06:39

эксклюзив

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украина

всу

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андрей ермолаев

политика

эксперты

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Конфликт этот сейчас уже перешел в открытую плоскость, пишет The Economist. Отмечается также, что конфликт был предсказуем из-за того, что украинское контрнаступление затянулось и пошло не по плану.Об этом пишут и украинские СМИ. Так, "Украинская правда" со ссылкой на свои источники в окружении Зеленского сообщает, что вопрос об отставке Залужного может перейти из гипотетической в практическую плоскость из-за "чрезмерной откровенности" главкома ВСУ в разговорах с западными партнерами в внутренней ситуации в стране и в руководстве. Однако, указывают авторы публикации, "значительная часть команды президента категорически против отставки нынешнего главкома".Впрочем, ко всем этим сообщениям следует относиться со скепсисом, это "дело ЦИПСО", считает украинский военный эксперт Роман Свитан. Он в эфире интернет-канала "Фабрика новин" предположил, что этими сообщениями о гипотетическом конфликте хотят прикрыть какие-то другие действия – например, закрытие "дела" против олигарха Коломойского или планы продажи украинской земли юридическим фирмам с 1 января 2024 года. То есть, прикрывают то, что может реально всколыхнуть украинское общество, отметил эксперт.По мнению Свитана, у Залужного нет необходимости общаться с обществом посредством таких статей, он это делает через ВСУ, которые сегодня являются "слепком общества". Эксперт добавил, что политикам не удастся помешать процессу управления ВСУ, поскольку уже проведена "красная линия", отсекающая "мирное существование демократическое от военных действий – это введение военного положения"."Вот политики были интересны до того времени, пока не было введено военное положение, и армия не начала выполнять свои боевые задачи", - заявил Свитан. По его словам, вернуться к прежней ситуации можно будет только после выхода на границу 1991 года и отмены военного положения – тогда политики могут снова "включать какие-то механизмы художественного свиста".Но у политиков, по всей видимости, свои соображения на этот счет. Депутат Верховной Рады Марьяна Безуглая, критиковавшая главкома ВСУ Залужного, теперь разместила в соцсети предложение проголосовать и выбрать ему замену в списке из десяти кандидатур.Ранее мэр Киева Виталий Кличко в интервью швейцарскому изданию 20 Minuten заявил, что Залужный "сказал правду" о патовой ситуации на фронте в своей статье для The Economist."Он сказал правду. Иногда люди не хотят слышать правду. Но в конечном счете он несет ответственность. Он объяснил и обосновал, каково положение сегодня. Разумеется, мы можем эйфорически лгать своему народу и нашим партнерам. Но вечно делать это не получится. Некоторые наши политики раскритиковали Залужного за эти четкие слова - несправедливо. Я - на его стороне", - заявил Кличко. По его словам, "Зеленский заплатит за ошибки, которые он совершил".Мэр Киева добавил, что "сегодня президент имеет важную функцию, и мы должны поддерживать его до окончания войны, но в конце войны каждый политик ответит за свои успехи и провалы".Что касается провалов (или того, что часть украинского общества считает "провалом"). Украинский политолог Владимир Цыбулько отметил в эфире телеканала "Первый", что Зеленский и его окружение перед началом переговоров о членстве Украины в ЕС генерируют такое количество скандалов, что этим заставляют западных партнеров задуматься о неготовности Киева к таким переговорам. По мнению эксперта, этим Зеленский напоминает… Януковича перед Вильнюсом в 2013 году.Цыбулько также отметил, что, раз выборы переносятся, то логично было бы создавать коалицию в парламенте и создавать коалиционное правительство с ясной программой. Это, по его словам, могло бы убедить общество, что страна не сворачивает "с проевропейского проНАТОвского пути"."А главное, это был бы механизм возращения к демократии. Ибо то, что сделали с Конституцией Зеленский и его окружение, это, честно говоря, граничит с криминалом – это не только элементы политической борьбы, это просто растаптывание прав человека и Конституции страны", - считает политолог.Он добавил, что если политическое руководство не сможет обеспечить ВСУ оружием, если будут новые поражения и утрата новых территорий, то общество обвинит в этом не военных, но обвинит политиков.В целом можно сказать, что приходит осознание глубины той пропасти, в которую летит страна, и это не остановить телевизором и "какими-то завываниями пропагандистскими", считает известный украинский политолог Андрей Ермолаев."Сейчас фокус общественный смещается не на лидеров войны, а на лидеров спасения страны. Потому что то, что с нами происходит — это уже не разрушение, а обрушение", - сказал эксперт в эфире интернет-канала "Да это так". Он пояснил: "Обрушаются наши устои, наши способности и навыки жить, мы теряем возможность как-либо планировать нашу жизнь как жизнь, потому что каждый день мы сталкиваемся с новыми и новыми угрозами потери этой жизни".Ермолаев отметил, что идеология войны предусматривает самопожертвование за страну, за государство — добровольно ли, вынужденно ли… Это относится не только к военным, ко всем. Но готовы ли к этому все? Или есть другие ценностные ориентации? "Что важнее — жизнь или борьба до последнего, до последней жизни?", - задал политолог вопрос, который задают себе многие.Ермолаев добавил, что изменилось и восприятие времени — а именно, исчезло ощущение перспективы, исчезает само будущее, поскольку возможности исчезают одна за другой — ты не можешь перемещаться, не можешь выбирать работу и т. д. Утрачена возможность самореализации, происходит быстрое перемешивание привычных устоев и укладов, обрушаются вчерашние и сегодняшние авторитеты, общество лишено ориентиров - "нам не за кем пойти".Общество живет и движется тогда, когда понятны цели, отметил политолог. Сейчас прежняя убежденность в том, что вот-вот - и "враг дрогнет", эта убежденность уходит, прежние авторитеты теряют свой авторитет, новых целей нет, описал ситуацию Ермолаев. По его словам, украинскому обществу срочно необходимо переосмысление реальности, нужно понять, "туда ли идем".

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Сергей Зуев

Сергей Зуев

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Сергей Зуев

эксклюзив, сво, украина, всу, владимир зеленский, валерий залужный, андрей ермолаев, политика, эксперты