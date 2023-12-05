У Зеленского есть довод, который 100% услышит Сенат США. Грег Вайнер о том, получит ли деньги Украина
Позиция Владимира Зеленского будет близка к позиции палестинцев, когда он будет выступит с речью в Сенате США. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал американист, политолог Грег Вайнер.
Во вторник ( в Москве - в ночь со вторника на среду) 5 декабря глава Киева Владимир Зеленский выступит по видеосвязи перед сенаторами США на закрытом брифинге, сообщил лидер демократов в Сенате Чак Шумер. после этого состоится контрольное голосование в том числе о финансировании Украины.
— Грег, поспособствует ли речь Зеленского одобрению Конгрессом США очередного транша военной помощи для Украины?
— Я бы этот вопрос адресовал спичрайтерам Зеленского. Все теперь зависит только от них: как будет построено выступление интонационно, что там будет обозначено. Могу лишь сказать, что это будет продуманный и максимально прокаченный спич. От этого, несомненно, зависит и судьба Зеленского.
Я думаю, учитывая конфликтную ситуацию с Залужным и последние слухи о том, что Зеленский собирается его увольнять — конечно, все упирается в то, получит ли киевский лидер деньги.
Рассчитывать на заявленный и запрошенный Байденом 61 миллиард долларов вряд ли стоит — о такой цифре, конечно, речи не идёт. Но определённую сумму, например, 30 миллиардов или меньше, Зеленский точно может получить.
— Почему?
— Финансовые антиукраинские настроения особенно сильны в Конгрессе. А в Сенате многие республиканцы не готовы отказываться от своих обязательств по отношению к Украине.
Например, из 50 сенаторов-демократов и 50 сенаторов-республиканцев последние непоколебимо стоят на нежелание помогать Украине, а первые все больше колеблются — стоит или нет голосовать за финансирование Киева.
До выборов остается примерно 11 месяцев и многие сенаторы, особенно которые планируют переизбираться, тщательно взвешивают свои решения и считают и голоса, и доллары, и бюджеты — все вместе.
— Республиканцы стремятся увязать дальнейшее финансирование Украины с выделением средств на обеспечение безопасности на границе с Мексикой для пресечения нелегальной миграции. То есть для них все-таки внутренняя ситуация с Мексикой важнее?
— Не стоит заблуждаться. Обратите внимание на важный момент. И для республиканцев, и для демократов в первую очередь важен американский избиратель и его голоса. А для простых американцев, естественно, проблемы с нелегальными мигрантами и безопасностью на границе с Мексикой куда ближе, чем ситуация с Украиной.
— На какие болевые точки американских сенаторов будет нажимать Зеленский, чтобы выбить как можно больше денег для Вооружённых сил Украины (ВСУ)?
— Во-первых, будет идти речь о противостоянии: дескать, Украина — это тот самый бастион, который противостоит "российской агрессии". В принципе, почти все американцы такую точку зрения поддерживают — то есть для Америки это будет понятным аргументом. Поэтому такой довод будет 100% услышан в Сенате.
Во-вторых, Зеленский обязательно расскажет о якобы ужасном, агрессивном поведении российских войск — обязательно будет упомянута Буча и жертвы среди мирного населения, разгромленные и уничтоженные города и все в этом стиле.
Я думаю, позиция Зеленского будет близка к позиции палестинцев, которые проживают в Газе и жалуются мировому сообществу на действия Израиля. Якобы несчастная Украина (которая проиграла "контрнаступ") снова выйдет на сцену в такой концептуальной подаче Зеленского.
18:16Контрольное голосование. В среду, 6.12, в Конгрессе США решается судьба Украины, Зеленского и БайденаВечером 4 декабря лидер демократического большинства в верхней палате Конгресса Чак Шумер в ходе слушаний объявил, что подал ходатайство о закрытии дебатов по запросу президента страны Джо Байдена на выделение дополнительных средств на цели национальной безопасности, включающему финансирование Украины, Израиля и укрепление границы США с Мексикой.
— Обсуждение назначено на 6 декабря. Почему Сенат поставил на ускорение решение по украинскому вопросу?
— Во-первых, Белый дом давит на Сенат, что Украине помогать больше нечем и так далее. Зеленский поэтому и выступает накануне голосования.
Во-вторых, впереди традиционные рождественские праздники, и все в США хотят поскорее закрыть вопрос по Украине — у американцев принято все головные боли заканчивать перед Рождеством.
Кроме того, им нужно проголосовать, потом отредактировать закон, провести через комитеты — это довольно объемная работа.
— Председатель Палаты представителей республиканец Майк Джонсон отметил, что администрация Байдена не смогла по существу представить ясную стратегию действий на Украине, путей решения конфликта или план подотчётности помощи ВСУ… Почему?
— У демократов до сих пор не ясно, кто будет кандидатом в президенты от их партии. Будет ли это Байден или кто-то другой. В зависимости от претендента будет выработана стратегия, а пока ее нет, никто на себя не хочет брать такую ответственность.
18:16Контрольное голосование. В среду, 6.12, в Конгрессе США решается судьба Украины, Зеленского и БайденаВечером 4 декабря лидер демократического большинства в верхней палате Конгресса Чак Шумер в ходе слушаний объявил, что подал ходатайство о закрытии дебатов по запросу президента страны Джо Байдена на выделение дополнительных средств на цели национальной безопасности, включающему финансирование Украины, Израиля и укрепление границы США с Мексикой.