https://ukraina.ru/20231205/1051773609.html

У Зеленского есть довод, который 100% услышит Сенат США. Грег Вайнер о том, получит ли деньги Украина

У Зеленского есть довод, который 100% услышит Сенат США. Грег Вайнер о том, получит ли деньги Украина - 05.12.2023 Украина.ру

У Зеленского есть довод, который 100% услышит Сенат США. Грег Вайнер о том, получит ли деньги Украина

Позиция Владимира Зеленского будет близка к позиции палестинцев, когда он будет выступит с речью в Сенате США. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал американист, политолог Грег Вайнер.

2023-12-05T20:38

2023-12-05T20:38

2023-12-05T20:38

интервью

украина

сенат

сша

владимир зеленский

джо байден

финансирование

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Во вторник ( в Москве - в ночь со вторника на среду) 5 декабря глава Киева Владимир Зеленский выступит по видеосвязи перед сенаторами США на закрытом брифинге, сообщил лидер демократов в Сенате Чак Шумер. после этого состоится контрольное голосование в том числе о финансировании Украины.— Грег, поспособствует ли речь Зеленского одобрению Конгрессом США очередного транша военной помощи для Украины?— Я бы этот вопрос адресовал спичрайтерам Зеленского. Все теперь зависит только от них: как будет построено выступление интонационно, что там будет обозначено. Могу лишь сказать, что это будет продуманный и максимально прокаченный спич. От этого, несомненно, зависит и судьба Зеленского.Я думаю, учитывая конфликтную ситуацию с Залужным и последние слухи о том, что Зеленский собирается его увольнять — конечно, все упирается в то, получит ли киевский лидер деньги.Рассчитывать на заявленный и запрошенный Байденом 61 миллиард долларов вряд ли стоит — о такой цифре, конечно, речи не идёт. Но определённую сумму, например, 30 миллиардов или меньше, Зеленский точно может получить.— Почему?— Финансовые антиукраинские настроения особенно сильны в Конгрессе. А в Сенате многие республиканцы не готовы отказываться от своих обязательств по отношению к Украине. Например, из 50 сенаторов-демократов и 50 сенаторов-республиканцев последние непоколебимо стоят на нежелание помогать Украине, а первые все больше колеблются — стоит или нет голосовать за финансирование Киева.До выборов остается примерно 11 месяцев и многие сенаторы, особенно которые планируют переизбираться, тщательно взвешивают свои решения и считают и голоса, и доллары, и бюджеты — все вместе.— Республиканцы стремятся увязать дальнейшее финансирование Украины с выделением средств на обеспечение безопасности на границе с Мексикой для пресечения нелегальной миграции. То есть для них все-таки внутренняя ситуация с Мексикой важнее?— Не стоит заблуждаться. Обратите внимание на важный момент. И для республиканцев, и для демократов в первую очередь важен американский избиратель и его голоса. А для простых американцев, естественно, проблемы с нелегальными мигрантами и безопасностью на границе с Мексикой куда ближе, чем ситуация с Украиной.— На какие болевые точки американских сенаторов будет нажимать Зеленский, чтобы выбить как можно больше денег для Вооружённых сил Украины (ВСУ)?— Во-первых, будет идти речь о противостоянии: дескать, Украина — это тот самый бастион, который противостоит "российской агрессии". В принципе, почти все американцы такую точку зрения поддерживают — то есть для Америки это будет понятным аргументом. Поэтому такой довод будет 100% услышан в Сенате.Во-вторых, Зеленский обязательно расскажет о якобы ужасном, агрессивном поведении российских войск — обязательно будет упомянута Буча и жертвы среди мирного населения, разгромленные и уничтоженные города и все в этом стиле.Я думаю, позиция Зеленского будет близка к позиции палестинцев, которые проживают в Газе и жалуются мировому сообществу на действия Израиля. Якобы несчастная Украина (которая проиграла "контрнаступ") снова выйдет на сцену в такой концептуальной подаче Зеленского.— Обсуждение назначено на 6 декабря. Почему Сенат поставил на ускорение решение по украинскому вопросу?— Во-первых, Белый дом давит на Сенат, что Украине помогать больше нечем и так далее. Зеленский поэтому и выступает накануне голосования.Во-вторых, впереди традиционные рождественские праздники, и все в США хотят поскорее закрыть вопрос по Украине — у американцев принято все головные боли заканчивать перед Рождеством. Кроме того, им нужно проголосовать, потом отредактировать закон, провести через комитеты — это довольно объемная работа.— Председатель Палаты представителей республиканец Майк Джонсон отметил, что администрация Байдена не смогла по существу представить ясную стратегию действий на Украине, путей решения конфликта или план подотчётности помощи ВСУ… Почему?— У демократов до сих пор не ясно, кто будет кандидатом в президенты от их партии. Будет ли это Байден или кто-то другой. В зависимости от претендента будет выработана стратегия, а пока ее нет, никто на себя не хочет брать такую ответственность.

https://ukraina.ru/20230124/1042919705.html

https://ukraina.ru/20231205/1051769798.html

https://ukraina.ru/20231205/1051769798.html

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Анна Черкасова

Анна Черкасова

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Анна Черкасова

интервью, украина, сенат, сша, владимир зеленский, джо байден, финансирование