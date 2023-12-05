Немецкие журналисты напомнили о забытом обещании Зеленского - 05.12.2023 Украина.ру
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Немецкие журналисты напомнили о забытом обещании Зеленского
Немецкие журналисты напомнили о забытом обещании Зеленского - 05.12.2023 Украина.ру
Немецкие журналисты напомнили о забытом обещании Зеленского
В 2019 году нынешний глава киевского режима Владимир Зеленский заявлял, что не собирается идти на второй президентский срок. Сегодня он забыл о своём обещании, считают журналисты немецкого издания Die Welt
2023-12-05T19:29
2023-12-05T19:29
новости
украина
владимир зеленский
президентские выборы
сво
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По данным СМИ, высокие рейтинги Зеленского остались позади, хотя ранее он действительно был одним их самых интересных политиков. На популярность президента и его авторитет пагубно влияют также разногласия с Главнокомандующим армией Валерием Залужным и мэром Киева Виталием Кличко. По мнению авторов статьи, некоторые регионы Украины останутся под контролем России, а Владимир Зеленский так и не сможет стать "архитектором безоговорочной победы" над РФ. Напомним, 30 ноября этого года все фракции Верховной Рады подписали декларацию о недопущении президентских и парламентских выборов на Украине в период ведения боевых действий. До этого лидер фракции "Слуга народа" Давид Арахамия исключил проведение всех видов выборов в демократичной Украине в 2024 году. Супруга Владимира Зеленского Елена заявляла, что не хотела бы, чтобы её муж шёл на второй президентский срок. Издание "Украина.ру" писало, что президент страны Владимир Зеленский хочет выборов, но боится США, олигархов, главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного и компромата о кокаине.
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Новости
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новости, украина, владимир зеленский, президентские выборы, сво
Новости, Украина, Владимир Зеленский, президентские выборы, СВО

Немецкие журналисты напомнили о забытом обещании Зеленского

19:29 05.12.2023
 
Владимир Зеленский
Владимир Зеленский
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В 2019 году нынешний глава киевского режима Владимир Зеленский заявлял, что не собирается идти на второй президентский срок. Сегодня он забыл о своём обещании, считают журналисты немецкого издания Die Welt
"Зеленский заявил, что будет баллотироваться на выборах, если они состоятся. Похоже, он забыл свое обещание, данное во время избирательной кампании 2019 года, что он будет занимать пост президента только один срок", – приводит РИА Новости текст публикации.
По данным СМИ, высокие рейтинги Зеленского остались позади, хотя ранее он действительно был одним их самых интересных политиков. На популярность президента и его авторитет пагубно влияют также разногласия с Главнокомандующим армией Валерием Залужным и мэром Киева Виталием Кличко.
По мнению авторов статьи, некоторые регионы Украины останутся под контролем России, а Владимир Зеленский так и не сможет стать "архитектором безоговорочной победы" над РФ.
"Оставаться на посту военного президента как можно дольше, похоже, является тем вариантом с точки зрения политической власти, который больше всего поможет Зеленскому. С выборами или без них",– резюмируют журналисты.
Напомним, 30 ноября этого года все фракции Верховной Рады подписали декларацию о недопущении президентских и парламентских выборов на Украине в период ведения боевых действий.
До этого лидер фракции "Слуга народа" Давид Арахамия исключил проведение всех видов выборов в демократичной Украине в 2024 году.
Супруга Владимира Зеленского Елена заявляла, что не хотела бы, чтобы её муж шёл на второй президентский срок.
Издание "Украина.ру" писало, что президент страны Владимир Зеленский хочет выборов, но боится США, олигархов, главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного и компромата о кокаине.
 
НовостиУкраинаВладимир Зеленскийпрезидентские выборыСВО
 
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Заголовок открываемого материала
19:29Немецкие журналисты напомнили о забытом обещании Зеленского
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