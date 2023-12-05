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Немецкие журналисты напомнили о забытом обещании Зеленского

Немецкие журналисты напомнили о забытом обещании Зеленского - 05.12.2023 Украина.ру

Немецкие журналисты напомнили о забытом обещании Зеленского

В 2019 году нынешний глава киевского режима Владимир Зеленский заявлял, что не собирается идти на второй президентский срок. Сегодня он забыл о своём обещании, считают журналисты немецкого издания Die Welt

2023-12-05T19:29

2023-12-05T19:29

2023-12-05T19:29

новости

украина

владимир зеленский

президентские выборы

сво

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По данным СМИ, высокие рейтинги Зеленского остались позади, хотя ранее он действительно был одним их самых интересных политиков. На популярность президента и его авторитет пагубно влияют также разногласия с Главнокомандующим армией Валерием Залужным и мэром Киева Виталием Кличко. По мнению авторов статьи, некоторые регионы Украины останутся под контролем России, а Владимир Зеленский так и не сможет стать "архитектором безоговорочной победы" над РФ. Напомним, 30 ноября этого года все фракции Верховной Рады подписали декларацию о недопущении президентских и парламентских выборов на Украине в период ведения боевых действий. До этого лидер фракции "Слуга народа" Давид Арахамия исключил проведение всех видов выборов в демократичной Украине в 2024 году. Супруга Владимира Зеленского Елена заявляла, что не хотела бы, чтобы её муж шёл на второй президентский срок. Издание "Украина.ру" писало, что президент страны Владимир Зеленский хочет выборов, но боится США, олигархов, главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного и компромата о кокаине.

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новости, украина, владимир зеленский, президентские выборы, сво