Зеленский хочет выборов, но боится США, олигархов, Залужного и компромата о кокаине - 28.11.2023 Украина.ру
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Зеленский хочет выборов, но боится США, олигархов, Залужного и компромата о кокаине
Зеленский хочет выборов, но боится США, олигархов, Залужного и компромата о кокаине - 28.11.2023 Украина.ру
Зеленский хочет выборов, но боится США, олигархов, Залужного и компромата о кокаине
Теоретически выборы президента Украины (по плану 31 марта 2024 года) могут состояться в отличие от парламентских выборов, которые запрещены Конституцией во время боевых действий
2023-11-28T06:10
2023-11-28T06:10
эксклюзив
владимир зеленский
андрей ермак
валерий залужный
алексей арестович
джо байден
ринат ахметов
игорь коломойский
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Избирательный процесс главы государства во время войны запрещен только законом, но его можно переголосовать – для этого достаточно 226 голосов в Верховной Раде. Они у Зеленского есть.Но тут вопрос: а хочет ли их Зеленский? С одной стороны, да, а с другой – нет.О том, почему существует такая двойственность в этом вопросе, изданию Украина.ру на условиях анонимности рассказал один из ведущих политтехнологов Украины, участвовавший в избирательных кампаниях Леонида Кучмы и Виктора Янукович, а также многих парламентских партий:"Да, Зеленский хочет сейчас их провести, но тут есть несколько но.Первое, он находится сегодня в положении Виктора Януковича перед Евромайданом. Если бы не его жадность и не жадность старшего сына – Саши Стоматолога, которые решили отжать собственность у многих олигархов, то вряд ли бы те поддержали Евромайдан. Они бы прежде хорошенько подумали.У Зеленского сейчас очень напряженные отношения с олигархами: Коломойский в СИЗО (правда, говорят, что таким образом его прячут от американцев, чтоб его им не выдавать), Жеваго – под следствием, у Рината собираются отнять электросети, против людей Фирташа уголовные дела. Только у Пинчука нет конфликта с Зеленским, но это потому, что у него друзья в американском посольстве и в Демократической партии. Но как только демократов отодвинут от власти, то послов будут назначать другие.А если олигархи во время выборов поведут себя так же, как и в случае с Януковичем? Откажут в поддержке. Это очень опасно. Они на всё способны".По словам нашего собеседника, надо учитывать, говоря о Зеленском, две его особенности: первая, он истеричен; вторая – внушаем.На него в плане формирования его представления об окружающем мире влияют два человека. Прежде всего, конечно, Андрей Ермак, и глава СБУ Василий Малюк, который постоянно внушает ему, что на него русские и "не русские" постоянно готовят покушения и другие козни. В общем, формирует в Зеленском параноидальное восприятие того, что происходит вокруг него.Поэтому всё вокруг себя Зеленский тотально зачистил. В его команде кроме Михаила Подоляка только участники "95 квартала": даже Борис Шефир, не имеющий как его брат отношения к работе Офиса президента, и отставленный Кирилл Тимошенко пасутся где-то рядом с Банковой.Зеленский всего боится, он никому не доверяет."Второе, это позиция американцев по поводу выборов. Еще полгода назад команда Зеленского хотела получить под выборы 5 млрд долларов у американцев. Но последних напрягает, что Зеленский хочет провести выборы через портал "Дия". Все бы хорошо, но как такое голосование контролировать.Тут сразу будет поставлен вопрос о легитимности голосования. Поэтому Байден не хочет за это отвечать, так как можно получить обвинение в поддержке фальсификации выборов во время его собственной избирательной кампании. Скандала Вашингтону не хочется. И вообще, Америке не нужен сильный Зеленский, который постоянно ее шантажирует – типа не дадите оружия, мы отодвинем фронт назад", - считает источник издания Украина.ру.Третье, если американцы не дадут денег на выборы, то где их брать? У олигархов всё отнимать?Четвертое - Залужный. Что делать с ним? У него почти нет антирейтинга, у него очень хорошие непосредственные связи с американцами, он у них на хорошем счету. Он в глазах национал-патриотической части украинского общества народный герой – спас Киев, освободил Херсон и Харьковскую область от русских. Он не лезет и не комментирует политику. Занимается только военными делами, что не отражается негативно на его имидже и рейтинге. Его попытались связать с Порошенко, чтобы замазать негативным имиджем последнего, но не получилось. В свое время Залужному предложили войти в список Зеленского, чтобы контролировать и повязать по рукам и ногам, но он отказался идти в политику. Это было дальновидное решение.Просто так генерала не списать. А если во время выборов Залужный начнет говорить: например, о коррупции в окружении Зеленского – о том же экс-министре обороны Резникове? И чтобы сейчас не говорили негативного члены команды "95 квартал" о Залужном, это никак не отражается на его рейтинге.Пятое, Зеленский боится, что будет второй тур.Шестое, выброс компромата. Считается, что у Коломойского есть много компрометирующего видео еще с допрезидентских времен, где засняты моменты употребления Зеленским наркотиков и "бухла". Всем известно, как "95 квартал" очень любил проводить разного рода патти.Седьмое, фактор Арестовича. Сейчас его шансы минимальны. Но и у Зеленского перед выборами шансы также были минимальны. Арестович сейчас живет в Лондоне, а его финансирует Ринат Ахметов.В общем, у Зеленского сейчас всё очень сложно в плане выборов.
https://ukraina.ru/20231127/1051430700.html
https://ukraina.ru/20231127/1051352886.html
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Александр Чаленко
Александр Чаленко
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5
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96
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Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, владимир зеленский, андрей ермак, валерий залужный, алексей арестович, джо байден, ринат ахметов, игорь коломойский
Эксклюзив, Владимир Зеленский, Андрей Ермак, Валерий Залужный, Алексей Арестович, Джо Байден, Ринат Ахметов, Игорь Коломойский

Зеленский хочет выборов, но боится США, олигархов, Залужного и компромата о кокаине

06:10 28.11.2023
 
© Пресс-служба президента УкраиныЗеленский
Зеленский
© Пресс-служба президента Украины
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Александр Чаленко
автор издания Украина.ру
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Теоретически выборы президента Украины (по плану 31 марта 2024 года) могут состояться в отличие от парламентских выборов, которые запрещены Конституцией во время боевых действий
Избирательный процесс главы государства во время войны запрещен только законом, но его можно переголосовать – для этого достаточно 226 голосов в Верховной Раде. Они у Зеленского есть.
Но тут вопрос: а хочет ли их Зеленский? С одной стороны, да, а с другой – нет.
О том, почему существует такая двойственность в этом вопросе, изданию Украина.ру на условиях анонимности рассказал один из ведущих политтехнологов Украины, участвовавший в избирательных кампаниях Леонида Кучмы и Виктора Янукович, а также многих парламентских партий:
Вчера, 18:19
Politico: "Пока Зеленский жив, он будет двигать Европу в том направлении, в котором хочет"Зеленский второй год подряд возглавил рейтинг политиков Европы по версии Politico. Издание подготовило по этому поводу весьма двусмысленную аналитику
"Да, Зеленский хочет сейчас их провести, но тут есть несколько но.
Первое, он находится сегодня в положении Виктора Януковича перед Евромайданом. Если бы не его жадность и не жадность старшего сына – Саши Стоматолога, которые решили отжать собственность у многих олигархов, то вряд ли бы те поддержали Евромайдан. Они бы прежде хорошенько подумали.
У Зеленского сейчас очень напряженные отношения с олигархами: Коломойский в СИЗО (правда, говорят, что таким образом его прячут от американцев, чтоб его им не выдавать), Жеваго – под следствием, у Рината собираются отнять электросети, против людей Фирташа уголовные дела. Только у Пинчука нет конфликта с Зеленским, но это потому, что у него друзья в американском посольстве и в Демократической партии. Но как только демократов отодвинут от власти, то послов будут назначать другие.
А если олигархи во время выборов поведут себя так же, как и в случае с Януковичем? Откажут в поддержке. Это очень опасно. Они на всё способны".
По словам нашего собеседника, надо учитывать, говоря о Зеленском, две его особенности: первая, он истеричен; вторая – внушаем.
На него в плане формирования его представления об окружающем мире влияют два человека. Прежде всего, конечно, Андрей Ермак, и глава СБУ Василий Малюк, который постоянно внушает ему, что на него русские и "не русские" постоянно готовят покушения и другие козни. В общем, формирует в Зеленском параноидальное восприятие того, что происходит вокруг него.
Поэтому всё вокруг себя Зеленский тотально зачистил. В его команде кроме Михаила Подоляка только участники "95 квартала": даже Борис Шефир, не имеющий как его брат отношения к работе Офиса президента, и отставленный Кирилл Тимошенко пасутся где-то рядом с Банковой.
Зеленский всего боится, он никому не доверяет.
"Второе, это позиция американцев по поводу выборов. Еще полгода назад команда Зеленского хотела получить под выборы 5 млрд долларов у американцев. Но последних напрягает, что Зеленский хочет провести выборы через портал "Дия". Все бы хорошо, но как такое голосование контролировать.
Тут сразу будет поставлен вопрос о легитимности голосования. Поэтому Байден не хочет за это отвечать, так как можно получить обвинение в поддержке фальсификации выборов во время его собственной избирательной кампании. Скандала Вашингтону не хочется. И вообще, Америке не нужен сильный Зеленский, который постоянно ее шантажирует – типа не дадите оружия, мы отодвинем фронт назад", - считает источник издания Украина.ру.
Третье, если американцы не дадут денег на выборы, то где их брать? У олигархов всё отнимать?
Четвертое - Залужный. Что делать с ним? У него почти нет антирейтинга, у него очень хорошие непосредственные связи с американцами, он у них на хорошем счету. Он в глазах национал-патриотической части украинского общества народный герой – спас Киев, освободил Херсон и Харьковскую область от русских. Он не лезет и не комментирует политику. Занимается только военными делами, что не отражается негативно на его имидже и рейтинге.
Его попытались связать с Порошенко, чтобы замазать негативным имиджем последнего, но не получилось. В свое время Залужному предложили войти в список Зеленского, чтобы контролировать и повязать по рукам и ногам, но он отказался идти в политику. Это было дальновидное решение.
Просто так генерала не списать. А если во время выборов Залужный начнет говорить: например, о коррупции в окружении Зеленского – о том же экс-министре обороны Резникове? И чтобы сейчас не говорили негативного члены команды "95 квартал" о Залужном, это никак не отражается на его рейтинге.
- РИА Новости, 1920, 27.11.2023
Вчера, 06:53
"Подписывать будет не Зеленский". Эксперты на Украине — о возможном перемирииВ Верховной раде Украины признали провал мобилизации. По словам нардепа Романа Костенко, сейчас "проблемы с мобилизацией, наверное, даже больше, чем со снарядами". Решить проблему должно политическое руководство — вопрос в подписании уже принятых законов об уменьшении призывного возраста, заявил депутат в эфире "Радио НВ"
Пятое, Зеленский боится, что будет второй тур.
Шестое, выброс компромата. Считается, что у Коломойского есть много компрометирующего видео еще с допрезидентских времен, где засняты моменты употребления Зеленским наркотиков и "бухла". Всем известно, как "95 квартал" очень любил проводить разного рода патти.
Седьмое, фактор Арестовича. Сейчас его шансы минимальны. Но и у Зеленского перед выборами шансы также были минимальны. Арестович сейчас живет в Лондоне, а его финансирует Ринат Ахметов.
В общем, у Зеленского сейчас всё очень сложно в плане выборов.
 
ЭксклюзивВладимир ЗеленскийАндрей ЕрмакВалерий ЗалужныйАлексей АрестовичДжо БайденРинат АхметовИгорь Коломойский
 
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