https://ukraina.ru/20231128/1051435408.html

Зеленский хочет выборов, но боится США, олигархов, Залужного и компромата о кокаине

Зеленский хочет выборов, но боится США, олигархов, Залужного и компромата о кокаине - 28.11.2023 Украина.ру

Зеленский хочет выборов, но боится США, олигархов, Залужного и компромата о кокаине

Теоретически выборы президента Украины (по плану 31 марта 2024 года) могут состояться в отличие от парламентских выборов, которые запрещены Конституцией во время боевых действий

2023-11-28T06:10

2023-11-28T06:10

2023-11-28T06:10

эксклюзив

владимир зеленский

андрей ермак

валерий залужный

алексей арестович

джо байден

ринат ахметов

игорь коломойский

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Избирательный процесс главы государства во время войны запрещен только законом, но его можно переголосовать – для этого достаточно 226 голосов в Верховной Раде. Они у Зеленского есть.Но тут вопрос: а хочет ли их Зеленский? С одной стороны, да, а с другой – нет.О том, почему существует такая двойственность в этом вопросе, изданию Украина.ру на условиях анонимности рассказал один из ведущих политтехнологов Украины, участвовавший в избирательных кампаниях Леонида Кучмы и Виктора Янукович, а также многих парламентских партий:"Да, Зеленский хочет сейчас их провести, но тут есть несколько но.Первое, он находится сегодня в положении Виктора Януковича перед Евромайданом. Если бы не его жадность и не жадность старшего сына – Саши Стоматолога, которые решили отжать собственность у многих олигархов, то вряд ли бы те поддержали Евромайдан. Они бы прежде хорошенько подумали.У Зеленского сейчас очень напряженные отношения с олигархами: Коломойский в СИЗО (правда, говорят, что таким образом его прячут от американцев, чтоб его им не выдавать), Жеваго – под следствием, у Рината собираются отнять электросети, против людей Фирташа уголовные дела. Только у Пинчука нет конфликта с Зеленским, но это потому, что у него друзья в американском посольстве и в Демократической партии. Но как только демократов отодвинут от власти, то послов будут назначать другие.А если олигархи во время выборов поведут себя так же, как и в случае с Януковичем? Откажут в поддержке. Это очень опасно. Они на всё способны".По словам нашего собеседника, надо учитывать, говоря о Зеленском, две его особенности: первая, он истеричен; вторая – внушаем.На него в плане формирования его представления об окружающем мире влияют два человека. Прежде всего, конечно, Андрей Ермак, и глава СБУ Василий Малюк, который постоянно внушает ему, что на него русские и "не русские" постоянно готовят покушения и другие козни. В общем, формирует в Зеленском параноидальное восприятие того, что происходит вокруг него.Поэтому всё вокруг себя Зеленский тотально зачистил. В его команде кроме Михаила Подоляка только участники "95 квартала": даже Борис Шефир, не имеющий как его брат отношения к работе Офиса президента, и отставленный Кирилл Тимошенко пасутся где-то рядом с Банковой.Зеленский всего боится, он никому не доверяет."Второе, это позиция американцев по поводу выборов. Еще полгода назад команда Зеленского хотела получить под выборы 5 млрд долларов у американцев. Но последних напрягает, что Зеленский хочет провести выборы через портал "Дия". Все бы хорошо, но как такое голосование контролировать.Тут сразу будет поставлен вопрос о легитимности голосования. Поэтому Байден не хочет за это отвечать, так как можно получить обвинение в поддержке фальсификации выборов во время его собственной избирательной кампании. Скандала Вашингтону не хочется. И вообще, Америке не нужен сильный Зеленский, который постоянно ее шантажирует – типа не дадите оружия, мы отодвинем фронт назад", - считает источник издания Украина.ру.Третье, если американцы не дадут денег на выборы, то где их брать? У олигархов всё отнимать?Четвертое - Залужный. Что делать с ним? У него почти нет антирейтинга, у него очень хорошие непосредственные связи с американцами, он у них на хорошем счету. Он в глазах национал-патриотической части украинского общества народный герой – спас Киев, освободил Херсон и Харьковскую область от русских. Он не лезет и не комментирует политику. Занимается только военными делами, что не отражается негативно на его имидже и рейтинге. Его попытались связать с Порошенко, чтобы замазать негативным имиджем последнего, но не получилось. В свое время Залужному предложили войти в список Зеленского, чтобы контролировать и повязать по рукам и ногам, но он отказался идти в политику. Это было дальновидное решение.Просто так генерала не списать. А если во время выборов Залужный начнет говорить: например, о коррупции в окружении Зеленского – о том же экс-министре обороны Резникове? И чтобы сейчас не говорили негативного члены команды "95 квартал" о Залужном, это никак не отражается на его рейтинге.Пятое, Зеленский боится, что будет второй тур.Шестое, выброс компромата. Считается, что у Коломойского есть много компрометирующего видео еще с допрезидентских времен, где засняты моменты употребления Зеленским наркотиков и "бухла". Всем известно, как "95 квартал" очень любил проводить разного рода патти.Седьмое, фактор Арестовича. Сейчас его шансы минимальны. Но и у Зеленского перед выборами шансы также были минимальны. Арестович сейчас живет в Лондоне, а его финансирует Ринат Ахметов.В общем, у Зеленского сейчас всё очень сложно в плане выборов.

https://ukraina.ru/20231127/1051430700.html

https://ukraina.ru/20231127/1051352886.html

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Александр Чаленко

Александр Чаленко

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Александр Чаленко

эксклюзив, владимир зеленский, андрей ермак, валерий залужный, алексей арестович, джо байден, ринат ахметов, игорь коломойский