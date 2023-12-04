Кругом агенты Москвы. Украинские эксперты о ситуации в стране
© Пресс-служба президента Украины
© Пресс-служба президента Украины
В украинском экспертном сообществе задумались над вопросом, за что, собственно, воюют солдаты ВСУ, если в стране за выражение малейшего несогласия с линией власти бросают за решетку не только простых граждан, но и народных депутатов.
Но сначала о ситуации на линии боевого соприкосновения. Киевский режим переходит от попыток наступления к обороне. Переходит вынужденно. Владимир Зеленский в интервью агентству Associated Press признал, что летнее контрнаступление ВСУ не достигло тех результатов, на которые рассчитывали в Киеве. По его словам, теперь - "новая фаза войны".
Провал контрнаступления был очевиден еще в сентябре, считает украинский эксперт по вопросам безопасности Олег Стариков. По его словам, теперь необходим тщательный анализ летней кампании и исправление недостатков. В войне бывают и поражения, на поражениях учатся. Главный просчет при проведении летней кампании был в том, что государство не обеспечило ВСУ всем необходимым, сказал эксперт в эфире интернет-канала Politeka.
Сейчас надо перейти к обороне, накопить вооружения, обеспечить финансирование. Что до помощи Запада, то "Запад нам ничем не обязан", к тому же Запад к такой войне оказался не готов, ресурсы были подготовлены на три месяца — вот их Киеву и отдали, отметил Стариков.
Эксперт подчеркнул, что во время военной кампании глупо надеяться на "невидимую руку рынка". А возрождать военное производство не так просто: как на Западе, так и на Украине — утрачены компетенции, а молодежь не горит желанием крутить гайки, работать на конвейере.
Стариков рассказал о своем понимании политики России относительно Украины: по его мнению, русским нужны гарантии безопасности, нужно, чтобы на этой территории не было баз НАТО, не было оперативно-тактических и крылатых ракет НАТО.
Пока с безопасностью очень плохо внутри самой Украины. Критиковавший Зеленского и призывавший мобилизовать госчиновников депутат Верховной Рады Александр Дубинский был избит в Киевском СИЗО, где он находится в связи с подозрением в госизмене. Об избиении депутата заявили его адвокаты.
Отсутствием реакции на этот инцидент со стороны других политиков удивлен экс-советник Кучмы, украинский политолог и экономист Олег Соскин.
"Он же народный депутат, ребята, вы что делаете? У вас должна быть солидарность… Да, Дубинский — он как бы представитель фронды, но если с ним так делают, то потом и с вами сделают", - сказал эксперт в своем видеоблоге. Он отметил, что не понимает поведения Юлии Тимошенко, которая сама "проходила это", не понимает экс-президента Петра Порошенко, который тоже "проходил".
Соскин напомнил о том, что Порошенко не выпустили в командировку в США по той объявленной причине, что "якобы он должен был с Орбаном встретиться". При этом с экс-президентом никто не переговорил из руководства Рады.
"Вы его просто унизили — лидера фракции, бывшего президента. Но, Зеленский, это неправильно. Почему? Потому, что так и с Зеленским — как ты поступаешь, так и с тобой поступят", - заявил экс-советник Кучмы.
Он добавил: "Понятно, что это приказ Зеленского. То есть, избит Дубинский, народный депутат, арестованы специально, по "сшитым" делам огромное количество депутатов, многие депутаты по так называемым обвинениям недоказанным сидят в тюрьмах".
При этом Соскин напомнил о сидящем "без следствия" олигархе Коломойском, назвав его "серьезнейшим человеком, нашедшим и вырастившим Зеленского и его бригаду". По мнению политолога, все это означает, что "власть слетает с катушек" и добром это не закончится.
Поиски "агентов Москвы" закончатся тем, что такими "агентами" объявят всех, единственным свободным от них местом будет "сиящий град на Банковой", иронизирует экс-советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович*.
"А вокруг шевелятся черные полчища агентов Москвы, все агенты Москвы — каждый на свой лад. Единственно, что как они убедят, что агенты Москвы должны сражаться против Москвы в таком случае, защищая этот сияющий град. Но они люди способные, я верю, что что-нибудь придумают", - сказал Арестович в эфире одного из интернет-каналов (на связь с киевскими журналистами он теперь выходит из Нью-Йорка).
1 декабря, 07:29Чей проект "Арестович": Ахметова, одесского контрабандиста или днепропетровского авторитета?Главный вопрос украинской политики — будут ли президентские и парламентские выборы в 2024 году — вроде как разрешился: не будут. Почти все фракции Верховной рады подписали соглашение, что проводить их до конца войны нельзя, а провести надо только через полгода после ее окончания. Но в это соглашение никто не верит
Экс советник главы ОП задал резонный вопрос: если народного депутата — речь о Дубинском - можно засунуть в пресс-хату и вытащить оттуда с поломанными ребрами - "то на… нам такая страна нужна, простите, за что мы воюем?".
По словам Арестовича, самое поразительное даже не то, что нардепа избили в "пресс-хате", а то, что "очень много лидеров общественного мнения стали страшно этому радоваться и рассказывать, что "пресс-хата" это то, что нам нужно на данном этапе и шутить шутки".
Экс-советник главы ОП пообещал таким ЛОМам, что будет защищать даже их, "бесполезных и ненужных идиотов", когда их самих запихнут в "пресс-хаты". Точнее, не их, но защищать сам принцип: в стране не должно быть "пресс-хат", иначе зачем вообще эта война, задал он риторический вопрос.
* Внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга