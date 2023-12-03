https://ukraina.ru/20231203/1051702798.html

Петиция Дубинского о мобилизации украинских госчиновников и депутатов набирает обороты

Петиция Дубинского о мобилизации украинских госчиновников и депутатов набирает обороты - 03.12.2023 Украина.ру

Петиция Дубинского о мобилизации украинских госчиновников и депутатов набирает обороты

За три дня до окончания сбора подписей петиция о мобилизации госчиновников на Украине уже набрала необходимые 25 тысяч голосов. Документ был опубликован на сайте президента Украины Владимира Зеленского

2023-12-03T17:12

2023-12-03T17:12

2023-12-03T17:14

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украина

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чиновник

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депутат

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Соответствующее голосование стартовало 5 сентября. Инициатором петиции о мобилизации украинских чиновников выступил депутат Верховной Рады Украины Александр Дубинский, который сейчас находится под арестом по делу о госизмене. В своей петиции парламентарий призвал рассмотреть законопроекты, которые бы сделали мобилизацию более справедливой. Так он предложил включить в список подлежащих мобилизации депутатов и прочих госслужащих в стране.На сегодняшний день петиция набрала свыше 25 тыс. голосов, необходимых для рассмотрения документа. Это значит, что президент Владимир Зеленский должен будет ознакомиться с требованиями депутата Дубинского.Напомним, с февраля 2022 года на Украине действует режим военного положения и объявлена всеобщая мобилизация. Кроме того, в январе 2023 года украинские власти ввели заперт чиновникам и сотрудникам правоохранительных органов на выезд за границу без служебной цели.

https://ukraina.ru/20231203/1051702297.html

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новости, украина, мобилизация, петиция, владимир зеленский, всу, дубинский, чиновник, власти украины, депутат