"Мы не можем врать вечно": Кличко поддержал Залужного и усомнился в существовании Украины - СМИ - 03.12.2023 Украина.ру
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"Мы не можем врать вечно": Кличко поддержал Залужного и усомнился в существовании Украины - СМИ
"Мы не можем врать вечно": Кличко поддержал Залужного и усомнился в существовании Украины - СМИ - 03.12.2023 Украина.ру
"Мы не можем врать вечно": Кличко поддержал Залужного и усомнился в существовании Украины - СМИ
Мэр Киева Виталий Кличко в интервью швейцарской газете 20 Minuten поддержал главкома ВСУ Валерия Залужного и сказал, что президент Украины Владимир Зеленский сейчас расплачивается за допущенные ошибки
2023-12-03T15:49
2023-12-03T15:58
новости
виталий кличко
интервью
владимир зеленский
валерий залужный
всу
президентские выборы
выборы
украина
сво
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Жители Украины задаются вопросом, почему Киев не смог хорошо подготовиться к войне и почему президент Владимир Зеленский до конца отрицал, что это произойдет. Было слишком много недостоверной информации и сейчас Зеленский расплачивается за допущенные им ошибки, рассказал Кличко.Главком ВСУ Валерий Залужный в своем интервью сказал правду о том, что ВСУ зашли в тупиковую ситуацию на фронте. Залужный объяснил и обосновал, какова реальная ситуация для украинской армии на сегодняшний день, отметил Кличко."Конечно, мы можем в эйфории лгать нашему народу и нашим партнерам. Но ты не можешь делать это вечно", - подчеркнул киевский градоначальник.Некоторые из украинских политиков несправедливо критиковали Залужного за откровенность, но я поддерживаю его, сказал собеседник издания.Отвечая на вопрос о своих президентских амбициях, Кличко рассказал, что было бы глупо думать об этом сегодня. Сегодня единственный вопрос заключается в том, будет ли вообще существовать Украина, подытожил мэр.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, виталий кличко, интервью, владимир зеленский, валерий залужный, всу, президентские выборы, выборы, украина, сво, война
Новости, Виталий Кличко, Интервью, Владимир Зеленский, Валерий Залужный, ВСУ, президентские выборы, выборы, Украина, СВО, война

"Мы не можем врать вечно": Кличко поддержал Залужного и усомнился в существовании Украины - СМИ

15:49 03.12.2023 (обновлено: 15:58 03.12.2023)
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Віталій КличкоВиталий Кличко
Виталий Кличко - РИА Новости, 1920, 03.12.2023
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Віталій Кличко
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Мэр Киева Виталий Кличко в интервью швейцарской газете 20 Minuten поддержал главкома ВСУ Валерия Залужного и сказал, что президент Украины Владимир Зеленский сейчас расплачивается за допущенные ошибки
Жители Украины задаются вопросом, почему Киев не смог хорошо подготовиться к войне и почему президент Владимир Зеленский до конца отрицал, что это произойдет.
Было слишком много недостоверной информации и сейчас Зеленский расплачивается за допущенные им ошибки, рассказал Кличко.
"Было слишком много информации, не соответствующей действительности. Но все же: у президента [Украины Владимира Зеленского] сегодня важная функция, и мы должны поддерживать его до конца войны. Но в конце этой войны каждый политик заплатит за свои успехи или неудачи", - добавил мэр Киева.
Главком ВСУ Валерий Залужный в своем интервью сказал правду о том, что ВСУ зашли в тупиковую ситуацию на фронте. Залужный объяснил и обосновал, какова реальная ситуация для украинской армии на сегодняшний день, отметил Кличко.
"Конечно, мы можем в эйфории лгать нашему народу и нашим партнерам. Но ты не можешь делать это вечно", - подчеркнул киевский градоначальник.
Некоторые из украинских политиков несправедливо критиковали Залужного за откровенность, но я поддерживаю его, сказал собеседник издания.
Отвечая на вопрос о своих президентских амбициях, Кличко рассказал, что было бы глупо думать об этом сегодня. Сегодня единственный вопрос заключается в том, будет ли вообще существовать Украина, подытожил мэр.
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15:49"Мы не можем врать вечно": Кличко поддержал Залужного и усомнился в существовании Украины - СМИ
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