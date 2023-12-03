https://ukraina.ru/20231203/1051702297.html

"Мы не можем врать вечно": Кличко поддержал Залужного и усомнился в существовании Украины - СМИ

"Мы не можем врать вечно": Кличко поддержал Залужного и усомнился в существовании Украины - СМИ - 03.12.2023 Украина.ру

"Мы не можем врать вечно": Кличко поддержал Залужного и усомнился в существовании Украины - СМИ

Мэр Киева Виталий Кличко в интервью швейцарской газете 20 Minuten поддержал главкома ВСУ Валерия Залужного и сказал, что президент Украины Владимир Зеленский сейчас расплачивается за допущенные ошибки

2023-12-03T15:49

2023-12-03T15:49

2023-12-03T15:58

новости

виталий кличко

интервью

владимир зеленский

валерий залужный

всу

президентские выборы

выборы

украина

сво

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Жители Украины задаются вопросом, почему Киев не смог хорошо подготовиться к войне и почему президент Владимир Зеленский до конца отрицал, что это произойдет. Было слишком много недостоверной информации и сейчас Зеленский расплачивается за допущенные им ошибки, рассказал Кличко.Главком ВСУ Валерий Залужный в своем интервью сказал правду о том, что ВСУ зашли в тупиковую ситуацию на фронте. Залужный объяснил и обосновал, какова реальная ситуация для украинской армии на сегодняшний день, отметил Кличко."Конечно, мы можем в эйфории лгать нашему народу и нашим партнерам. Но ты не можешь делать это вечно", - подчеркнул киевский градоначальник.Некоторые из украинских политиков несправедливо критиковали Залужного за откровенность, но я поддерживаю его, сказал собеседник издания.Отвечая на вопрос о своих президентских амбициях, Кличко рассказал, что было бы глупо думать об этом сегодня. Сегодня единственный вопрос заключается в том, будет ли вообще существовать Украина, подытожил мэр.

https://ukraina.ru/20231203/1051701280.html

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2023

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новости, виталий кличко, интервью, владимир зеленский, валерий залужный, всу, президентские выборы, выборы, украина, сво, война