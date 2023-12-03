"Мы не можем врать вечно": Кличко поддержал Залужного и усомнился в существовании Украины - СМИ
15:49 03.12.2023 (обновлено: 15:58 03.12.2023)
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Віталій КличкоВиталий Кличко
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Віталій Кличко
Мэр Киева Виталий Кличко в интервью швейцарской газете 20 Minuten поддержал главкома ВСУ Валерия Залужного и сказал, что президент Украины Владимир Зеленский сейчас расплачивается за допущенные ошибки
Жители Украины задаются вопросом, почему Киев не смог хорошо подготовиться к войне и почему президент Владимир Зеленский до конца отрицал, что это произойдет.
Было слишком много недостоверной информации и сейчас Зеленский расплачивается за допущенные им ошибки, рассказал Кличко.
"Было слишком много информации, не соответствующей действительности. Но все же: у президента [Украины Владимира Зеленского] сегодня важная функция, и мы должны поддерживать его до конца войны. Но в конце этой войны каждый политик заплатит за свои успехи или неудачи", - добавил мэр Киева.
Главком ВСУ Валерий Залужный в своем интервью сказал правду о том, что ВСУ зашли в тупиковую ситуацию на фронте. Залужный объяснил и обосновал, какова реальная ситуация для украинской армии на сегодняшний день, отметил Кличко.
"Конечно, мы можем в эйфории лгать нашему народу и нашим партнерам. Но ты не можешь делать это вечно", - подчеркнул киевский градоначальник.
Некоторые из украинских политиков несправедливо критиковали Залужного за откровенность, но я поддерживаю его, сказал собеседник издания.
Отвечая на вопрос о своих президентских амбициях, Кличко рассказал, что было бы глупо думать об этом сегодня. Сегодня единственный вопрос заключается в том, будет ли вообще существовать Украина, подытожил мэр.
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