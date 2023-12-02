Зеленский "тянет" с выборами из-за Залужного — СМИ - 02.12.2023 Украина.ру
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Зеленский "тянет" с выборами из-за Залужного — СМИ
Зеленский "тянет" с выборами из-за Залужного — СМИ - 02.12.2023 Украина.ру
Зеленский "тянет" с выборами из-за Залужного — СМИ
Президент Украины Владимир Зеленский хочет провести выборы в стране, но после гарантий неучастия главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. Об этом 2 декабря сообщило издание "Страна.ua" со ссылкой на источник в украинских политических кругах
2023-12-02T16:04
2023-12-02T16:04
валерий залужный
владимир зеленский
выборы
украина
новости
кандидат
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По его данным, Зеленский хотел был провести выборы."Но возникла одна проблема - Залужный. Пока она не будет решена, выборы не объявят", - заявил источник.Офис Зеленского хочет добиться гарантий того, что Залужный не будет выдвигать свою кандидатуру на возможных выборах.Однако он указал, что это пока всего лишь планы, и на их осуществление может повлиять позиция западных стран.На Украине ранее было продлено действие военного положения и всеобщей мобилизации, в связи с чем выборы, намеченные на весну 2024 года, проводится не будут.Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев отметил, что перенос выборов президента Украины, вероятно, связан с тем, что могут вскрыться новые случаи запредельного воровства, а Зеленский хочет распоряжаться всем "баблом" единолично.Ранее ряд украинских и западных СМИ писали о вероятном конфликте Зеленского и Залужного. Журналисты Washington Post отмечали, что Залужный, пользующийся популярностью среди сограждан, может представлять угрозу для Зеленского, если решит начать политическую карьеру. Одним из косвенных признаков конфликта между ними журналисты сочли недавнее заявление Залужного о тупике на фронте и невозможности "глубокого и красивого прорыва" украинских войск, от которого Зеленский постарался отмахнуться, заявив об усталости военных.
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валерий залужный, владимир зеленский, выборы, украина, новости, кандидат
Валерий Залужный, Владимир Зеленский, выборы, Украина, Новости, кандидат

Зеленский "тянет" с выборами из-за Залужного — СМИ

16:04 02.12.2023
 
© Пресс-служба президента Украины
© Пресс-служба президента Украины
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Президент Украины Владимир Зеленский хочет провести выборы в стране, но после гарантий неучастия главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. Об этом 2 декабря сообщило издание "Страна.ua" со ссылкой на источник в украинских политических кругах
По его данным, Зеленский хотел был провести выборы.
"Но возникла одна проблема - Залужный. Пока она не будет решена, выборы не объявят", - заявил источник.
Офис Зеленского хочет добиться гарантий того, что Залужный не будет выдвигать свою кандидатуру на возможных выборах.
"Если таких гарантий дано не будет, то (офис Зеленского - ред.) попытается уволить главкома. Причем не просто так, а с максимальной дискредитацией", - подчеркнул источник.
Однако он указал, что это пока всего лишь планы, и на их осуществление может повлиять позиция западных стран.
На Украине ранее было продлено действие военного положения и всеобщей мобилизации, в связи с чем выборы, намеченные на весну 2024 года, проводится не будут.
Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев отметил, что перенос выборов президента Украины, вероятно, связан с тем, что могут вскрыться новые случаи запредельного воровства, а Зеленский хочет распоряжаться всем "баблом" единолично.
Ранее ряд украинских и западных СМИ писали о вероятном конфликте Зеленского и Залужного. Журналисты Washington Post отмечали, что Залужный, пользующийся популярностью среди сограждан, может представлять угрозу для Зеленского, если решит начать политическую карьеру. Одним из косвенных признаков конфликта между ними журналисты сочли недавнее заявление Залужного о тупике на фронте и невозможности "глубокого и красивого прорыва" украинских войск, от которого Зеленский постарался отмахнуться, заявив об усталости военных.
- РИА Новости, 1920, 17.11.2023
17 ноября, 12:43
Виртуальный Залужный. Что не так с главкомом ВСУС мая 2023 года главнокомандующий ВСУ генерал Залужный редко появляется в публичном пространстве. Виртуально он, конечно, присутствует: сообщения в соцсетях, лайки, интервью якобы раздаёт
 
Валерий ЗалужныйВладимир ЗеленскийвыборыУкраинаНовостикандидат
 
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16:04Зеленский "тянет" с выборами из-за Залужного — СМИ
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