https://ukraina.ru/20231129/1051587499.html
Депутатам Рады советуют включать мозги, чтобы The Economist не публиковал "дуже погані статті"
Депутатам Рады советуют включать мозги, чтобы The Economist не публиковал "дуже погані статті" - 29.11.2023 Украина.ру
Депутатам Рады советуют включать мозги, чтобы The Economist не публиковал "дуже погані статті"
Ярослав Железняк назвал статью The Economist о "политической грызне" на Украине "очень плохой". А все потому что коллеги сказали, как есть, и не задумались о том, что Конгресс США еще не принял решение о выделении поддержки
2023-11-29T14:37
2023-11-29T14:37
2023-11-29T14:37
новости
новости украины
владимир зеленский
валерий залужный
ярослав железняк
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The Economist на днях выпустил публикацию, рассказывающую, что параллельно с мрачной реальностью окопного военного театра становится все более напряженным “политическое поле битвы” в Киеве: президент Владимир Зеленский видит конкурента в главнокомандующем ВСУ Валерии Залужном. Такая политическая грызня вредит Украине.Выводы публикации основаны на словах депутатов Украины. Именно их мнение вызвало негодование Железняка.В качестве образца для подражания Железняк приводит свой комментарий:"Открываем статью и видим мой комментарий: "Депутат от оппозиции Ярослав Железняк говорит, что все еще существует "широкое согласие" по фундаментальным вопросам национальной безопасности". Все. Потому что немного думаю кому и что говорить".Высказывания же от президентской партии и правительства он считает необдуманными:"У меня просьба: научить своих перед тем, как комментировать что-то, иногда взять минутку на размышления, какой эффект это может иметь. Это один в один, как комментарий "советника ОП" журнала TIME. И нужно немного действительно включать мозги и думать когда и кому что говорить. Даже на английском языке", – подытожил Железняк.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, новости украины, владимир зеленский, валерий залужный, ярослав железняк
Депутатам Рады советуют включать мозги, чтобы The Economist не публиковал "дуже погані статті"
Ярослав Железняк назвал статью The Economist о "политической грызне" на Украине "очень плохой". А все потому что коллеги сказали, как есть, и не задумались о том, что Конгресс США еще не принял решение о выделении поддержки
The Economist на днях выпустил публикацию, рассказывающую, что параллельно с мрачной реальностью окопного военного театра становится все более напряженным “политическое поле битвы” в Киеве: президент Владимир Зеленский видит конкурента в главнокомандующем ВСУ Валерии Залужном. Такая политическая грызня вредит Украине.
Выводы публикации основаны на словах депутатов Украины. Именно их мнение вызвало негодование Железняка.
"Уважаемая власть, я хочу обратить ваше внимание на другое. А именно кто и как комментирует сенсационные моменты иностранной печати, когда требуется поддержка и решаются важные вопросы в Конгрессе", – подчеркивает он.
В качестве образца для подражания Железняк приводит свой комментарий:
"Открываем статью и видим мой комментарий: "Депутат от оппозиции Ярослав Железняк говорит, что все еще существует "широкое согласие" по фундаментальным вопросам национальной безопасности". Все. Потому что немного думаю кому и что говорить".
Высказывания же от президентской партии и правительства он считает необдуманными:
"Но известный депутат от партии президента говорит, что толкотня уже сделала Украину "нестабильной". Ошибки совершаются "со всех сторон". А президентские попытки "централизовать принятие решений" и "закрыть инакомыслие" обладают противоположным эффектом". "Высокопоставленный источник в правительстве предполагает, что российская пропаганда приобрела популярность, потому что у нее есть материал для игры. Коррупция есть, признает он. Менеджмент часто неэффективен. Украина недостаточно перевела свою экономику на военное положение".
"У меня просьба: научить своих перед тем, как комментировать что-то, иногда взять минутку на размышления, какой эффект это может иметь. Это один в один, как комментарий "советника ОП" журнала TIME. И нужно немного действительно включать мозги и думать когда и кому что говорить. Даже на английском языке", – подытожил Железняк.