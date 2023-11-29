https://ukraina.ru/20231129/1051587499.html

Депутатам Рады советуют включать мозги, чтобы The Economist не публиковал "дуже погані статті"

Депутатам Рады советуют включать мозги, чтобы The Economist не публиковал "дуже погані статті" - 29.11.2023 Украина.ру

Депутатам Рады советуют включать мозги, чтобы The Economist не публиковал "дуже погані статті"

Ярослав Железняк назвал статью The Economist о "политической грызне" на Украине "очень плохой". А все потому что коллеги сказали, как есть, и не задумались о том, что Конгресс США еще не принял решение о выделении поддержки

2023-11-29T14:37

2023-11-29T14:37

2023-11-29T14:37

новости

новости украины

владимир зеленский

валерий залужный

ярослав железняк

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0a/06/1049974342_0:240:1280:960_1920x0_80_0_0_7c8b9e65857aea9900f3b14bc3666c0a.jpg

The Economist на днях выпустил публикацию, рассказывающую, что параллельно с мрачной реальностью окопного военного театра становится все более напряженным “политическое поле битвы” в Киеве: президент Владимир Зеленский видит конкурента в главнокомандующем ВСУ Валерии Залужном. Такая политическая грызня вредит Украине.Выводы публикации основаны на словах депутатов Украины. Именно их мнение вызвало негодование Железняка.В качестве образца для подражания Железняк приводит свой комментарий:"Открываем статью и видим мой комментарий: "Депутат от оппозиции Ярослав Железняк говорит, что все еще существует "широкое согласие" по фундаментальным вопросам национальной безопасности". Все. Потому что немного думаю кому и что говорить".Высказывания же от президентской партии и правительства он считает необдуманными:"У меня просьба: научить своих перед тем, как комментировать что-то, иногда взять минутку на размышления, какой эффект это может иметь. Это один в один, как комментарий "советника ОП" журнала TIME. И нужно немного действительно включать мозги и думать когда и кому что говорить. Даже на английском языке", – подытожил Железняк.

https://ukraina.ru/20231128/1051435408.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, новости украины, владимир зеленский, валерий залужный, ярослав железняк