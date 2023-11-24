https://ukraina.ru/20231124/1051328932.html

ВСУ не могут подавить российские средства РЭБ – The Economist

ВСУ не могут подавить российские средства РЭБ – The Economist - 24.11.2023 Украина.ру

ВСУ не могут подавить российские средства РЭБ – The Economist

Вооружённые силы Украины не способны подавить российские средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ), которые успешно сбивают украинские беспилотники и западные ракеты, пишет издание The Economist

2023-11-24T22:52

2023-11-24T22:52

2023-11-24T22:52

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По версии авторов статьи, системы РЭБ стали настоящим испытанием для украинской армии. Борьба с этими средствами – наименее обсуждаемая слабость ВСУ, а к решению этой проблемы "западные союзники Украины проявляют мало интереса". Отмечается, что благодаря объёмным и многолетним инвестициям, российская сторона увеличила плотность средств РЭБ из-за чего БПЛА ВСУ выходят из строя. Так, российские системы либо выводят из строя системы наведения, либо глушат радиосвязь с операторами. Пораженные беспилотники бесцельно парят над землей, пока не разрядятся и не упадут на землю, добавляет источник. Ранее Россия представила модернизированный комплекс РЭБ "Сапфир", умеющий подавлять FPV-дроны, которые широко применяются в зоне Спецоперации и приносят наибольший урон.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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