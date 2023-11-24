ВСУ не могут подавить российские средства РЭБ – The Economist - 24.11.2023 Украина.ру
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ВСУ не могут подавить российские средства РЭБ – The Economist
ВСУ не могут подавить российские средства РЭБ – The Economist - 24.11.2023 Украина.ру
ВСУ не могут подавить российские средства РЭБ – The Economist
Вооружённые силы Украины не способны подавить российские средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ), которые успешно сбивают украинские беспилотники и западные ракеты, пишет издание The Economist
2023-11-24T22:52
2023-11-24T22:52
новости
украина
спецоперация
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По версии авторов статьи, системы РЭБ стали настоящим испытанием для украинской армии. Борьба с этими средствами – наименее обсуждаемая слабость ВСУ, а к решению этой проблемы "западные союзники Украины проявляют мало интереса". Отмечается, что благодаря объёмным и многолетним инвестициям, российская сторона увеличила плотность средств РЭБ из-за чего БПЛА ВСУ выходят из строя. Так, российские системы либо выводят из строя системы наведения, либо глушат радиосвязь с операторами. Пораженные беспилотники бесцельно парят над землей, пока не разрядятся и не упадут на землю, добавляет источник. Ранее Россия представила модернизированный комплекс РЭБ "Сапфир", умеющий подавлять FPV-дроны, которые широко применяются в зоне Спецоперации и приносят наибольший урон.
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новости, украина, спецоперация, всу, сво, рэб, вс рф
Новости, Украина, Спецоперация, ВСУ, СВО, РЭБ, ВС РФ

ВСУ не могут подавить российские средства РЭБ – The Economist

22:52 24.11.2023
 
© РИА Новости . Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкВсеармейские соревнования "Уверенный прием"
Всеармейские соревнования Уверенный прием - РИА Новости, 1920, 24.11.2023
© РИА Новости . Евгений Епанчинцев
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Вооружённые силы Украины не способны подавить российские средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ), которые успешно сбивают украинские беспилотники и западные ракеты, пишет издание The Economist
По версии авторов статьи, системы РЭБ стали настоящим испытанием для украинской армии. Борьба с этими средствами – наименее обсуждаемая слабость ВСУ, а к решению этой проблемы "западные союзники Украины проявляют мало интереса".

"Украина обнаружила, что её снаряды Excalibur с GPS наведением внезапно начали уклоняться от цели (...) Нечто подобное начало происходить и с управляемыми бомбами JDAM-ER (...) Ракеты большой дальности GMLRS, запускаемые с помощью установок HIMARS, также начали промахиваться мимо целей. Сегодня в некоторых районах большинство снарядов GMLRS сбиваются с курса", – уточняют журналисты.

Отмечается, что благодаря объёмным и многолетним инвестициям, российская сторона увеличила плотность средств РЭБ из-за чего БПЛА ВСУ выходят из строя. Так, российские системы либо выводят из строя системы наведения, либо глушат радиосвязь с операторами. Пораженные беспилотники бесцельно парят над землей, пока не разрядятся и не упадут на землю, добавляет источник.
Ранее Россия представила модернизированный комплекс РЭБ "Сапфир", умеющий подавлять FPV-дроны, которые широко применяются в зоне Спецоперации и приносят наибольший урон.
 
НовостиУкраинаСпецоперацияВСУСВОРЭБВС РФ
 
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